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Шевченко: В матче с Польшей планируем дать сыграть футболистам, которые меньше играли раньше
Предматчевая пресс-конференция наставника сборной Украины перед спаррингом с Польшей
Главный тренер
– Я рад, что мы играем со сборной Польши. За последние десятилетие эта команда сильно добавила. Очень сильная команда. Мы рады завтра сыграть с ней. Хотя время не самое лучшее из-за ковида. Мы с коллегой из сборной Польши планируем дать сыграть футболистам, которые меньше играли, дать возможность проявить себя. Но все равно матч будет напряженный.
У нас есть костяк команды, который пополняется, есть конкуренция, она живая, она должна проявляться на поле. У нас нет основного и неосновного состава. Есть футболисты, которые будут играть завтра, перед ними ставятся задачи, они должны их решать.
У нас прекрасные отношения с Ежи Дудеком, я уважаю его. В последнее время не так часто видимся, но до этого довольно часто. Не думаю, что те события имеют какое-то отношение к завтрашнему матчу. Я бы сконцентрировался на вопросах о завтрашнем матче, это актуальнее и интереснее.
- Украину ждут три выездных матча. Как вы планируете распределить силы?
– Мы не распределяем силы. Мы так балансируем команду, чтобы она успешно провела три матча. У нас первая встреча товарищеская, потом два матча ЛН.
– Отсутствие Роберта Левандовски – плюс для сборной Украины?
– По поводу Роберта Левандовски. Хочу поздравить его с великолепным сезоном, пускай продолжает в таком же духе. Приятно смотреть за его игрой. Каждый из нас решает свои задачи. Мы понимаем, что впереди официальные матчи. Задача тренера Польши тоже состоит в том, чтобы лучше подготовить команду, сбалансировать так, чтобы остальные игроки не получили достаточно нагрузки и были более свежими на основные игры.
Мы так же рассматриваем эти моменты. Кто бы завтра ни выходил на поле, я уверен, что мы постараемся поставить максимально боевые составы. Матч будет интересным.
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