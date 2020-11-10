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Шевченко: В матче с Польшей планируем дать сыграть футболистам, которые меньше играли раньше

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Предматчевая пресс-конференция наставника сборной Украины перед спаррингом с Польшей

Шевченко: В матче с Польшей планируем дать сыграть футболистам, которые меньше играли раньше
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пред товарищеским матчем со сборной Польши пообщался с прессой на традиционной пресс-конференции.

– Я рад, что мы играем со сборной Польши. За последние десятилетие эта команда сильно добавила. Очень сильная команда. Мы рады завтра сыграть с ней. Хотя время не самое лучшее из-за ковида. Мы с коллегой из сборной Польши планируем дать сыграть футболистам, которые меньше играли, дать возможность проявить себя. Но все равно матч будет напряженный.

У нас есть костяк команды, который пополняется, есть конкуренция, она живая, она должна проявляться на поле. У нас нет основного и неосновного состава. Есть футболисты, которые будут играть завтра, перед ними ставятся задачи, они должны их решать.

У нас прекрасные отношения с Ежи Дудеком, я уважаю его. В последнее время не так часто видимся, но до этого довольно часто. Не думаю, что те события имеют какое-то отношение к завтрашнему матчу. Я бы сконцентрировался на вопросах о завтрашнем матче, это актуальнее и интереснее.

- Украину ждут три выездных матча. Как вы планируете распределить силы?

– Мы не распределяем силы. Мы так балансируем команду, чтобы она успешно провела три матча. У нас первая встреча товарищеская, потом два матча ЛН.

– Отсутствие Роберта Левандовски – плюс для сборной Украины?

– По поводу Роберта Левандовски. Хочу поздравить его с великолепным сезоном, пускай продолжает в таком же духе. Приятно смотреть за его игрой. Каждый из нас решает свои задачи. Мы понимаем, что впереди официальные матчи. Задача тренера Польши тоже состоит в том, чтобы лучше подготовить команду, сбалансировать так, чтобы остальные игроки не получили достаточно нагрузки и были более свежими на основные игры.

Мы так же рассматриваем эти моменты. Кто бы завтра ни выходил на поле, я уверен, что мы постараемся поставить максимально боевые составы. Матч будет интересным.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Польша
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Комментарии (4)
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Serg57 (Винница)
10.11.2020 в 19:28
вот не по теме напишу, но напишу. Какого лешего на сайте присутствует раздел ЧМ 2018 и чемпионат России (который не обновляется). Зато раздела нужного Лига Наций нет... Ну прислуйшайтесь же, думаю это актуальное замечание.
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Kolibri (Киевоград)
10.11.2020 в 19:24
Хотим зрелища!!!!!
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ПетроФ (Луцьк)
10.11.2020 в 19:21
Мы с коллегой из сборной Польши планируем дать сыграть футболистам, которые меньше играли, дать возможность проявить себя. може вже і який рахунок буде договорились? Товариство з Усиком тільки підкреслює деградацію(((
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vgolovan (полтава)
10.11.2020 в 20:57
усик тут при чем
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