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Степаненко: При счете 1:2 не хватало свежего игрока в атаке
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Полузащитник национальной сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал
– Тренерский штаб просил, чтобы не только оборонялись, чтобы играли в футбол, показывали хороший уровень. Конечно, в некоторых моментах приходилось терпеть. Но в некоторых моментах играли с мячом, держали. Иногда быстрота принятия решений, спешка приводили к тому, что теряли мяч. Но это другой уровень. Здесь немного быстрее все играется, нужно привыкнуть.
– Насколько повлияло, что до последнего ждали результатов тестов?
– Понятно, что тяжелая ситуация. Выпали футболисты, которые должны были играть. Тренерский штаб быстро все поменял. При счете 1:2, когда были моменты, не хватало выпустить кого-то свежего в атаку, чтобы освежил игру, ворвался где-то со свежей головой.
Ну такая ситуация. На том сборе много людей выпало, на этом тоже. Сейчас тяжелый матч на выезде. Нужно собраться и восстановиться тем, кто есть и дожать этот турнир, чтобы выполнить задачу – остаться в дивизионе, – рассказал Степаненко в эфире телеканала "Футбол 1".
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