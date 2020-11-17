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Национальная сборная Украины

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Украина объявила заявку на матч со Швейцарией

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Последний в группе Лиги Наций

Украина объявила заявку на матч со Швейцарией
Новина українською

Сегодня в Люцерне на "Свисспорарени" состоится поединок заключительного тура группового этапа Лиги наций-2020/2021 Швейцария - Украина.

Начало игры - в 21.45 по киевскому времени.

Заявка сборной Украины на матч со Швейцарией:

Вратари: 1. Юрий Панькив, 23. Андрей Лунин, 12. Андрей Пятов.

Защитники: 3. Илья Забарный 4. Сергей Кривцов, 5. Евгений Чеберко, 15 Ефим Конопля, 20. Валерий Бондарь, 21 Богдан Михайличенко, 22 Николай Матвиенко,

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Александр Назаренко, 8. Руслан Малиновский, 14. Игорь Харатин, 11. Марлос, 16 Сергей Булеца, 17. Александр Зинченко, 18 Георгий Судаков, 19 Александр Зубков,

Нападающие: 10 Жуниор Мораес, 9. Роман Яремчук,

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В статье: Украина Швейцария Лига Наций
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Источник:
УАФ

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Комментарии (5)
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Comment06 (Украина)
17.11.2020 в 11:12
Пятов, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Конопля, Марлос,Степаненко, Малиновский, Зинченко, Зубков, Яремчук.
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0
-1
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Fata Morgana (Запорожье)
17.11.2020 в 11:08
Ну поглядим на что способна сборная Украины-2!
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0
-1
Kela (Одесса)
17.11.2020 в 10:57
Вратари: 1. Юрий Панькив, Защитники: 3. Илья Забарный 4. Сергей Кривцов, 15 Ефим Конопля, 20. Валерий Бондарь Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 8. Руслан Малиновский, 14. Игорь Харатин, 11. Марлос, 17. Александр Зинченко, 19 Александр Зубков, Нападающие: 9. Роман Яремчук,
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0
0
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ДВ (Одесса)
17.11.2020 в 11:03
Панькив - дырка , уж лучше Лунин
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+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2020 в 11:37
Вірмени краще чим грузини. - Чим краще? - Чим грузини.
0
0


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