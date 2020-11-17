Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина объявила заявку на матч со Швейцарией
Последний в группе Лиги Наций
Сегодня в Люцерне на "Свисспорарени" состоится поединок заключительного тура группового этапа Лиги наций-2020/2021 Швейцария - Украина.
Начало игры - в 21.45 по киевскому времени.
Заявка сборной Украины на матч со Швейцарией:
Вратари: 1. Юрий Панькив, 23. Андрей Лунин, 12. Андрей Пятов.
Защитники: 3. Илья Забарный 4. Сергей Кривцов, 5. Евгений Чеберко, 15 Ефим Конопля, 20. Валерий Бондарь, 21 Богдан Михайличенко, 22 Николай Матвиенко,
Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Александр Назаренко, 8. Руслан Малиновский, 14. Игорь Харатин, 11. Марлос, 16 Сергей Булеца, 17. Александр Зинченко, 18 Георгий Судаков, 19 Александр Зубков,
Нападающие: 10 Жуниор Мораес, 9. Роман Яремчук,
Популярное сейчас
- "Пьют кофе, мило беседуют и курят". Экс-форвард Юве рассказал, как застал Буффона и Пирло с сигаретой
- Украина - Северная Ирландия: анонс и прогноз на матч молодёжного Евро
- Петраков выделил двух наставников из УПЛ
- Германия - Украина 3:1. Обзор матча и видео голов
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО