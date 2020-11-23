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Национальная сборная Украины

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Адвокат УАФ говорит о дискриминации сборной Украины и грозит швейцарцам Европейским судом по правам человека

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Правда, пока что это не официальная позиция УАФ

Адвокат УАФ говорит о дискриминации сборной Украины и грозит швейцарцам Европейским судом по правам человека
Новина українською

Президент Ассоциации юристов Украины, адвокат УАФ Денис Бугай дал свою оценку решению швейцарских властей по отмене матча Лиги наций Швейцария – Украина из-за положительных тестов на коронавирус в составе украинской делегации.

"Местные власти точно осознавали негативные последствия, которые это решение может иметь для украинской команды, в частности, понижение в дивизионе. Но никаких мер по проверке обоснованности решения их врача, швейцарская сторона не принимала. Это первое.

Второе, безосновательно отказали в проведении ПЦР-тестов другим игрокам сборной. Третье, отказали в повторном тестировании Малиновского, Мораеса и Кривцова.

6 ноября Департамент здравоохранения кантона Люцерн позволил команде "Люцерн" принять участие в матче с "Цюрихом" при положительном тесте у одного из игроков. И такие разные подходы в допуске к матчу иностранной и местной команд вызывают обоснованные сомнения.

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С юридической точки зрения, указанные действия содержат признаки дискриминации в отношении украинской стороны, что запрещено общепризнанными принципами и нормами международного права.

Поскольку отмена матча со Швейцарией повлияла не только на сборную Украины, но и на права всех игроков, то это — возможность использования инструментария Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) для защиты их прав.

Перед административными и судебными органами Швейцарии будут инициированы соответствующие обращения и судебные процессы для защиты интересов национальной сборной.

Если последние не отреагируют на грубые нарушения прав украинской команды и факты дискриминации, вопрос будет передан на рассмотрение международных организаций", – сказал Бугай.

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В статье: Украина Швейцария УЕФА коронавирус
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Источник:
dsnews

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Комментарии (2)
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yerik (Chernivtsi)
23.11.2020 в 19:25
Эти заявления только для нас? Или же в УЕФА все это тоже преподносится...
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10 (Феодосия)
23.11.2020 в 19:16
Вот такие заявления мне нравятся! Надо бороться за свои права!
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