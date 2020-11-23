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Адвокат УАФ говорит о дискриминации сборной Украины и грозит швейцарцам Европейским судом по правам человека
Правда, пока что это не официальная позиция УАФ
Президент Ассоциации юристов Украины, адвокат УАФ Денис Бугай дал свою оценку решению швейцарских властей по отмене матча
"Местные власти точно осознавали негативные последствия, которые это решение может иметь для украинской команды, в частности, понижение в дивизионе. Но никаких мер по проверке обоснованности решения их врача, швейцарская сторона не принимала. Это первое.
Второе, безосновательно отказали в проведении ПЦР-тестов другим игрокам сборной. Третье, отказали в повторном тестировании Малиновского, Мораеса и Кривцова.
6 ноября Департамент здравоохранения кантона Люцерн позволил команде "Люцерн" принять участие в матче с "Цюрихом" при положительном тесте у одного из игроков. И такие разные подходы в допуске к матчу иностранной и местной команд вызывают обоснованные сомнения.
С юридической точки зрения, указанные действия содержат признаки дискриминации в отношении украинской стороны, что запрещено общепризнанными принципами и нормами международного права.
Поскольку отмена матча со Швейцарией повлияла не только на сборную Украины, но и на права всех игроков, то это — возможность использования инструментария Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) для защиты их прав.
Перед административными и судебными органами Швейцарии будут инициированы соответствующие обращения и судебные процессы для защиты интересов национальной сборной.
Если последние не отреагируют на грубые нарушения прав украинской команды и факты дискриминации, вопрос будет передан на рассмотрение международных организаций", – сказал Бугай.
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