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Мирон Маркевич: Решение УЕФА стало для меня шоком, нужно идти в Лозаннский суд

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Мирон Богданович считает решение УЕФА издевательством

Мирон Маркевич: Решение УЕФА стало для меня шоком, нужно идти в Лозаннский суд
Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич поделился своими мыслями по поводу шокового вердикта УЕФА в отношении матча Лиги наций Швейцария – Украина

Контекст: швейцарские власти запретили играть сборной Украины из-за вспышки коронавируса. УЕФА предлагал УАФ собрать новую команду, однако в Украинской ассоциации тогда заявили, что за день это сделать невозможно. В итоге матч был отменен, а сегодня, 25 ноября УЕФА огласил решение - техническое поражение команде Шевченко. Таким образом, сборная Украины выбыла из дивизиона А Лиги Наций, уступив Швейцарии по дополнительным показателям.

- Как прокомментировали бы сегодняшнее решение Дисциплинарного комитета УЕФА, присудившего сборной Украины техническое поражение в несостоявшемся матче со Швейцарией?

- Какое это решение - ничем другим, кроме как издевательством над нами данный факт не назовешь. Наша команда была готова играть, а люцернский врач сказал, что что-то не так. Даже не знаю, что и говорить после сегодняшней новости... Честно говоря, не думал, что такое может произойти. Надеялся, что будет назначена переигровка матча на весну, но все сложилось иначе. Для меня (да и не только для меня) это шок. Обидно осознавать, что принимаются подковерные решения. Понятное дело, что это неправильно.

- Планирует ли УАФ подавать апелляцию на решение УЕФА?

- Непременно нужно идти в Лозаннский суд, и пусть он решает.

- Не смущает ли вас тот факт, что Лозанна, как и Ньон, где расположена УЕФА, находятся в одной стране, сборной которой и была присуждена техническая победа?

- Смущает, конечно. В связи с этим шансов мало. Но побороться нужно.

- Чем, на ваш взгляд, руководствовались чиновники главного футбольного органа Европы, вынося такой нелепый вердикт?

- Даже не знаю. Тот же врач сообщал о том, что в кантоне Люцерн действуют соответствующие законы. Хотя перед этим за три дня швейцарцы играли в Базеле - и было все нормально. А тут вдруг стало нельзя. Сложно что-то комментировать. Если бы я был там на месте, то можно было бы о чем-то конкретном говорить, а так... Главное, что сборная Украины готова была выходить на поле и играть. Даже в ослабленном составе. А что там попридумывали швейцарцы, не берусь анализировать. Видимо, в данном случае уместно было бы сказать: кто имеет больше прав, тот и прав.

- Не кажется ли вам, что подобное решение может стать тем прецедентом, из-за которого доверие к УЕФА со стороны многих национальных членов будет подорвано?

- Сто процентов! Я не думаю, что если бы на нашем месте была Германия или Англия, они бы себе такое позволили. В отношении же сборной Украины такой поступок - пренебрежение. Как и к нашей стране в целом. Подумать только: на ровном месте мы выбыли из элитной группы! Остается только поблагодарить Серхио Рамоса, который не забил оба пенальти в матче со Швейцарией (улыбается). Это, конечно же, шутка. Тем не менее, реализуй испанец хотя бы один из двух одиннадцатиметровых - и все в группе сложилось бы по-другому.

- Дальнейшее развитие событий, похоже, не дает больших поводов для оптимизма?

- Побороться надо в любом случае, я в этом убежден. Многое будет зависеть не только от юристов, но и от ряда факторов. В первую очередь, от здравого рассудка. Надеюсь, что в Лозаннском суде люди более трезвомыслящие, чем функционеры УЕФА.

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В статье: Мирон Маркевич Украина Швейцария УЕФА Лига Наций коронавирус
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Комментарии (14)
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olexadovbusch (Івано-Франківськ)
25.11.2020 в 21:25
UA ??? Що не так? 5-й коментар не йде? В чому справа?
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+1
0
UA Hero (Chernivtsi)
25.11.2020 в 21:42
І тільки в цій темі... Совпадєніє? ...
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0
0
kampodua (Київ)
25.11.2020 в 21:07
что бы сменить тему ждите от него очередной высер в сторону Динамо,
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+1
-1
alex.belogubko (одесса)
25.11.2020 в 21:03
Слуги футбола а зачем вы нам нужны -получаете хорошие бабки и не чего не делаете --завтра пеший поход протест и дуйте в Лозану--клоуны ---какая то ЩВ кинула Украину
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+1
0
Lionsio (Киев)
25.11.2020 в 21:00
В контексті того, що сталося, зовсім по-іншому виглядає 1:1 в матчі Іспанія-Швейцарія та два незабитих Рамосом пенальті (особливо зважаючи на розгром ФРН лише через 3 дні).Що має тепер робити Україна? Максимально роздувати скандал, роздувати так, щоб він опинився на перших шпальтах європейських новин. Це має бути принциповий демонстративний демарш щодо взагалі участі в ЛН, а також запровадження карантину для в'їзду гравців, тренерів, суддів, функціонерів УЕФА на всі матчі ЛЧ і ЛЄ, що залишилися. Формальні причини на рівні уряду і МОЗ не важко придумати. Треба доводити ситуацію до абсурду і хаосу: нехай і далі переможців в турнірах УЕФА визначають не на полях, а в лозанських кабінетах. Ось тільки купувати телетрансляції та рекламні площі із засідань дисциплінарного комітету УЕФА навряд чи хтось буде -- і по цьому треба бити.
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+1
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
25.11.2020 в 21:24
Я з Вами згоден повністю, навіть при умові, що ми не знаємо всі нюанси (а зважаючи на "високий рівень наших футбольних клерків з УАФ" - там ще хтозна, як воно було), але є одне але: скільки нас таких, простих вболівальників, готових на це? Ми ж будемо ізольовані від європейського і світового футболу на якийсь час за такий демарш... прощай ЄВРО, прощай ЧС і т.п.... Хоча, як для мене особисто, те, що вони зараз витворяють в світі з тим ковідом (навіть цей останній прецедент) - це вже ні в які рамки не входить... І дивує мене Маркевич, як і багато інших: Німеччина, Англія... та щоб бути такими, щоб з нами рахувались - може прийшла пора зараз за себе постояти і на весь світ про цю несправедливість заявити, навіть попавши при цьому в повну футбольну ізоляцію??? Тільки хто це зробить? Президент УФА? Чи може, сам Президент України? Нас на нашій території лупили "градами" і "ураганами" чужі війська - а хтось колись в Будапешті обіцяв захищати нас? Отак і з футболом... та пішли вони зі своїм футболом... як і з усім решта... ми б прожили... але ті, що привикли на заморські подачки жирувати - вони ніколи на це не підуть... якось так... чи, воно таке, як хтось колись казав...
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0
0
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 20:47
Если Маркевич завтра выйдет, к весне должен успеть дойти
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+1
0
Andre 1972 (Харьков)
25.11.2020 в 20:46
ТВАРИ
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 20:47
Кто??
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+1
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
25.11.2020 в 20:44
и списать еще пару десятков килобаксов на юристов :) старый рагуль знает, что говорит :)
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2020 в 20:40
можно идти? завтра с утра и выходи потихоньку
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+2
0
Альтенкруг (днепр)
25.11.2020 в 20:24
Шансов на отмену решения-0 Возможно это должно стать уроком на будущее
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+2
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B_O_S (Rivne)
25.11.2020 в 20:52
Чему должен научить этот урок?
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Lionsio (Киев)
25.11.2020 в 21:14
Який урок? Що можна штучно ослаблювати будь-яку команду-суперника ще до матчу? Чи що варто було погодитися з пропозицією УЕФА привезти на гру наступного дня будь-кого та привезти хлопців, які мали б зіграти свою першу і останню гру на офіційному рівні (тож навіть пожиттєва дискваліфікація їх мало б обходила), і щоб після цієї гри (байдуже як би вона закінчилася, хоч 20:0 не на нашу користь) половина швейцарської збірної вже б не грала у футбол, ніколи? Може останній варіант якось треба застосувати, щоб відбити в будь-кого бажання до таких "генделів".
+1
0


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