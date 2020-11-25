Мирон Маркевич: Решение УЕФА стало для меня шоком, нужно идти в Лозаннский суд

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич поделился своими мыслями по поводу шокового вердикта УЕФА в отношении матча Лиги наций Швейцария – Украина

Контекст: швейцарские власти запретили играть сборной Украины из-за вспышки коронавируса. УЕФА предлагал УАФ собрать новую команду, однако в Украинской ассоциации тогда заявили, что за день это сделать невозможно. В итоге матч был отменен, а сегодня, 25 ноября УЕФА огласил решение - техническое поражение команде Шевченко. Таким образом, сборная Украины выбыла из дивизиона А Лиги Наций, уступив Швейцарии по дополнительным показателям.

- Как прокомментировали бы сегодняшнее решение Дисциплинарного комитета УЕФА, присудившего сборной Украины техническое поражение в несостоявшемся матче со Швейцарией?

- Какое это решение - ничем другим, кроме как издевательством над нами данный факт не назовешь. Наша команда была готова играть, а люцернский врач сказал, что что-то не так. Даже не знаю, что и говорить после сегодняшней новости... Честно говоря, не думал, что такое может произойти. Надеялся, что будет назначена переигровка матча на весну, но все сложилось иначе. Для меня (да и не только для меня) это шок. Обидно осознавать, что принимаются подковерные решения. Понятное дело, что это неправильно.

- Планирует ли УАФ подавать апелляцию на решение УЕФА?

- Непременно нужно идти в Лозаннский суд, и пусть он решает.

- Не смущает ли вас тот факт, что Лозанна, как и Ньон, где расположена УЕФА, находятся в одной стране, сборной которой и была присуждена техническая победа?

- Смущает, конечно. В связи с этим шансов мало. Но побороться нужно.

- Чем, на ваш взгляд, руководствовались чиновники главного футбольного органа Европы, вынося такой нелепый вердикт?

- Даже не знаю. Тот же врач сообщал о том, что в кантоне Люцерн действуют соответствующие законы. Хотя перед этим за три дня швейцарцы играли в Базеле - и было все нормально. А тут вдруг стало нельзя. Сложно что-то комментировать. Если бы я был там на месте, то можно было бы о чем-то конкретном говорить, а так... Главное, что сборная Украины готова была выходить на поле и играть. Даже в ослабленном составе. А что там попридумывали швейцарцы, не берусь анализировать. Видимо, в данном случае уместно было бы сказать: кто имеет больше прав, тот и прав.

- Не кажется ли вам, что подобное решение может стать тем прецедентом, из-за которого доверие к УЕФА со стороны многих национальных членов будет подорвано?

- Сто процентов! Я не думаю, что если бы на нашем месте была Германия или Англия, они бы себе такое позволили. В отношении же сборной Украины такой поступок - пренебрежение. Как и к нашей стране в целом. Подумать только: на ровном месте мы выбыли из элитной группы! Остается только поблагодарить Серхио Рамоса, который не забил оба пенальти в матче со Швейцарией (улыбается). Это, конечно же, шутка. Тем не менее, реализуй испанец хотя бы один из двух одиннадцатиметровых - и все в группе сложилось бы по-другому.

- Дальнейшее развитие событий, похоже, не дает больших поводов для оптимизма?

- Побороться надо в любом случае, я в этом убежден. Многое будет зависеть не только от юристов, но и от ряда факторов. В первую очередь, от здравого рассудка. Надеюсь, что в Лозаннском суде люди более трезвомыслящие, чем функционеры УЕФА.