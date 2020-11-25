УЕФА объявил официальное решение по матчу Швейцария - Украина

У нас было 16 игроков с отрицательными тестами, а корона может проявиться в течении 5 дней после контакта, что и произошло с Яремчуком. Так что это может наши врачи и руководство обосралось, а теперь стрелки переводит? А Вы повелись... С УЕФА ничего не сделаешь, а их достать можно вот и отмазываются.А то что Малиновский с температурой был еще до тестов, а его врачи все равно потащили их проходить не преступное решение? "Тесты, которые делала команда за день до матча со Швейцарией, показали положительный результат у Руслана Малиновского. Но еще раньше вечером он сказал врачу, что он нехорошо себя чувствует, у него поднялась температура...