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УЕФА объявил официальное решение по матчу Швейцария - Украина
Решение не в пользу УАФ
Сегодня, 25 ноября, состоялось дисциплинарное заседание комитета УЕФА, на котором рассматривался вопрос несостоявшегося матча
На заседании швейцарской и украинской сторонам предоставили возможность высказать свои доводы в ходе рассмотрения дела.
Аргументы украинской стороны УЕФА не принял и присудил сине-желтым техническое поражение – 0:3. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте Европейского футбольного союза.
Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.
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