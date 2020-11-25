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Национальная сборная Украины

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УЕФА объявил официальное решение по матчу Швейцария - Украина

Национальная сборная Украины
(30 голосов)

Решение не в пользу УАФ

УЕФА объявил официальное решение по матчу Швейцария - Украина
Новина українською

Сегодня, 25 ноября, состоялось дисциплинарное заседание комитета УЕФА, на котором рассматривался вопрос несостоявшегося матча Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины.

На заседании швейцарской и украинской сторонам предоставили возможность высказать свои доводы в ходе рассмотрения дела.

Аргументы украинской стороны УЕФА не принял и присудил сине-желтым техническое поражение – 0:3. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте Европейского футбольного союза.

Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.

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В статье: Украина Швейцария УЕФА коронавирус
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (124)
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Dnepr-75 (Днiпро)
25.11.2020 в 19:52
Сами виноваты своим бардаком.
Ответить
0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
25.11.2020 в 19:52
Гниды!
Ответить
0
0
аалекс ( Крым)
25.11.2020 в 19:52
Решение, как для, меня было очевидным. Абсолютная несправедливость, но где мы и где они.
Ответить
0
0
ВиктАн
25.11.2020 в 19:48
Читаю и не верю. До чего мир докатился, ведь это несправедливо, мерзко, подло.
Ответить
0
0
Dynamo_for the best (Киев)
25.11.2020 в 19:47
Дякувати Паделко, EFA та компанії! ТО на краще! Коефіціентів назбираємо наступного розіграша у Лізі B.
Ответить
0
0
ВиктАн
25.11.2020 в 19:54
А может нужно зауважать себя и отказаться от участия в этом турнире. Ведь по сути это был плевок в лицо
Ответить
0
0
Зореслав (Киев)
25.11.2020 в 19:41
Кто вернет деньги за билеты на самолет и готель?
Ответить
0
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
25.11.2020 в 19:34
Арбітражний суд в Лозанні? Все, можна не рипатись. Падлюки. Вся Україна щиро бажає головному лікарю Люцерна "міцного здоров'я"
Ответить
+1
-1
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Spokoyno (Киев)
25.11.2020 в 19:26
Су... використали пандемію на свою користь... А УАФ... пригадайте, який вирок виносив один з його адвокатів... Там люди на Праві живуть, от і спіймали тих, хто керується рішенням партії чи рішал, як ... І ще чи піймали нас, якщо одним з замів у УЄФА залишався Гриша
Ответить
+1
0
ВиктАн
25.11.2020 в 19:25
.
Ответить
0
0
ВиктАн
25.11.2020 в 19:21
Справедливости больше нет. Привыкайте господа к новой реальности.
Ответить
+3
0
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 19:32
А в чем несправедливость??
Ответить
+1
-4
Tenma7 (Чернигов)
25.11.2020 в 19:20
Не понимаю некоторых нижеотписавшизся. Как на это могли повлиять уаф и павелко? Ну протестили б они пять раз перед выездом всех игроков, ну отсеели б парочку положительных. Приехали в швейцарию и их тесьы б выявили пару псевдозаразных игроков. Это как было с теми кто переболел, и все равно игры б не было и даже если б мы за сутки собрали новую команду ничего б не изменилось. Швейцарцы просто воспользовались ситуацией. Мы в любом случае были б в опе.
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 19:29
Есть экспресс тесты. Вон, в аэропортах перед отлетом тестируют. За правду нужно бороться. Чего в рядах уаф не наблюдается. Все выглядит так, что наша сторона все тупо прощелкала
Ответить
+2
-2
Tenma7 (Чернигов)
25.11.2020 в 19:39
Ну сделали, а швейцарские взяли и роказали. Знаем же истории с ложноположительными. Тут явно все решено было заранее. Этот же ж врач допускал команды с позит тестами, а тут взял и не допустил. Шансов не было и вина в этом не столько швейцарцев(они просто воспользовались ситуацией) сколько уефы с ее регламентом. Яркий пример с ситуацией в фарерах, типы привезли новый сосьав, а толку?
0
-1
skopa (Харьков)
25.11.2020 в 19:18
Люди,затеявшие аферу с "пандемией", а протокол тестирования вместе с левыми тестами- это только следствие аферы, легко сфальсифицировали выборы в США( где проголосовало больше людей, чем проживает жителей) , и щемят Трампа со всемего админресурсом, потому что этим людям принадлежит и Интернет , и все глобальные СМИ на процентов 95..И денег у них триллионы...А тут под оказию ублажить евреев-банкиров попался каганат под названием Украина, да еще и управляемый марионеткой..Да убрать их с игровой доски на х..р..Еще и местные дурачки все "правильно" объяснят, Кагально правильно, йододефицитных хватает , и число их только множится...
Ответить
+4
-5
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 19:30
Мужик, заканчивай часто смотреть рен та.
Ответить
+3
-2
bokassalowara (Город)
25.11.2020 в 19:17
а как щеневмерлы радовались что поляки Россию засудили с турками)) бумеранг однако
Ответить
+2
-12
avatar
Rezerf (Чернігів)
25.11.2020 в 19:28
усохни, заглот заднеприводный
Ответить
+7
0
Salming (Полтава)
25.11.2020 в 19:34
Ещё один рашистский апологет
Ответить
+2
0
magnum power (БОМЖ)
25.11.2020 в 19:13
конечно, ожидаемый результат, но надежда на справедливость была. европейское лицемерие и двойные стандарты - во всей красе. знаю, о чём говорю, потому-что работаю в европейских компаниях более 20 лет. хотя, справедливости ради, добавлю, что сами европейцы в шоке от своих теперешних властей и законов. лет за 10-15 всё изменилось.
Ответить
+2
-3
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 19:15
Не пиз ...ли.
Ответить
+1
-2
magnum power (БОМЖ)
25.11.2020 в 19:16
зачем?
0
0
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 19:31
А я откуда знаю, зачем ты пиз..шь. У жены своей спроси. Может она в курсе
0
-1
Сеш (Дніпро)
25.11.2020 в 19:11
Чмошники трусливые
Ответить
+4
-1
Ol-g (Одесса)
25.11.2020 в 19:11
Виновен ты уж тем, что хочется мне кушать. Лозанна рассматривает спортивное право. Что, давить на то, что власти Швейцарии не указ футбольным инстанциям, на запрет вмешательства?
Ответить
+2
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
25.11.2020 в 19:10
УРРОДЫ!!! Но к этому нужно привыкать, беднейшую страну Европы все будут иметь. Жаль.
Ответить
+1
-1
Вано (Lviv)
25.11.2020 в 19:08
Після такого рішення будь яка поважаюча себе федерація має послати тих у*бків і відмовитись від такої кишенькової ліги
Ответить
+3
-1
avatar
Кто-то (Йовил)
25.11.2020 в 19:00
У нас было 16 игроков с отрицательными тестами, а корона может проявиться в течении 5 дней после контакта, что и произошло с Яремчуком. Так что это может наши врачи и руководство обосралось, а теперь стрелки переводит? А Вы повелись... С УЕФА ничего не сделаешь, а их достать можно вот и отмазываются.А то что Малиновский с температурой был еще до тестов, а его врачи все равно потащили их проходить - не преступное решение? "Тесты, которые делала команда за день до матча со Швейцарией, показали положительный результат у Руслана Малиновского. Но еще раньше вечером он сказал врачу, что он нехорошо себя чувствует, у него поднялась температура...
Ответить
+5
0
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 19:01
Вот вот..
Ответить
+4
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
25.11.2020 в 18:59
Павелко после такого обязан уйти в отставку. Вся вина на нем. Но этот трус не когда сам не уйдёт. Интересно найдутся люди которые захотят воспользоваться ситуацией и подвинуть его
Ответить
+13
-2
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 19:01
Сейчас Суркис начнёт активничать:)
Ответить
0
-4
Адмирал Ельсон жив. (Арулько)
25.11.2020 в 18:59
Украина оспорит в Швейцарии техническое поражение от Швейцарии, вынесенное УЕФА, штаб-квартира которой находится в Швейцарии и большинство юристов которой-граждане Швейцарии....Есть ли шансы?
Ответить
+8
0
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 19:01
Шансов нет.
Ответить
+1
0
avatar
okolegko (Київ)
25.11.2020 в 18:56
Недаремно їхній представник казав про три бали, які краще було б заробити на футбольному полі. Все по Фройду. Там все вже було вирішено. Але їм це ще аукнеться
Ответить
+7
0
ACB (Чернигов)
25.11.2020 в 18:54
У. Е Б А Н Ы. Я все сказал((((
Ответить
+5
0
oleg dynamo (львівська)
25.11.2020 в 18:50
а я надіявся на чесність,думав побояться нас засудити та як на це дивиться весь світ,а ні такі самі продажні тва...
Ответить
+6
0
avatar
Виталий1981 (Україна)
25.11.2020 в 18:45
Если бы у нас были яйца, то как только Реал приедет в Украину - он должен быть закрыт на карантин. Под любым предлогом. Например, перед выходом на поле каждый игрок, тренер, массажист испанцев должен предоставить справку о том, что он не болеет, что не болеют его семья, родители, соседи, соседи соседей и т.д. А не смогут - значит наш районный ветврач выход на поле запрещает. Вирус - он ведь штука коварная, лучше перебдеть. И пофиг... И так же делать с остальными гостями. А то красиво вышло: в решающей для швейцарцев игре швейцарский врач запрещает их сопернику выход на поле, а швейцарский же суд присуждает победу тоже швейцарцам.
Ответить
+9
-4
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 18:49
Павелко, перелогиньтесь
Ответить
+1
-7
avatar
Виталий1981 (Україна)
25.11.2020 в 19:12
Ты бы тут писать прекращала, завтра в школу, ложись спать.
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 19:16
Малыш, попей молочка и спать ложись. Глуростей на ветке сразу станет меньше
+1
-1
avatar
Виталий1981 (Україна)
25.11.2020 в 18:56
И, кстати, у нас было в стране решение - всех приезжих закрывать на карантин, на самоизоляцию на 14 дней. И если "национальные правила выше футбольных", как пишет тут один умник, то нам даже повод для Реала придумывать не надо! Да ведь зассут так сделать..
Ответить
+4
-1
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 18:57
Мальчик, тебе сколько лет?
+1
-5
Термит (Киев)
25.11.2020 в 18:59
Решение может и хорошее, но Реал тут причем? Давайте у Молдовы Штефан-Водский район отберем, чтоб из Одессы в Измаил по своей территории ездить, заодно и России за Крым отомстим!
Ответить
0
-2
avatar
Виталий1981 (Україна)
25.11.2020 в 19:07
А Реал тут не при чем. Как и наша сборная, кстати. Просто Реал первый, кто к нам приедет. Но ведь правила для всех одни, верно? А потом Ференцварош приедет. Там вообще ситуация идентична - и им и нам надо побеждать. Вот и "победим" и в еврокубках останемся. Может это и некрасиво, зато резонанс будет.
+2
-1
Термит (Киев)
25.11.2020 в 19:19
Да, некрасиво, Вы правы... Думаю, что они тоже не дураки и на 1 шаг вперед могут посчитать. Вряд ли такой "гениальный ход" уже прокатит. Некоторые фокусы можно показывать только 1 раз.
0
0
ВиктАн
25.11.2020 в 18:41
Нужно опротестовывать решение
Ответить
+3
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
25.11.2020 в 18:54
Нужно но толку все равно нет
Ответить
+2
0
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 18:57
Нечего опротестовывать
+2
-2
Djon (Киев)
25.11.2020 в 18:57
Где в лозанском, читай в швейцарском суде?
Ответить
+3
0
yerik (Chernivtsi)
25.11.2020 в 18:41
У нас же в стране было решение: всех приезжих на карантин 2-хнедельный. Куда он делся? Реал на...й выкинуть...
Ответить
+4
-2
Djon (Киев)
25.11.2020 в 18:58
а действительно, нужно было вчера еще и барсу на две недели закрыть
Ответить
0
-1
avatar
beatles (Крижопіль)
25.11.2020 в 18:40
Напомните пожалуйста у скольких игроков был зафиксирован вирус по прибытию в Украину буквально через 2 дня?
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+1
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
25.11.2020 в 18:39
...нас просто грубо и нагло поимели вместе с оптимизмом Шевченко. Акция хорошо была спланирована и даже думаю некоторые чиновники УЕФА согласились дать добро, согласовав заранее...
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+8
-1
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 18:40
Это всравься, невистка:)))
Ответить
+1
-8
Djon (Киев)
25.11.2020 в 18:37
это полный п...... швейцарская пид0расня рулит
Ответить
+8
0
Зритель (Харьков)
25.11.2020 в 18:36
Всё правильно. Перед выездом нужно было несколько раз всех проверить и везти только 100% здоровых. С волками жить - по волчьи выть. По идее, в нормальной стране президент федерации футбола в таких случаях уходит в отставку. Но не у нас, к сожалению.
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+5
-4
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 18:40
Молодец, ты один из многих трезвомыслящих здесь
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+5
-3
avatar
okolegko (Київ)
25.11.2020 в 19:02
Існує таке поняття, як інкубаційний період. Всіх на 2 неділі на карантин не посадиш. Вірніше, Луческу з уркісами посадили – в результаті пів команди заражені. Треба драти швейцарців у судах
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0
0
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 19:04
Вот для этого и надо мониторить игроков на предмет здоровья. Тестировать их. Для этого есть медслужба в сборной.
0
0
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Rezerf (Чернігів)
25.11.2020 в 19:49
Це б нічого не дало. Згадайте Ілона Маска, який в одній лабораторії за один день сдав 4 тести, і усі різні виявились. А Лунін, яких по приїзду в Реал через два дні виявився здоровим.
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0
0
Comment06 (Украина)
25.11.2020 в 18:35
Несправедливое, позорное решение, подчеркивающее коррумпированнось УЕФА! Хотелось бы увидеть аргументы и обоснования вины УАФ. Надо обжаловать, иначе любой санврач топ футбольной страны перечеркнет спортивные принципы определения сильнейших в футболе.
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+8
-1
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 18:41
На сайт уефа зайди. Там все написано
Ответить
+2
-2
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
25.11.2020 в 19:49
Там поки толком нічого не написано...
0
0
E.M.O.S.H. (Харьков)
25.11.2020 в 18:33
Либо нам не говорили всей правды, либо УЕФА на вила!
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+3
0
avatar
simargl (Чернигов)
25.11.2020 в 18:33
То есть получается, что Украина виновата в том, что в мире свирепствует короновирус ??? А как от него можно защититься ??? Дома сидеть ??? Бред...
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+5
-1
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 18:34
Получается, что в команде бардак и никто за здоровьем игроков не следит
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+2
-4
СашаXM (Хмельницкий)
25.11.2020 в 18:32
на всё ) ящик Пандоры открыт, теперь таким методом врачи будут решать результаты нужные!
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+6
-1
avatar
Your Friend (Львів)
25.11.2020 в 18:30
Швейцари тому й повели себе так підленько, що наперед знали вердикт продажного УЕФА.
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+9
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.11.2020 в 18:29
Надеюсь, хотя бы после этого решения, некоторые фанаты футбола на этом ресурсе поверят мне, что УЕФА это коррупционная организация, на первом месте у которой не спорт, а деньги!
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+9
-1
avatar
simargl (Чернигов)
25.11.2020 в 18:34
А кто-то сомневается???
Ответить
+4
-1
Serhii27 (Нежин)
25.11.2020 в 18:28
Не ожидал такого несправедливого решения от УЕФА ... Уроды
Ответить
+8
-1
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 18:29
Все справедливо
Ответить
+1
-7
avatar
simargl (Чернигов)
25.11.2020 в 18:35
Конечно желаю здоровья тебе ... , но ведь он рядом... А вдруг у тебя будет тяжёлая форма ?! ... береги себя !!!
+4
0
ВиктАн
25.11.2020 в 18:28
А нах нам такая уаф?
Ответить
+4
0
Jovan Markoski
25.11.2020 в 18:27
Ліл
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0
0
Serhii27 (Нежин)
25.11.2020 в 18:27
Ну пусть к нам только попробует кто-нибудь с Короной подъехать ! 3 - 0 и даже играть не надо !!!
Ответить
+2
0
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 18:31
Смешной ты
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+3
-1
Artemanat (Кривой Рог)
25.11.2020 в 18:25
Я надеюсь в отборе на ЧМ нам попадут эти твари шлохвейцарские и мы их фанов в гавно мокнем,а сборная прорывает им ноги
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+5
-1
yerik (Chernivtsi)
25.11.2020 в 18:39
Не попадет, к сожалению, обе во второй корзине. Если я не ошибаюсь..
Ответить
0
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
25.11.2020 в 19:52
Саме так. Будемо тепер вболівати проти них завжди
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
25.11.2020 в 18:24
Нужно отвечать той же монетой, приедет Реал к Шахте и Ференцварош к Динамо и уедут с технарями
Ответить
+6
-1
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 18:28
Ты думать не умеешь. При 10ти инфицированных за 4е дня закрывают и рестораны, и школы, и заводы с пароходами. Медицинскую службу пирите с Павелко в топку.
Ответить
+3
-5
skopa (Харьков)
25.11.2020 в 18:42
А мозги слабО включить, что число "инфицированных", не заболевших, растет прямо пропорционально числу тестов ПРЦ, не больше и не меньше. А смертность не растет, хоть тресни.Может, нужно перестать делать левые тесты. А на месте Бейтса я бы так и делал: заражал бы от 10 до 30 % тестов..И для статистики роста хорошо, а еще и реально заразить можно, у кого иммунная система против вируса не работает...
+1
0
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 18:47
Чувак, ты что врач? Согласно тестам в Швейцарии и Германии у нас было 10 инфицированных. В сборной есть медслужба, и если швейцарцы накосячили с тестами, то ожидаемо должен был выступить врач сборной с обличительной речью. Ничего такого не было. Тестирование в Украине никого не интересует.
+1
0
Термит (Киев)
25.11.2020 в 18:51
Вы правы, статистика очень показательна по той же Италии - весной при 300 тыс заболевших было 30 тыс умерших. Сейчас при 2 млн. заболевших- всего 39 тыс умерших. Лечить резко научились? Вирус ослаб? Ото ж...
0
0
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 18:59
Комит, тебя понесло не в ту сторону. Каким образом статистика заболевших , оправдывает бардак в медслужба сборной?
0
-1
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okolegko (Київ)
25.11.2020 в 19:06
To skopa (Харьков). В італійців смертність виросла на 50% від середньої за 5 останніх років, так що краще помовч
0
0
Термит (Киев)
25.11.2020 в 19:24
Общая смертность в Италии за 2020 не выросла, перераспределилась по нозологиям и все...Это не значит, что коронавируса нет, это значит, только то, о чем конкретно было написано выше, не более.
0
0
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 18:24
Козлы павелковские. Прощелкали ситуацию с вирусом в команде и получили технарь.
Ответить
+5
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
25.11.2020 в 18:22
Несправедливо, мы были готовы играть! Позорное решение!!!
Ответить
+5
-2
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 18:32
Все справедливо. За здоровьем игроков следить нужно
Ответить
+4
-4
avatar
simargl (Чернигов)
25.11.2020 в 18:37
Платини , это ты ))??
+1
0
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 18:42
Мужик, ты простудился? В сборной была неконтролируемая эпидемиологическая обстановка, а виноваты швейцарцы..
0
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
25.11.2020 в 18:45
У збірній Швейцарії ж теж були позитивні тести... Чим вони кращі тоді?
+1
0
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 18:51
Были. А сколько и в какой промежуток времени?
0
0
Термит (Киев)
25.11.2020 в 18:21
Решение очень слабое и дающее много поводов для манипуляций в будущем. Но и одновременно позорное для нас - показали, где место. Причем УЕФА нарушил свой же протокол. Если бы такое произошло с теми же немцами, точно бы окно нашли - вон лига С будет стыки играть, кто 2 из 4 последних мест опускается в лигу Д или тот же финал четырех...
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+6
-2
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 18:29
Протокол УЕФА швейцарцы не нарушили. Национальные правила выше футбольных.
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+1
-10
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simargl (Чернигов)
25.11.2020 в 18:38
Ты за@бал тошнить !
+7
-1
Термит (Киев)
25.11.2020 в 18:42
Так я и написал - "УЕФА нарушил свой же протокол". Я про швейцарцев в лице их сан. врача вообще ничего не пишу. Он садил на карантин не сбоную Украины, а просто группу туристов с положительными тестами. Формально он прав. Я именно о чисто футбольной стороне дела. Есть инфо что было так: Украина прощелкала пункт о том, что нужно было предварительно подать заяву швейцарской ФФ, типа у нас такая ситуация, готовы ли Вы при ней обеспечить возможность матча?". Тогда бы они обязаны были ответить, что нет, и экстренно переносить матч или в другой кантон, или в ту же соседнюю Германию. Но мы запрос не подали, пустили дело на самотек и решение получили уже по факту. Думаю, поэтому УАФ так долго и молчала...
+1
0
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 18:43
А ты зале..л своей тупизной. Бардак в украинском футболе и в УПЛ и в сборной.
+1
-2
Термит (Киев)
25.11.2020 в 18:44
Фу, как не вежливо, я что-то обидное лично Вам сказал, или у Вас просто дни такие критические?
+1
0
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 18:49
Пардон, это глупышу с Чернигова
+1
0
Термит (Киев)
25.11.2020 в 18:52
Принято
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
25.11.2020 в 18:19
Почему Динамо вчера не нашло ковид у барсы и не отменило матч???? Ублюдки,а не УЕФА
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+3
-2
yerik (Chernivtsi)
25.11.2020 в 18:37
Потому что Динамо на такое бы никогда не пошли. Как и Шахтер с Реалом в скором будущем
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+1
-1
Sanya2402 (махачкала)
25.11.2020 в 18:19
Ніколи не міг подумати, що збірна Раши буде на другому місці серед моїх "ТОП - ненавиджу" збірних по футболу. Вгадайте хто на першому? Тільки криси і сцикуни так вірішують футбольні матчі. Бог з ним, через 1 Лігу знову повернемось в А, але теперь всі на 100% зрозумілі продажність УЄФА , і що вирішує не справедливість, а той хто сидить в кріслі.
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+6
-1
миг-25 (киев)
25.11.2020 в 18:19
СПАСИБО УАФ-(Уродам Алкашам Фраерам) Надо -Павелке-дать Героя Украины(посмертно)-Марркевичу поднять зарплату в 10 раз до 6 миллионой гривен в месяц Протасову-Блохину Записоцкому Беланову-Медали-За освобождение Киева -Врача Сборной -на передовую на 5 лет а Шевченко и Ротаню -пожизненную должность тренеров Сборных -что бы все полностью развалили
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+4
-6
Сергей1987 (Киев)
25.11.2020 в 18:18
Цаганик балабол, рассказывал что в уаф сильная позиция и железные аргументы
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+11
0
Сергей1987 (Киев)
25.11.2020 в 18:17
Уефа создали прецедент. То есть если к нам приедет реал и у них будет игрок с короновирусом и Моз не разрешает играть день в день. Тогда шд получает 3 очка. Бред полный.
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+9
-1
ratio (Дн-жинск)
25.11.2020 в 18:19
Прецедент уже был. Именно так Слован получил технарь в Фарерах. Хотя некоторые матчи были перенесены.
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0
0
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Sandro (Kyiv)
25.11.2020 в 18:26
Со Слованом была другая ситуация. Матч был в четверг, на уикэнд игра внутришнего чемпа, а след выходные новый раунд квалификации. Т е сыграть было физически невозможн. Здесь же можно сыграть до начала новой лиги наций. Хоть на новый год в Африке
+5
0
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Виталий1981 (Україна)
25.11.2020 в 18:20
Я об этом уже писал. Все приезжие команды, сборные - закрывать на карантин и тут же требовать для них технарь.
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+4
0
khatskevich_bog (Киев)
25.11.2020 в 18:15
все справедливо как и в матче Мариуполь Динамо!
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0
0
Ol-g (Одесса)
25.11.2020 в 18:14
Факторов два: это Швейцария; у нас плохие юристы.
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+6
0
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 18:33
Фактор один: безмозглая уаф с безмозглой медслужбой.
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+5
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
25.11.2020 в 18:39
Дик по прильоту у всіх наших ПЛР-тести виявилися НЕГАТИВНИМИ! То може це у швейцарців медслужба не така?
+4
0
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 18:44
Тесты видимо лично Павелко проводил???
0
-1
Technical
25.11.2020 в 18:52
юристи тут би не допомогли
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0
0
axellience (Malaga)
25.11.2020 в 18:13
Справедливое решение. Не смогли обеспечить команду со здоровыми игроками, поэтому игра не состоялась. А врач принял правильное медицинское решение. Если б в сборной не было бы инфицированных игроков то матч бы и не отменяли
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+4
-12
football_soccer (Украина)
25.11.2020 в 18:18
извините, но... Вы идиот??! кто не смог обеспечить здоровых игроков ?? Украина не смогла? Та у которой было 16 игроков, хоть по регламенту можно и 14? да? Это преступное решение коррупционной уефа в пользу швейцарцев
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+12
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
25.11.2020 в 18:24
Согласен, решение преступное!
+8
-2
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 18:25
Извините, но это вы идиот. В сборной был рассадник короны. Это не детский сад,
+4
-12
avatar
Кто-то (Йовил)
25.11.2020 в 18:53
У нас было 16 игроков с отрицательными тестами, а корона может проявиться в течении 5 дней после контакта, что и произошло с Яремчуком. Так что это может наши врачи и руководство обосралось, а теперь стрелки переводит? А Вы повелись... С УЕФА ничего не сделаешь, а их достать можно вот и отмазываются.А то что Малиновский с температурой был еще до тестов, а его врачи все равно потащили их проходить не преступное решение? "Тесты, которые делала команда за день до матча со Швейцарией, показали положительный результат у Руслана Малиновского. Но еще раньше вечером он сказал врачу, что он нехорошо себя чувствует, у него поднялась температура...
+3
0


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