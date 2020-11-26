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Национальная сборная Украины

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Стороженко: Будем надеяться на объективность суда в Лозанне

Национальная сборная Украины
(1 голосов)
Стороженко: Будем надеяться на объективность суда в Лозанне
Новина українською

Бывший вице-президент ФФУ Сергей Стороженко прокомментировал решение УЕФА, которым присуждено техническое поражение национальной сборной Украины в матче со Швейцарией.

Прежде всего, хотел бы сказать, что очень расстроен этим решением УЕФА, и хотел бы знать, что лежит в его основе.

Во-вторых, полностью поддерживаю действия УАФ, которая объявила о том, что собирается подать материалы на рассмотрение в арбитражный суд Лозанны.

Будем надеяться, что решение суда в Лозанне, который является судом мировой юрисдикции, будет объективным и честным.

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В статье: Украина Сергей Стороженко Швейцария УЕФА Лига Наций Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (6)
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axellience (Malaga)
26.11.2020 в 15:40
Поразительно насколько украинские чиновники далеки от реальности. "Будем надеяться, что решение суда в Лозанне, который является судом мировой юрисдикции, будет объективным и честным." вот эта фраза на самом деле говорит о том, что суд в Лозанне на самом деле не объективный и не честный. Как минимум он должен принести извинения за оскорбления суда, поставив под сомнение его объективность. Вообще все это украинское футбольное чиновничество развернуло огромную антикампанию в медиа пространстве направленную против европейских футбольных структур, с целью снять с себя вину перед украинскими болельщиками за возникшую ситуацию, вместо того, чтобы принести извинения и уйти в отставку. Думаю что решение останется в силе, особенно если УЕФА мониторит всю эту кампанию направленную против них.
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Red_Cat (Салоники)
26.11.2020 в 14:51
УЕФА, кончно же одна из самых коррумпированных структур в мире, но даже там посмотрели на результаты выборов президента и решили, что страна, выбирающая себе президентом клоуна не достойна уважения
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ffggpl (Харьков)
26.11.2020 в 15:44
Выбирай выражения, чувак! Недостойны уважения как раз те клоуны, кто голосовал за клоуна. Но это не вся страна!
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Stihl Kindermann (Gonduras)
26.11.2020 в 14:28
Вообще пока карантин придумали, нужно запретить все спортивные соревнования, потому как без зрителя на трибунах ,в залах, выглядит это, как обычная тренировка и не вызывает интереса смотреть такой футбол.
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Зритель (Харьков)
26.11.2020 в 14:17
Бог с ней - с Лигой наций - это товарищеский турнир. Вопрос в том, что создан прецедент - теперь такие фокусы наверняка будут происходить в отборе на ЧМ. А это уже посерьёзней.
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K-Spirit (Киев)
26.11.2020 в 14:12
Не надо печалиться, вся жизнь впереди, надейся и жди.
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