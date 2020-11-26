Стороженко: Будем надеяться на объективность суда в Лозанне

Бывший вице-президент ФФУ Сергей Стороженко прокомментировал решение УЕФА , которым присуждено техническое поражение национальной сборной Украины в матче со Швейцарией.

Прежде всего, хотел бы сказать, что очень расстроен этим решением УЕФА, и хотел бы знать, что лежит в его основе.

Во-вторых, полностью поддерживаю действия УАФ, которая объявила о том, что собирается подать материалы на рассмотрение в арбитражный суд Лозанны.

Будем надеяться, что решение суда в Лозанне, который является судом мировой юрисдикции, будет объективным и честным.