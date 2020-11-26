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Стороженко: Будем надеяться на объективность суда в Лозанне
Бывший вице-президент ФФУ Сергей Стороженко прокомментировал
Прежде всего, хотел бы сказать, что очень расстроен этим решением УЕФА, и хотел бы знать, что лежит в его основе.
Во-вторых, полностью поддерживаю действия УАФ, которая объявила о том, что собирается подать материалы на рассмотрение в арбитражный суд Лозанны.
Будем надеяться, что решение суда в Лозанне, который является судом мировой юрисдикции, будет объективным и честным.
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