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Блохин: Это только вывеска: "Франция". Да, хорошие игроки, но играть с ними можно
Олег Владимирович настроен оптимистично
Бывший тренер сборной Украины Олег Блохин прокомментировал
— Могло быть и лучше, но такой результат жеребьевки можно считать нормальным. Фавориты в группе - Франция и Украина. Финляндия неплохо играла в Лиге наций, непростая команда. С ними. наверное, нужно будет побороться. От Боснии и Герцоговины особых сюрпризов не ожидаю.
Играть с Казахстаном тяжело из-за перелета. Когда мы играли с датчанами, практически, на следующие сутки летели в Казахстан играть. Главное, чтобы и в этот раз ситуация не повторилась и команда смогла восстановиться перед длительным перелетом.
— После разгромного поражения Франции в Лиге наций этот матч ожидается без особого оптимизма?
— С французами у нас не играла половина основной команды. Можно играть со всеми соперниками в этой группе. Это только вывеска: "Франция". Да, это хорошие игроки, но играть с ними можно.
— Как отреагировали на техническое поражение швейцарцам, которое присудили в УЕФА сборной Украины?
— Это неверное решение. Нашей сборной даже не дали 48 часов, чтобы выставить другую команду. Считаю, что этот матч нужно переиграть на нейтральном поле и решать судьбу противостояние только на футбольном поле.
Конечно, если и в Лозанне примут идентичное решение - его уже не оспоришь. Некрасиво, но ничего не сделать.
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