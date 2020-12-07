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Блохин: Это только вывеска: "Франция". Да, хорошие игроки, но играть с ними можно

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Олег Владимирович настроен оптимистично

Блохин: Это только вывеска: "Франция". Да, хорошие игроки, но играть с ними можно
Новина українською

Бывший тренер сборной Украины Олег Блохин прокомментировал результат жеребьевки квалификации ЧМ-2022, в результате которой "сине-желтым" в соперники достались Франция, Финляндия, Босния и Герцеговина и Казахстан.

— Могло быть и лучше, но такой результат жеребьевки можно считать нормальным. Фавориты в группе - Франция и Украина. Финляндия неплохо играла в Лиге наций, непростая команда. С ними. наверное, нужно будет побороться. От Боснии и Герцоговины особых сюрпризов не ожидаю.

Играть с Казахстаном тяжело из-за перелета. Когда мы играли с датчанами, практически, на следующие сутки летели в Казахстан играть. Главное, чтобы и в этот раз ситуация не повторилась и команда смогла восстановиться перед длительным перелетом.

— После разгромного поражения Франции в Лиге наций этот матч ожидается без особого оптимизма?

— С французами у нас не играла половина основной команды. Можно играть со всеми соперниками в этой группе. Это только вывеска: "Франция". Да, это хорошие игроки, но играть с ними можно.

— Как отреагировали на техническое поражение швейцарцам, которое присудили в УЕФА сборной Украины?

— Это неверное решение. Нашей сборной даже не дали 48 часов, чтобы выставить другую команду. Считаю, что этот матч нужно переиграть на нейтральном поле и решать судьбу противостояние только на футбольном поле.

Конечно, если и в Лозанне примут идентичное решение - его уже не оспоришь. Некрасиво, но ничего не сделать.

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В статье: Украина Олег Блохин
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (1)
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Мольфар (Закарпаття)
07.12.2020 в 23:04
Блохин, ну Блохин...
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