Блохин: Это только вывеска: "Франция". Да, хорошие игроки, но играть с ними можно

Бывший тренер сборной Украины Олег Блохин прокомментировал результат жеребьевки квалификации ЧМ-2022 , в результате которой "сине-желтым" в соперники достались Франция, Финляндия, Босния и Герцеговина и Казахстан.

— Могло быть и лучше, но такой результат жеребьевки можно считать нормальным. Фавориты в группе - Франция и Украина. Финляндия неплохо играла в Лиге наций, непростая команда. С ними. наверное, нужно будет побороться. От Боснии и Герцоговины особых сюрпризов не ожидаю.

Играть с Казахстаном тяжело из-за перелета. Когда мы играли с датчанами, практически, на следующие сутки летели в Казахстан играть. Главное, чтобы и в этот раз ситуация не повторилась и команда смогла восстановиться перед длительным перелетом.

— После разгромного поражения Франции в Лиге наций этот матч ожидается без особого оптимизма?

— С французами у нас не играла половина основной команды. Можно играть со всеми соперниками в этой группе. Это только вывеска: "Франция". Да, это хорошие игроки, но играть с ними можно.

— Как отреагировали на техническое поражение швейцарцам, которое присудили в УЕФА сборной Украины?

— Это неверное решение. Нашей сборной даже не дали 48 часов, чтобы выставить другую команду. Считаю, что этот матч нужно переиграть на нейтральном поле и решать судьбу противостояние только на футбольном поле.

Конечно, если и в Лозанне примут идентичное решение - его уже не оспоришь. Некрасиво, но ничего не сделать.