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Сборная Украины узнала соперников по отборочному раунду ЧМ-2022
Очередное испытание для команды Шевченко
В понедельник 7 декабря в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе состоялась жеребьевка отбора на ЧМ-2022
В первом раунде квалификации будет групповой этап. 55 европейских сборных будут разделены на 10 групп: в пяти группах по 5 команд, ещё в пяти - по 6.
- Франция
- Украина
- Финляндия
- Босния и Герцеговина
- Казахстан
Отметим, что победители каждой группы выйдут в финальный этап, а команды, занявшие вторые места, примут участие в двухступенчатом плей-офф, итогом которого станут ещё три участника Чемпионата мира.
Напомним, что групповой турнир состоится в течение 2021 года, а матчи плей-офф - весной 2022-го.
Финальная часть Чемпионата мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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