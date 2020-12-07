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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сборная Украины узнала соперников по отборочному раунду ЧМ-2022

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

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Сборная Украины узнала соперников по отборочному раунду ЧМ-2022
Новина українською

В понедельник 7 декабря в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе состоялась жеребьевка отбора на ЧМ-2022

В первом раунде квалификации будет групповой этап. 55 европейских сборных будут разделены на 10 групп: в пяти группах по 5 команд, ещё в пяти - по 6.

Сборная Украины попала в группу D, где ее соперниками стали:

  • Франция
  • Украина
  • Финляндия
  • Босния и Герцеговина
  • Казахстан

Отметим, что победители каждой группы выйдут в финальный этап, а команды, занявшие вторые места, примут участие в двухступенчатом плей-офф, итогом которого станут ещё три участника Чемпионата мира.

Напомним, что групповой турнир состоится в течение 2021 года, а матчи плей-офф - весной 2022-го.

Финальная часть Чемпионата мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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В статье: Украина Франция Босния и Герцеговина Казахстан Финляндия
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Комментарии (41)
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ПетроФ (Луцьк)
07.12.2020 в 20:15
Якщо через кліматичні умов нам підсунули сильніших. то виходить що і французи потерпівші?)) І хватить нити. Що з 3 корзини. що з 4 корзини нам попали нормальні прохідні команди.
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0
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NikosFutboloidos (Chop)
07.12.2020 в 20:06
Fair Play в УЄФА та ФІФА змішали з лайном. Ці гомозаді вилупки уже перехадять всі межі, як наперсточники крутять мутять на.бати хочуть. Просто вакханалія вищого пілотажу в угоду певним країнам. (Оце написав).
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
07.12.2020 в 20:15
fair pay!
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.12.2020 в 20:04
Очень важен календарь, чтоб с французами играть после Евро перед их финалом Лиги Наций, а не до Евро, когда они захотят по максимуму сразу всё решить
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ymscik (Херсон)
07.12.2020 в 19:59
Сразу вспомнилось лицо Фоменко после ответной игры почему то.
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Dimka26 (Чернигов)
07.12.2020 в 20:00
без комментариев (с)
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
07.12.2020 в 19:59
Такого позора с климатичсеким разводом стран я еще не видел.... К чему этот бред? Это уже не жеребьевка, это позорище
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
07.12.2020 в 19:58
Погода в Эстонии сейчас - 4 градуса. В Казахстане -23. Конечно же Казахстан это климатически не северная страна... ФИФА уже позорится дальше некуда
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
07.12.2020 в 20:08
эстония всегда отстаёт)))
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0
0
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Карикатурист (Білозерське)
07.12.2020 в 19:55
Грузія або Білорусь з четвертого були б куди більш приємні. А тут Боснія.
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0
0
Golfik25 (Киев)
07.12.2020 в 19:55
За 2 место будет борьба. 1 место 100% Франция возьмет, для нее легкая группа. Система жеребьевки бред, можно было ещё легче соперника и ближе получить по карте.
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0
0
Golfik25 (Киев)
07.12.2020 в 19:56
я имею ввиду Беларусь и Эстонию
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0
0
MaximSK (Киев)
07.12.2020 в 19:55
Нам не повезло с соперниками из первой и четвертой корзины. Франция топ-сборная, чемпион мира, с ними можно будет бороться в Киеве. Финляндия крепкая сборная, нельзя их недооценивать, недавно французов обыграли в товарняке. Босния сильная сборная, у них есть Джеко, дома хорошо играют, но в целом они нам по зубам. Казахстан явный аутсайдер, вряд ли они много очков наберут.
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0
0
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Romerik (YNWA)
07.12.2020 в 19:53
Посмотрите на нашу, группу и на группу н. Наше везение как всегда... Нет слов... С первой и четвертой самые сильные как по мне соперники, не самый слабый Казахстан... Но нужно на второе попадать, и постараться минимально проиграть французам в двоих матчах, потому что именно с ними я вообще не верю в очки. С другими реально было б зацепится но не с ними, и может не с Бельгийцами... И попадать в плей-офф за счёт лучшей разницы мячей чем у конкурентов...
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.12.2020 в 19:55
петухов можно будет короновирусной кабинетной игрой, как сыроеды, "обыграть" в одном матче)))
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+2
-1
avatar
Romerik (YNWA)
07.12.2020 в 19:56
Ну если так нашы сделают, то нам сразу и впаяют технарь)) это тебе не какая то Украина... ФИФА церемонится не будет
+1
0
MaximSK (Киев)
07.12.2020 в 19:57
Думаю к тому времени большинство футболистов вакцинируются, такой фигни больше не должно повториться
0
-1
gavrik (Сумы)
07.12.2020 в 19:57
Второе место и так моей офф, при чем тут разница мячей
Ответить
+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
07.12.2020 в 20:09
А точно, затупил... Думал что лучшые вторые попадают в стыки.
+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.12.2020 в 20:12
Разница всё равно нужна, так как в отборе на ЧМ учитываются не лички, а как раз общая разница
0
0
SERG DIAGER (Сумы)
07.12.2020 в 19:50
Команди розділені не тільки за кошиками, а і за кліматичними умовами, політичними умовами та відстанями одна від одної. ФІФА жгьот.
Ответить
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
07.12.2020 в 19:55
бред как всегда. зачем тогда эта жеребьевка. уже бы сами выбрали оптимальных кандидатов за климатом. расстоянием и еще чем-то
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+1
0
Golfik25 (Киев)
07.12.2020 в 20:01
Скоро будут делить группы по ЛГБТ признаку, они в одну корзину, натуральные в другую, кто против геев, сразу дисквалификация.
Ответить
+1
0
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Rezerf (Чернігів)
07.12.2020 в 19:50
Що за маячня? В Казахстані кліматичні умови кращє за Естонію? А чому б не врахувати клімат Одеси, де є непоганий стадіон?
Ответить
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
07.12.2020 в 19:55
согласен. в Казахстане еще холоднее чем в Эстонии сейчас
Ответить
+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.12.2020 в 19:50
Друге місце та черговий плей-офф
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.12.2020 в 19:50
за второе место можно побороться))
Ответить
0
0
ferzz (Gluhiv)
07.12.2020 в 19:50
Бороться нужно, но толку...
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.12.2020 в 19:51
время покажет!))
0
0
gavrik (Сумы)
07.12.2020 в 19:49
Ещё вместо Беларуси Боснию нам вдобавок
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.12.2020 в 19:50
так климатические ограничения
Ответить
0
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
07.12.2020 в 19:54
Ага, в Казахстані тепліше, ніж в Естоніі
0
0
gavrik (Сумы)
07.12.2020 в 19:54
Та я понял, таким макаром и Эстонию забрали у нас
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.12.2020 в 19:59
это ты уефе скажи))) не говоря уже о том, что казахстан - скорее азия, а не европа (если брать пропорциональную принадлежность территории)!)))
+1
0
ferzz (Gluhiv)
07.12.2020 в 19:48
С первым местом все понятно.
Ответить
+1
0
gurik (Запорожье)
07.12.2020 в 19:48
Зато парашникам как всегда...прогулочная группа
Ответить
+4
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.12.2020 в 19:49
Брати хорвати, словаки і словенці не дадуть їм прогулятися)))
Ответить
+3
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
07.12.2020 в 19:57
Там чотири аквафреши в одній групі
Ответить
+1
0
Камонплей
07.12.2020 в 19:47
uefa is mafia
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.12.2020 в 19:48
mob
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0
-1
Yan Ostim
07.12.2020 в 19:47
Це буде не просто.
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0
0


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