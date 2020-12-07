Сборная Украины узнала соперников по отборочному раунду ЧМ-2022

В понедельник 7 декабря в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе состоялась жеребьевка отбора на ЧМ-2022

В первом раунде квалификации будет групповой этап. 55 европейских сборных будут разделены на 10 групп: в пяти группах по 5 команд, ещё в пяти - по 6.

Сборная Украины попала в группу D, где ее соперниками стали:

Франция

Украина

Финляндия

Босния и Герцеговина

Казахстан

Отметим, что победители каждой группы выйдут в финальный этап, а команды, занявшие вторые места, примут участие в двухступенчатом плей-офф, итогом которого станут ещё три участника Чемпионата мира.

Напомним, что групповой турнир состоится в течение 2021 года, а матчи плей-офф - весной 2022-го.

Финальная часть Чемпионата мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.