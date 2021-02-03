Национальная сборная Украины
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Сборная Украины запланировала спарринг на осень
На выезде
Национальная сборная
На этот раз речь идет о свободной дате от УЕФА на осень.
8 сентября на выезде "сине-желтые" сыграют против сборной Чехии.
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Источник:УАФ
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Kolibri (Киевоград)
03.02.2021 в 14:41
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