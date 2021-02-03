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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины запланировала спарринг на осень

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

На выезде

Сборная Украины запланировала спарринг на осень
Новина українською

Национальная сборная Украины объявила нового спарринг-партнера.

На этот раз речь идет о свободной дате от УЕФА на осень.

8 сентября на выезде "сине-желтые" сыграют против сборной Чехии.

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В статье: Украина Чехия Товарищеский матч спарринг УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
03.02.2021 в 14:41
Игроки Динамо очень будут усталые! Они уже от спарингов устали! Против них же всегда так играют......ух!
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