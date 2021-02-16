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Шевченко: Важно, чтобы наши игроки уезжали и цеплялись в сильных чемпионатах
Рулевой сборной рассказал о последних новостях из стана команды
football24.ua
Главный тренер
"Собираться будем в Киеве. Будем смотреть, будут ли переносы, потому что с такими погодными условиями надо всегда смотреть, будет ли коррекция чемпионата. Команда соберется, у нас будет очень мало времени перед тремя очень важными играми. Постараемся по максимуму дать ребятам информацию. Главное, чтобы они были в хорошем состоянии и без травм.
Очень приятно, что ребята действительно в очень тяжелой группе Лиги наций показали не только свои великолепные способности, но и характер. Сейчас мы наблюдаем и смотрим. Кто будет достоин, того и вызовем. Новый тренер Ночентини отвечает больше за молодежные сборные. Мы взяли человека, чтобы он координировал, смотрел, собирал информацию об игроках молодежных команд.
Для Коваленко переход в "Аталанту" означает многое, это новый вызов для него. Надеюсь, что у него все хорошо сложится в "Аталанте". Важно, чтобы наши игроки уезжали и цеплялись, представляли сильные чемпионаты. Если он закрепится и будет играть, это будет только плюс для всего украинского футбола", - сказал Шевченко.
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