Степаненко не сыграет в мартовских матчах сборной Украины

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко пропустит мартовские матчи сборной Украины.

Как сообщил журналист Игорь Цыганык, хавбек продолжает восстанавливаться после травмы колена и к матчам сборной не будет готов.

Напомним, что Степаненко попал в расширенную заявку сборной Украины. Подопечные Андрея Шевченко в рамках отбора ЧМ-2022 сыграют на выезде со сборной Франции 24-го марта, 29-го марта примут Финляндию, а 31-го - Казахстан.