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Степаненко не сыграет в мартовских матчах сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Травма хавбека горняков оказалась достаточно серьезной

Степаненко не сыграет в мартовских матчах сборной Украины

Фото - О.Попов

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко пропустит мартовские матчи сборной Украины.

Как сообщил журналист Игорь Цыганык, хавбек продолжает восстанавливаться после травмы колена и к матчам сборной не будет готов.

Напомним, что Степаненко попал в расширенную заявку сборной Украины. Подопечные Андрея Шевченко в рамках отбора ЧМ-2022 сыграют на выезде со сборной Франции 24-го марта, 29-го марта примут Финляндию, а 31-го - Казахстан.

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В статье: Тарас Степаненко Украина Игорь Цыганык Шахтер (Донецк)
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Источник:
Footbal Hub

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