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Степаненко не сыграет в мартовских матчах сборной Украины
Травма хавбека горняков оказалась достаточно серьезной
Фото - О.Попов
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко пропустит мартовские матчи
Как сообщил журналист Игорь Цыганык, хавбек продолжает восстанавливаться после травмы колена и к матчам сборной не будет готов.
Напомним, что Степаненко попал в расширенную заявку сборной Украины. Подопечные Андрея Шевченко в рамках отбора ЧМ-2022 сыграют на выезде со сборной Франции 24-го марта, 29-го марта примут Финляндию, а 31-го - Казахстан.
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Источник:Footbal Hub
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