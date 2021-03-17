Финляндия примет Украину на главной арене страны в Хельсинки

Поединок отбора ЧМ-2022 Финляндия - Украина, который запланирован провести 9 октября текущего года, состоится на Олимпийском стадионе в Хельсинки.

Отдельно отмечается, что в связи со сложной ситуацией с пандемией коронавируса все свои домашние встречи 2021 "Суоми" точно проводить на главной футбольной арене в столице страны.