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Национальная сборная Украины

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Финляндия примет Украину на главной арене страны в Хельсинки

Национальная сборная Украины
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Матч отбора ЧМ-2022 состоится 9 октября

Финляндия примет Украину на главной арене страны в Хельсинки

palloliitto.fi

Новина українською

Поединок отбора ЧМ-2022 Финляндия - Украина, который запланирован провести 9 октября текущего года, состоится на Олимпийском стадионе в Хельсинки.

Отдельно отмечается, что в связи со сложной ситуацией с пандемией коронавируса все свои домашние встречи 2021 "Суоми" точно проводить на главной футбольной арене в столице страны.

Напомним, что вчера УАФ приняла решение о переносе матчей отбора ЧМ-2022 с Финляндией (28 марта) и Казахстаном (31 марта) с "Арены Львов" во Львове на НСК "Олимпийский" в Киеве.

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В статье: Украина Финляндия
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Источник:
УАФ

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