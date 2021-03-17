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Финляндия примет Украину на главной арене страны в Хельсинки
Матч отбора ЧМ-2022 состоится 9 октября
palloliitto.fi
Поединок отбора ЧМ-2022 Финляндия - Украина, который запланирован провести 9 октября текущего года, состоится на Олимпийском стадионе в Хельсинки.
Отдельно отмечается, что в связи со сложной ситуацией с пандемией коронавируса все свои домашние встречи 2021 "Суоми" точно проводить на главной футбольной арене в столице страны.
Напомним, что вчера УАФ приняла решение
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