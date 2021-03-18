Сборная Финляндии назвала состав на Украину

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва определился с игроками, которые будут готовиться к мартовским матчам команды.

В списке тренера 25 игроков:

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Вратари: Есс Йоронен (Брешия, Италия), Ники Мяенпяя (Венеция, Италия) Карл-Йохан Эрикссон (Мьяллби АИФ, Швеция);

Защитники: Йоона Тойвио (Хеккен, Швеция), Паулюс Арауюри (Пафос, Кипр), Юхани Ояла (Вайле, Дания), Роберт Иванов (Варта, Польша), Николай Алхо (МТК, Венгрия), Альбин Гранлунд (Сталь Мелец, Польша) Юкка Райтала (Монреаль Импакт, Канада), Николас Хямяляйнен (КПР, Англия), Юха Пиринен (Тренчин, Словакия), Дэниэл О'Шонесси (ХИК);

Полузащитники: Тим Спарв (АЕЛ Лариса, Греция), Глен Камара (Рейнджерс, Шотландия), Расмус Шюллер (Юргорден, Швеция), Йони Кауко, Пюрю Сойри (оба – Эсбьерг, Дания), Онни Валакари (Пафос, Кипр), Робин Лод (Миннесота Юнайтед, США), Роберт Тейлор (Бранн, Норвегия), Расмус Карьялайнен (Эребру, Швеция);

Нападающие: Теэму Пукки (Норвич, Англия), Джоэл Похьянпало (Унион Берлин, Германия), Маркус Форсс (Брентфорд, Англия).