Дешам: Сначала мы подумаем об Украине, а уже потом - о поездке в Казахстан

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, который огласил состав на мартовские отборочные матчи ЧМ-2022 с Украиной, Казахстаном и Боснией и Герцеговиной, прокомментировал старт отборочного цикла.

"Мы будем двигаться вперед от матча к матчу. Первый поединок, против Украины, уже совсем скоро.

С тех пор, как я стал тренером сборной, в среду мне довелось сыграть только один раз. Мы сначала подумаем об Украине, а потом о поездке в Казахстан. Это долгое путешествие, нас ждет нарушение биоритма и игра на синтетическом поле.

Мы будем держать руку на пульсе, надеюсь, что с игроками ничего не случиться в сегодняшних матчах клубов и на выходных. Подведем итоги в понедельник.

Во время этого сбора будет сложно проводить настоящие тренировки, в основном это будет восстановление и подготовка. Отсюда важность вызова игроков, которые уже имели опыт работы со сборной Франции", - сказал Дешам.