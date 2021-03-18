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Дешам: Сначала мы подумаем об Украине, а уже потом - о поездке в Казахстан
Французы начинают отборочный цикл матчем с Украиной
FFF
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, который
"Мы будем двигаться вперед от матча к матчу. Первый поединок, против Украины, уже совсем скоро.
С тех пор, как я стал тренером сборной, в среду мне довелось сыграть только один раз. Мы сначала подумаем об Украине, а потом о поездке в Казахстан. Это долгое путешествие, нас ждет нарушение биоритма и игра на синтетическом поле.
Мы будем держать руку на пульсе, надеюсь, что с игроками ничего не случиться в сегодняшних матчах клубов и на выходных. Подведем итоги в понедельник.
Во время этого сбора будет сложно проводить настоящие тренировки, в основном это будет восстановление и подготовка. Отсюда важность вызова игроков, которые уже имели опыт работы со сборной Франции", - сказал Дешам.
Напомним, что 24 марта действующие чемпионы мира в стартовом матче отбора ЧМ-2022 в Сен-Дени будут принимать сборную Украины. 28 марта французы сыграют на выезде с Казахстаном, а 31-го - также в гостях с Боснией и Герцеговиной.
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