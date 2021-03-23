Маркевич: Сборной нужно сосредоточиться на матче с Францией - проявить себя, постараться

Экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич высказался о ближайших матчах национальной команды в отборе ЧМ-2022.

"Конечно, для сборной Цыганков и Степаненко - ощутимые потери. Но нужно исходить из того, что имеем. На команду не должна давить именитость французов. Да, мы проиграли товарищеский матч с разгромным счетом - теперь нужно проявить спортивную злость, реабилитироваться за то поражение.

Финны сейчас в хорошем состоянии - легко не будет. Футбол может быть совсем непредсказуемым в настоящее время. Нужно сосредоточиться на первой игре - проявить себя, постараться. Дальше будет видно", - сказал Маркевич.