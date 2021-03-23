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Маркевич: Сборной нужно сосредоточиться на матче с Францией - проявить себя, постараться
Вот только хватит ли одного желания
xsport.ua
Экс-наставник
"Конечно, для сборной Цыганков и Степаненко - ощутимые потери. Но нужно исходить из того, что имеем. На команду не должна давить именитость французов. Да, мы проиграли товарищеский матч с разгромным счетом - теперь нужно проявить спортивную злость, реабилитироваться за то поражение.
Финны сейчас в хорошем состоянии - легко не будет. Футбол может быть совсем непредсказуемым в настоящее время. Нужно сосредоточиться на первой игре - проявить себя, постараться. Дальше будет видно", - сказал Маркевич.
Напомним, что в рамках отбора к ЧМ-2022 сине-желтых ожидает вояж во Францию (24 марта). Затем сборная Украины проведет два домашних поединка - 28 марта против Финляндии, а 31 марта – против Казахстана.
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