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Маркевич: Сборной нужно сосредоточиться на матче с Францией - проявить себя, постараться

Национальная сборная Украины
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Вот только хватит ли одного желания

Маркевич: Сборной нужно сосредоточиться на матче с Францией - проявить себя, постараться

xsport.ua

Новина українською

Экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич высказался о ближайших матчах национальной команды в отборе ЧМ-2022.

"Конечно, для сборной Цыганков и Степаненко - ощутимые потери. Но нужно исходить из того, что имеем. На команду не должна давить именитость французов. Да, мы проиграли товарищеский матч с разгромным счетом - теперь нужно проявить спортивную злость, реабилитироваться за то поражение.

Финны сейчас в хорошем состоянии - легко не будет. Футбол может быть совсем непредсказуемым в настоящее время. Нужно сосредоточиться на первой игре - проявить себя, постараться. Дальше будет видно", - сказал Маркевич.

Напомним, что в рамках отбора к ЧМ-2022 сине-желтых ожидает вояж во Францию (24 марта). Затем сборная Украины проведет два домашних поединка - 28 марта против Финляндии, а 31 марта – против Казахстана.

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В статье: Мирон Маркевич Украина
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Источник:
1927.kiev.ua

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