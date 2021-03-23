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Тренер Казахстана заверяет, что не будет ставить автобус против Франции и Украины
Казахи собираются играть в свой футбол
meta-ratings.kz
Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов рассказал о том, какой футбол он будет ставить команде в играх отбора
"Не собираюсь ставить "автобус" и отбиваться с мыслями - пропустить меньше голов. Я против этого. Такие мысли не должны быть ни у кого.
На тренировках будем работать над тем, чтобы во время игры гнуть свою линию. Сборная должна получать удовольствие от самой игры. Для этого нам понадобится максимум физических кондиций, духа и уверенности в собственные силы.
Да, соперник именитый, да, это чемпионы мира, но ведь они тоже люди. Поэтому нужно играть в футбол и выходить на поле с одной мыслью – выиграть", - сказал Байсуфинов.
Напомним, что сборная Казахстана 28 марта в рамках отбора ЧМ-2022 примет Францию, а уже через три дня команда приедет в Киев, где сыграет на НСК "Олимпийский".
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