Тренер Казахстана заверяет, что не будет ставить автобус против Франции и Украины

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов рассказал о том, какой футбол он будет ставить команде в играх отбора ЧМ-2022 против Франции и Украины.

"Не собираюсь ставить "автобус" и отбиваться с мыслями - пропустить меньше голов. Я против этого. Такие мысли не должны быть ни у кого.

На тренировках будем работать над тем, чтобы во время игры гнуть свою линию. Сборная должна получать удовольствие от самой игры. Для этого нам понадобится максимум физических кондиций, духа и уверенности в собственные силы.

Да, соперник именитый, да, это чемпионы мира, но ведь они тоже люди. Поэтому нужно играть в футбол и выходить на поле с одной мыслью – выиграть", - сказал Байсуфинов.