Национальная сборная Украины
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Матч с Финляндией стал для Макаренко 10-м в составе сборной Украины
Евгений сыграл первый матч за сборную в далеком 2014-м году
УАФ / Автор неизвестен
В матче 2-го тура отбора на Чемпионат мира 2022 года сборная Украины принимает Финляндию.
Главный тренер нашей команды Андрей Шевченко поставил в стартовый состав хавбека Евгения Макаренко. Для 29-летнего украинца этот поединок стал юбилейным в футболке украинской сборной, а именно 10-м.
Напомним, Макаренко дебютировал за главную команду 5-го марта 2014-го года.
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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vlotko (Броди)
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FCWROVY1 (Kyiv)
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