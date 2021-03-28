Матч с Финляндией стал для Макаренко 10-м в составе сборной Украины

В матче 2-го тура отбора на Чемпионат мира 2022 года сборная Украины принимает Финляндию.

Главный тренер нашей команды Андрей Шевченко поставил в стартовый состав хавбека Евгения Макаренко. Для 29-летнего украинца этот поединок стал юбилейным в футболке украинской сборной, а именно 10-м.

Напомним, Макаренко дебютировал за главную команду 5-го марта 2014-го года.