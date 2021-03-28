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Матч с Финляндией стал для Макаренко 10-м в составе сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Евгений сыграл первый матч за сборную в далеком 2014-м году

Матч с Финляндией стал для Макаренко 10-м в составе сборной Украины

УАФ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 2-го тура отбора на Чемпионат мира 2022 года сборная Украины принимает Финляндию.

Главный тренер нашей команды Андрей Шевченко поставил в стартовый состав хавбека Евгения Макаренко. Для 29-летнего украинца этот поединок стал юбилейным в футболке украинской сборной, а именно 10-м.

Напомним, Макаренко дебютировал за главную команду 5-го марта 2014-го года.

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В статье: сборная Украины Евгений Макаренко
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.03.2021 в 23:22
Ніякі.
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0
0
vlotko (Броди)
28.03.2021 в 23:01
Для чого Макаренко і Зубков на полі?
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+1
0
FCWROVY1 (Kyiv)
28.03.2021 в 22:38
Шева не вгадав зі складом ...так здається після першого тайму.що робив бущан за межами штрафної???
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+1
0


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