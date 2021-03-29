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Матч Украина - Казахстан рассудят словенцы

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Во главе с Матеем Югом

Матч Украина - Казахстан рассудят словенцы

Новина українською

УЕФА назначил бригаду арбитров на отборочный матч ЧМ-2022 Украина – Казахстан.

Обслуживать матч будет бригада арбитров во главе с Матеем Югом.

На линиях ему будут помогать Матей Жунич, Грега Кордеж. Четвертый судья: Славко Винчич. Все арбитры представляют Словению.

Поединок Украина - Казахстан пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" 31 марта. Начало встречи - в 21:45.

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В статье: Украина Матей Юг Казахстан
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
29.03.2021 в 16:37
У казахов ковид,какой матч нахер??
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