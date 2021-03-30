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Шевчук: Не думаю, что если бы сборная играла по схеме 4-3-3, то у нас было бы больше моментов

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Финны оказались крепким орешком

Шевчук: Не думаю, что если бы сборная играла по схеме 4-3-3, то у нас было бы больше моментов

Фото - UA-Футбол, Олександр Приходько

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук в эфире ТК Футбол разобрал поединок Украина - Финляндия (1:1) в рамках отбора к ЧМ-2022.

"Для меня это была игра тактик со стороны обеих команд. Было видно, что была проделана огромная работа тренерским штабом над реализацией игры и в атаке, и в обороне.

У финнов в обороне все очень слаженно и надежно. Очень сложно вскрыть их защиту. Не думаю, что если бы сборная играла по схеме 4-3-3, то у нас было бы больше моментов. Может быть, при схеме в 4 защитника было бы больше проблем в обороне.

Пукки – очень важный для них игрок, который организовывает атаки. Он заставил ошибиться Забарного и Миколенко", - отметил Шевчук.

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В статье: Вячеслав Шевчук Украина Финляндия
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Кююмалайнен (Київ)
30.03.2021 в 01:42
Если бы Шевчуку ещё было чем думать...
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