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Шевчук: Не думаю, что если бы сборная играла по схеме 4-3-3, то у нас было бы больше моментов
Финны оказались крепким орешком
Фото - UA-Футбол, Олександр Приходько
Экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук в эфире ТК Футбол разобрал
"Для меня это была игра тактик со стороны обеих команд. Было видно, что была проделана огромная работа тренерским штабом над реализацией игры и в атаке, и в обороне.
У финнов в обороне все очень слаженно и надежно. Очень сложно вскрыть их защиту. Не думаю, что если бы сборная играла по схеме 4-3-3, то у нас было бы больше моментов. Может быть, при схеме в 4 защитника было бы больше проблем в обороне.
Пукки – очень важный для них игрок, который организовывает атаки. Он заставил ошибиться Забарного и Миколенко", - отметил Шевчук.
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