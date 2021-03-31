"Везет сильнейшим, Бог тоже им помогает" - Ротань с вспомнил свой гол Казахстану в 2004 на 90-й минуте

Экс-игрок сборной Украины (а ныне тренер молодежки) Руслан Ротань вспомнил о выездном матче против сборной Казахстана в отборе ЧМ-2006 (1:2), в котором Руслану Петровичу удалось забить решающий гол на последних минутах поединка.

"Помню, как Олег Владимирович Блохин выпустил меня на замену. Я вышел на поле, как и вся команда, понимая, что нам нужна только победа. Мы бросили на ее получение все силы. Уже на последней минуте матча перед выполнением штрафного, помню, Анатолий Тимощук сказал мне идти на добивание. Потому что перед этим я выполнял штрафной, попал в штангу.

Так получилось, что я пошел на добивание, и действительно, мяч отскочил ко мне. Я хорошо его поймал и забил очень важный гол для сборной Украины. Я очень рад, что он тогда помог нашей команде пробиться на чемпионат мира.

Я всегда говорю, что тот, кто забивает на 90-х минутах, кто достигает своего, тот всегда борется за нечто большее. Везет сильнейшим, Бог тоже им помогает", - сказал Ротань.