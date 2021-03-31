Сергей Назаренко: Думаю, Украина обыграет Казахстан с перевесом в два мяча

Экс-полузащитник сборной Украины Сергей Назаренко вспомнил отбор к ЧМ-2010, а также рассказал, кому он отдает предпочтение в сегодняшнем матче Украина – Казахстан.

"В том памятном для меня отборочном цикле запомнились не только поединки с казахами, но и с Англией, где я тоже забил победный гол. Кстати, несмотря на то, что с казахами мы дважды добились положительного результата, победы дались нам с трудом. Неуступчивым оказался соперник.

Поскольку сейчас уже все научились играть в футбол, то, на мой взгляд, сборная Казахстана также в последнее время прибавила.

Все же, думаю, что подопечные Андрея Шевченко сегодня возьмут верх с перевесом в два мяча. Важно только с первых минут показать, кто на поле хозяин. Уверен, что у наших ребят с мотивацией проблем не будет после двух ничьих на старте.

Если мы хотим пробиться в финальную часть ЧМ, то необходимо обязательно побеждать. Если забьем быстрый гол, то, думаю, что пол дела будет сделано. Если не получится, тогда все равно нужно будет с помощью прессинга подавлять визави. Верю, что и сборной Украины нынешнего образца удастся доказать, что казахи — удобный соперник", - сказал Назаренко.