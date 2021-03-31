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Сергей Назаренко: Думаю, Украина обыграет Казахстан с перевесом в два мяча
Важно с первых минут показать, кто на поле хозяин
Экс-полузащитник
"В том памятном для меня отборочном цикле запомнились не только поединки с казахами, но и с Англией, где я тоже забил победный гол. Кстати, несмотря на то, что с казахами мы дважды добились положительного результата, победы дались нам с трудом. Неуступчивым оказался соперник.
Поскольку сейчас уже все научились играть в футбол, то, на мой взгляд, сборная Казахстана также в последнее время прибавила.
Все же, думаю, что подопечные Андрея Шевченко сегодня возьмут верх с перевесом в два мяча. Важно только с первых минут показать, кто на поле хозяин. Уверен, что у наших ребят с мотивацией проблем не будет после двух ничьих на старте.
Если мы хотим пробиться в финальную часть ЧМ, то необходимо обязательно побеждать. Если забьем быстрый гол, то, думаю, что пол дела будет сделано. Если не получится, тогда все равно нужно будет с помощью прессинга подавлять визави. Верю, что и сборной Украины нынешнего образца удастся доказать, что казахи — удобный соперник", - сказал Назаренко.
Напомним, что матч Украина – Казахстан начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет
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