Шапаренко: Думаю, Казахстан нам по силам

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации ЧМ-2022 против Казахстана.

"Силы есть, ты представляешь свою страну и играешь за нее. В этом большая мотивация.

Будем стараться реабилитироваться перед болельщиками за прошлую игру, будем атаковать и играть на полную, чтобы добиться положительного результата.

Они вроде играют в пять защитников, это хорошая и крепкая команда. Но я думаю они нам по силам", - сказал Шапаренко.