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Шапаренко: Думаю, Казахстан нам по силам

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Игроки сборной Украины хотят реабилитироваться за матч с Финляндией

Шапаренко: Думаю, Казахстан нам по силам

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации ЧМ-2022 против Казахстана.

"Силы есть, ты представляешь свою страну и играешь за нее. В этом большая мотивация.

Будем стараться реабилитироваться перед болельщиками за прошлую игру, будем атаковать и играть на полную, чтобы добиться положительного результата.

Они вроде играют в пять защитников, это хорошая и крепкая команда. Но я думаю они нам по силам", - сказал Шапаренко.

Напомним, что матч Украина – Казахстан начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Казахстан Николай Шапаренко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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viajador (с. Печихвости)
31.03.2021 в 19:21
Микола, навіть не сумнівайся. Сцяними трапками тих азіатів закидаєте.
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Olegyurchak (Хмельницький )
31.03.2021 в 19:17
Они после финнов уже сами этот Казахстан боятся. Игры то нет.
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+1
0
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simargl (Чернигов)
31.03.2021 в 19:00
Ну если и Казахстан не по силам, тогда можно дальше в отборе и не участвовать... и что-то менять.
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0
vadooo (Слатино)
31.03.2021 в 18:45
Хоть один Шапаренко говорит истину и не юлит.
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tolina-ystas (Краматорск)
31.03.2021 в 18:38
Все взялись за предсказания.Посмотрим,что вы завтра будете говорить
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