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Шапаренко: Думаю, Казахстан нам по силам
Игроки сборной Украины хотят реабилитироваться за матч с Финляндией
Скриншот: ТК Футбол
Хавбек
"Силы есть, ты представляешь свою страну и играешь за нее. В этом большая мотивация.
Будем стараться реабилитироваться перед болельщиками за прошлую игру, будем атаковать и играть на полную, чтобы добиться положительного результата.
Они вроде играют в пять защитников, это хорошая и крепкая команда. Но я думаю они нам по силам", - сказал Шапаренко.
Напомним, что матч Украина – Казахстан начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет
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