Сабо: Уровень футбола в Европе уже сократился, маленькие страны уже выросли

Экс-наставник "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо в эфире ТК Футбол высказался о сегодняшнем матче сине-желтых против Казахстана в рамках отбора к ЧМ-2022 .

"Уровень футбола в Европе и мире уже сократился. Уже такие маленькие страны как Кипр, Люксембург, Мальта, Андорра уже выросли. Если раньше мы ехали к ним и играючи побеждали, то сегодня нельзя выходить и заниматься шапкозакидательством.

У Казахстана новый тренер, строится команда. Конечно, они будут играть только от обороны. Нужно бояться только контратак, серьезно подготовиться, выходить с первых минут, включить скорость и как можно скорее забивать", - сказал Сабо.