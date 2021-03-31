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Сабо: Уровень футбола в Европе уже сократился, маленькие страны уже выросли

Национальная сборная Украины
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Йожеф Йожефович предостерегает от недооценки Казахстана

Сабо: Уровень футбола в Европе уже сократился, маленькие страны уже выросли

Новина українською

Экс-наставник "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо в эфире ТК Футбол высказался о сегодняшнем матче сине-желтых против Казахстана в рамках отбора к ЧМ-2022.

"Уровень футбола в Европе и мире уже сократился. Уже такие маленькие страны как Кипр, Люксембург, Мальта, Андорра уже выросли. Если раньше мы ехали к ним и играючи побеждали, то сегодня нельзя выходить и заниматься шапкозакидательством.

У Казахстана новый тренер, строится команда. Конечно, они будут играть только от обороны. Нужно бояться только контратак, серьезно подготовиться, выходить с первых минут, включить скорость и как можно скорее забивать", - сказал Сабо.

Напомним, что матч Украина – Казахстан начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Казахстан Йожеф Сабо
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Источник:
ТК Футбол

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