Довбик: В сборной есть 3 нападающих, поэтому будет высокая конкуренция – будем бороться

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик прокомментировал свой вызов в расширенный список сборной Украины .

"Что меня вызовут в сборную, я бы, наверно, не поверил. Но это случилось, поэтому эмоции фантастические.

У нас есть 3 нападающих, поэтому будет высокая конкуренция – будем бороться", – сказал Довбик.