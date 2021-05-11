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Довбик: В сборной есть 3 нападающих, поэтому будет высокая конкуренция – будем бороться
У парня есть все шансы поехать на Евро
Форвард "Днепра-1" Артем Довбик прокомментировал свой вызов в расширенный список
"Что меня вызовут в сборную, я бы, наверно, не поверил. Но это случилось, поэтому эмоции фантастические.
У нас есть 3 нападающих, поэтому будет высокая конкуренция – будем бороться", – сказал Довбик.
Напомним, что нападающий
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