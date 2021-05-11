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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Довбик: В сборной есть 3 нападающих, поэтому будет высокая конкуренция – будем бороться

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

У парня есть все шансы поехать на Евро

Довбик: В сборной есть 3 нападающих, поэтому будет высокая конкуренция – будем бороться

Новина українською

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик прокомментировал свой вызов в расширенный список сборной Украины.

"Что меня вызовут в сборную, я бы, наверно, не поверил. Но это случилось, поэтому эмоции фантастические.

У нас есть 3 нападающих, поэтому будет высокая конкуренция – будем бороться", – сказал Довбик.

Напомним, что нападающий дебютировал за сборную Украины в матче отбора ЧМ-2022 с Казахстаном (1:1). Пока что это единственный поединок за национальную команду на счету 23-летнегоигрока.

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В статье: Украина Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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