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Стало известно, кто рассудит товарищеский матч Украина - Бахрейн

Национальная сборная Украины
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Спарринг пройдет 23 мая

Стало известно, кто рассудит товарищеский матч Украина - Бахрейн

Фото: Profimedia.cz

Новина українською

На товарищеском поединке Украина - Бахрейн, который состоится 23 мая, будет работать судейская бригада из Чехии во главе с 33-летним Павлом Орлом. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Ассистентами главного арбитра Петр Блажей и Камил Хайек, а обязанности четвертого арбитра будет выполнять украинец Виталий Романов.

Напомним, что матч Украина - Бахрейн состоится 23 мая в Харькове на ОСК "Металлист". Начало - в 21:00.

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В статье: Виталий Романов Украина Бахрейн
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Источник:
УАФ

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