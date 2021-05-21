Стало известно, кто рассудит товарищеский матч Украина - Бахрейн

На товарищеском поединке Украина - Бахрейн, который состоится 23 мая, будет работать судейская бригада из Чехии во главе с 33-летним Павлом Орлом. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Ассистентами главного арбитра Петр Блажей и Камил Хайек, а обязанности четвертого арбитра будет выполнять украинец Виталий Романов.

Напомним, что матч Украина - Бахрейн состоится 23 мая в Харькове на ОСК "Металлист". Начало - в 21:00.