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Стало известно, кто рассудит товарищеский матч Украина - Бахрейн
Спарринг пройдет 23 мая
Фото: Profimedia.cz
На товарищеском поединке Украина - Бахрейн, который состоится 23 мая, будет работать судейская бригада из Чехии во главе с 33-летним Павлом Орлом. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Ассистентами главного арбитра Петр Блажей и Камил Хайек, а обязанности четвертого арбитра будет выполнять украинец Виталий Романов.
Напомним, что матч Украина - Бахрейн состоится 23 мая в Харькове на ОСК "Металлист". Начало - в 21:00.
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Источник:УАФ
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