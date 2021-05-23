Национальная сборная Украины
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Состав Украины на игру против Бахрейна. Трубин и Зубков в старте
Шевченко назвал 11 игроков, которые выйдут с первых минут
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко обьявил состав нашей команды на товарищеский матч против Бахрейна.
Украина: Трубин, Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Макаренко, Шапаренко, Марлос, Зубков, Беседин.
Запасные: Бущан, Пятов, Попов, Забарный, Сирота, Караваев, Сидорчук, Леднев, Артем Бондаренко, Судаков, Цыганков, Довбик.
Начало встречи - 21:00.
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Комментарии (3)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
23.05.2021 в 20:05
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Андрей (Odessa)
23.05.2021 в 20:16
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aleks68
23.05.2021 в 20:26
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