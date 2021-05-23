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Состав Украины на игру против Бахрейна. Трубин и Зубков в старте

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Шевченко назвал 11 игроков, которые выйдут с первых минут

Состав Украины на игру против Бахрейна. Трубин и Зубков в старте

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко обьявил состав нашей команды на товарищеский матч против Бахрейна.

Украина: Трубин, Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Макаренко, Шапаренко, Марлос, Зубков, Беседин.

Запасные: Бущан, Пятов, Попов, Забарный, Сирота, Караваев, Сидорчук, Леднев, Артем Бондаренко, Судаков, Цыганков, Довбик.

Начало встречи - 21:00.

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В статье: сборная Украины Бахрейн
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Комментарии (3)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
23.05.2021 в 20:05
Марлосенка минут на 25-30 хватит. Потом замена... А на Евро так же будет?
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+2
0
Андрей (Odessa)
23.05.2021 в 20:16
Так для того товарняк и придуман. Вот сейчас он выйдет с первой минуты и можно засечь, но сколько минут ровно его хватит, чтобы знать, на какой минуте выпускать на Е-2020.
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+1
0
aleks68
23.05.2021 в 20:26
идиот
Ответить
0
0


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