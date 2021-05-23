  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Украина - Бахрейн 1:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина - Бахрейн 1:1. Обзор матча и видео голов

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Надеемся, что это всего лишь в рамках подготовки...

Украина - Бахрейн 1:1. Обзор матча и видео голов

УАФ

Новина українською

В рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы команда Андрея Шевченка провела контрольный поединок против сборной Бахрейна. На 76-й минуте встречи наш голкипер Анатолий Трубин сбил соперника в штрафной площадке, арбитр указал на "точку". Но в самой концовке матча Виктор Цыганков вырвал для Украины ничейный результат.

Дебютной в футболке национальной сборной эта игра стала для хавбека донецкого "Шахтера" Георгия Судакова и защитника киевского "Динамо" Дениса Попова.

Товарищеский матч сборных
Харьков. ОСК "Металлист". 23.05.2021
Арбитр в поле – Павел Орел (Чехия)

Украина – Бахрейн 1:1
Голы: Виктор Цыганков 90+1 - Саед Дхия 76

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины Бахрейн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
24.05.2021 в 00:28
Шева ты видел кого ты набрал --теперь разгоняй
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...