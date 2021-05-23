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Украина - Бахрейн 1:1. Обзор матча и видео голов
Надеемся, что это всего лишь в рамках подготовки...
УАФ
В рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы команда Андрея Шевченка провела контрольный поединок против сборной Бахрейна. На 76-й минуте встречи наш голкипер Анатолий Трубин сбил соперника в штрафной площадке, арбитр указал на "точку". Но в самой концовке матча Виктор Цыганков вырвал для Украины ничейный результат.
Дебютной в футболке национальной сборной эта игра стала для хавбека донецкого "Шахтера" Георгия Судакова и защитника киевского "Динамо" Дениса Попова.
Товарищеский матч сборных
Харьков. ОСК "Металлист". 23.05.2021
Арбитр в поле – Павел Орел (Чехия)
Украина – Бахрейн 1:1
Голы: Виктор Цыганков 90+1 - Саед Дхия 76
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