Украина - Бахрейн 1:1. Обзор матча и видео голов

В рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы команда Андрея Шевченка провела контрольный поединок против сборной Бахрейна. На 76-й минуте встречи наш голкипер Анатолий Трубин сбил соперника в штрафной площадке, арбитр указал на "точку". Но в самой концовке матча Виктор Цыганков вырвал для Украины ничейный результат.

Дебютной в футболке национальной сборной эта игра стала для хавбека донецкого "Шахтера" Георгия Судакова и защитника киевского "Динамо" Дениса Попова.

Товарищеский матч сборных

Харьков. ОСК "Металлист". 23.05.2021

Арбитр в поле – Павел Орел (Чехия)

Украина – Бахрейн 1:1

Голы: Виктор Цыганков 90+1 - Саед Дхия 76