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Макаренко: Не удалось реализовать те моменты с Бахрейном, которые мы создали
Украинец разочарован результатом спарринга
Скриншот: УАФ
Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко прокомментировал ничью в товарищеском матче с Бахрейном (1:1).
"Ощущение у меня противоречивые. В первую очередь большое спасибо Харькову за то, что пришли поддержать команду. Дарит большие эмоции, что люди приходят. Дай Бог, в ближайшее время это все вернется. Спасибо болельщикам за поддержку!
Могу извиниться за результат перед всей страной, поскольку мы хотели порадовать Украины в это непростое время. Игра оставила осадок в первую очередь из-за результата.
Не удалось реализовать те моменты, которые мы создали. Их, опять же, было немного. Допустили ошибку в обороне при контратаке соперника. Но главное, что команда боролась до последней минуты, сравняла счет. Хотелось бы, чтобы это случилось раньше, тогда, думаю, мы бы забили второй мяч. Но это футбол.
Андрей Шевченко говорил, что нужно получить положительный результат. Это было важно для всей страны. Очень важны были положительные эмоции и для уверенности внутри коллектива. Задача была двойной.
Поддержка болельщиков - колоссальный плюс. Спасибо им за то, что пришли. Дай Бог, мы их увидим на ближайших матчах", - сказал Макаренко.
Напомним, что следующий товарищеский матч сборная Украины сыграет с Северной Ирландией. Встреча состоится 3 июня в Днепре на стадионе "Днепр-Арена" и начнется в 21.00.
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