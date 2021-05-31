Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевченко: Нидерланды - фаворит группы. У них не будет Ван Дейка, но они очень сильны
Но слабых команд на Евро не будет в принципе
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире Radio Rai рассказал о шансах команды в групповом раунде
"Австрия - хорошая команда, но Македония тоже неплохая. Нидерланды - фавориты, но сейчас нет национальных сборных, с которыми легко играть.
Мы все матчи будем играть вдали от дома, а у Нидерландов будут на стадионе свои болельщики. У них не будет Ван Дейка, но они очень сильны.
У Австрии также есть игроки, которые играют в очень сильных командах", - сказал Шевченко.
Популярное сейчас
- Шевченко назвал сборную, с которой не хотел бы встретиться на Евро-2020
- "Аталанта - не топ-клуб". Маркевич рассказал, в какой чемпионат нужно перейти Малиновскому
- Испанский форвард покидает Тенерифе и возвращается в Динамо
- Виктор Коваленко пропустит Евро-2020
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
- Ирина Морозюк балует фанатов соблазнительными фото с отдыха в Турции. ФОТО