Шевченко: Нидерланды - фаворит группы. У них не будет Ван Дейка, но они очень сильны

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире Radio Rai рассказал о шансах команды в групповом раунде Евро-2020 .

"Австрия - хорошая команда, но Македония тоже неплохая. Нидерланды - фавориты, но сейчас нет национальных сборных, с которыми легко играть.

Мы все матчи будем играть вдали от дома, а у Нидерландов будут на стадионе свои болельщики. У них не будет Ван Дейка, но они очень сильны.

У Австрии также есть игроки, которые играют в очень сильных командах", - сказал Шевченко.