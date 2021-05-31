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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Шевченко: Нидерланды - фаворит группы. У них не будет Ван Дейка, но они очень сильны

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Но слабых команд на Евро не будет в принципе

Шевченко: Нидерланды - фаворит группы. У них не будет Ван Дейка, но они очень сильны

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире Radio Rai рассказал о шансах команды в групповом раунде Евро-2020.

"Австрия - хорошая команда, но Македония тоже неплохая. Нидерланды - фавориты, но сейчас нет национальных сборных, с которыми легко играть.

Мы все матчи будем играть вдали от дома, а у Нидерландов будут на стадионе свои болельщики. У них не будет Ван Дейка, но они очень сильны.

У Австрии также есть игроки, которые играют в очень сильных командах", - сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Австрия Нидерланды Северная Македония
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Источник:
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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
31.05.2021 в 20:28
раньше я думал что есть шанс побороться за первое место, а сейчас жду с опаской матч с Северной Македонией
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Dimka26 (Чернигов)
31.05.2021 в 20:10
Все неплохие, а Украина какая?
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