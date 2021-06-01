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Судаков: Мечты сбываются. Верить и работать
18-летний хавбек едет на Евро
instagram.com/sudakov_11
Хавбек "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал
"Мечты сбываются. Верить и работать", – написал Судаков в Инстаграме.
Напомним, что 18-летний футболист дебютировал за сборную Украины в недавнем матче против Бахрейна (1:1).
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Источник:Инстаграм
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