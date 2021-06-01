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Судаков: Мечты сбываются. Верить и работать

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

18-летний хавбек едет на Евро

Судаков: Мечты сбываются. Верить и работать

instagram.com/sudakov_11

Новина українською

Хавбек "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал попадание в заявку национальной команды на Евро-2020.

"Мечты сбываются. Верить и работать", – написал Судаков в Инстаграме.

Напомним, что 18-летний футболист дебютировал за сборную Украины в недавнем матче против Бахрейна (1:1).

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Комментарии (17)
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ПетроФ (Луцьк)
02.06.2021 в 00:17
По чому зараз мрія?
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0
0
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Руська (Лубны)
02.06.2021 в 00:02
Хто це? І за які заслуги в збірній?
Ответить
+3
0
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YANKEE (Boston)
01.06.2021 в 23:46
ЦА сборной полные гон ы, засрать так парня..За что? Срите на тренерский штаб если вас что-то не устраивает
Ответить
0
-4
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YANKEE (Boston)
01.06.2021 в 23:56
тутти 10 в о ч ко себе минус прожми
Ответить
0
-3
vituynia (Черкассы)
01.06.2021 в 23:36
И во сколько тысяч долларов тебе обошлась эта мечта,дрыщ?
Ответить
+4
-2
Artemanat (Кривой Рог)
01.06.2021 в 23:34
Я конечно не понимаю его появления,но может он круто работает и Шева видит его возможности,все таки он с ним уже две недели работает
Ответить
+2
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
01.06.2021 в 23:30
Второй Коваленко...
Ответить
+4
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.06.2021 в 23:29
Все когда-то стартовали, может это и будет старт классного игрока СУ!
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+3
-4
тутти-10 (Сумська область)
01.06.2021 в 23:45
Жора, досить писати маячню.
Ответить
+1
-3
avatar
YANKEE (Boston)
01.06.2021 в 23:53
Чего ты дое лся к нему? Судаков твою жену чпокнул? Все претензии тренерском штабу
0
-7
тутти-10 (Сумська область)
01.06.2021 в 23:59
Янкі, ти мій фанат? Кругом мене коментуєш)))
+2
0
djeff2015 (Запорожье)
01.06.2021 в 23:15
за какие на кол заслуги???? в чем он силен???? один матч за СБУ ..тем более провальном....и на ЧЕ.....это п...ц.
Ответить
+7
-3
djeff2015 (Запорожье)
01.06.2021 в 23:20
а ты думал все в ах...е и восторге будут от твоего попадания в СБУ? минусуй не минусуй, а место в СБУ нужно реально заслужить.
Ответить
+4
-1
avatar
YANKEE (Boston)
01.06.2021 в 23:55
быдло, он себя сам назначил что ли? Все претензии в тренерский штаб
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0
-3
djeff2015 (Запорожье)
02.06.2021 в 00:00
с...бись в бостон ущербный и не елозь языком.
0
0
avatar
YANKEE (Boston)
02.06.2021 в 00:03
тебя забыл спросить, пьянь пузатая
0
-1
djeff2015 (Запорожье)
02.06.2021 в 00:06
ясно...терпило по жизни. диванный мастурбатор. иди имей себя в очко и не стони здесь. здесь не место для таких г...донов, как ты. машка чухматая.
0
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