Шевченко объявил окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины огласил окончательную официальную заявку команды на финальную часть Евро-2020.

В списке тренера 26 игроков, из них 3 вратаря.

Список игроков сборной Украины, которые отправятся на Евро:

Вратари: 1. Георгий Бущан ("Динамо"), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба - "Шахтер").

Защитники: 2. Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), 13 Илья Забарный, 16 Виталий Миколенко, 21 Александр Караваев, 24 Александр Тимчик, 25 Денис Попов (все - "Динамо"), 4. Сергей Кривцов , 22. Николай Матвиенко (оба - "Шахтер").

Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (все - "Шахтер"), 5. Сергей Сидорчук, 10 Николай Шапаренко, 15 Виктор Цыганков (все - "Динамо"), 7. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), 8. Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), 14 Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), 17. Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), 18. Роман Безус ("Гент", Бельгия), 20. Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия).

Нападающие: 9. Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), 19 Артем Беседин ("Динамо"), 26. Артем Довбик ("Днепр-1").

Отметим, что из игроков, которые пребывают не сборе, в окончательную заявку не попали голкипер Андрей Лунин, защитники Александр Сирота и Богдан Михайличенко и полузащитники Богдан Леднев и Артем Бондаренко.

Также стоит отметить, что согласно регламенту УЕФА, в заявке команд позволяются неограниченные замены в списке игроков в случае серьезных травм или заболеваний до первого матча на турнире при условии, если замены имеют медицинскую сертификацию.

Вратари могут быть заменены перед каждым матчем финального турнира в случае физической нетрудоспособности, даже если один или два вратаря из списка команды все еще доступны.

В заявке на каждую игру входят 23 игрока, трое из которых должны быть вратарями.

Игрок, которого заменили в заявке на весь турнир, не может быть повторно включен в список.

Напомним, что сборная Украины на Евро попала в группу С, где сыграет с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).