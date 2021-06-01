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Национальная сборная Украины

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Шевченко объявил окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020

Национальная сборная Украины
(9 голосов)

В списке тренера 26 исполнителей

Шевченко объявил окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины огласил окончательную официальную заявку команды на финальную часть Евро-2020.

В списке тренера 26 игроков, из них 3 вратаря.

Список игроков сборной Украины, которые отправятся на Евро:

Вратари: 1. Георгий Бущан ("Динамо"), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба - "Шахтер").

Защитники: 2. Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), 13 Илья Забарный, 16 Виталий Миколенко, 21 Александр Караваев, 24 Александр Тимчик, 25 Денис Попов (все - "Динамо"), 4. Сергей Кривцов , 22. Николай Матвиенко (оба - "Шахтер").

Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (все - "Шахтер"), 5. Сергей Сидорчук, 10 Николай Шапаренко, 15 Виктор Цыганков (все - "Динамо"), 7. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), 8. Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), 14 Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), 17. Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), 18. Роман Безус ("Гент", Бельгия), 20. Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия).

Нападающие: 9. Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), 19 Артем Беседин ("Динамо"), 26. Артем Довбик ("Днепр-1").

Отметим, что из игроков, которые пребывают не сборе, в окончательную заявку не попали голкипер Андрей Лунин, защитники Александр Сирота и Богдан Михайличенко и полузащитники Богдан Леднев и Артем Бондаренко.

Также стоит отметить, что согласно регламенту УЕФА, в заявке команд позволяются неограниченные замены в списке игроков в случае серьезных травм или заболеваний до первого матча на турнире при условии, если замены имеют медицинскую сертификацию.

Вратари могут быть заменены перед каждым матчем финального турнира в случае физической нетрудоспособности, даже если один или два вратаря из списка команды все еще доступны.

В заявке на каждую игру входят 23 игрока, трое из которых должны быть вратарями.

Игрок, которого заменили в заявке на весь турнир, не может быть повторно включен в список.

Напомним, что сборная Украины на Евро попала в группу С, где сыграет с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (80)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.06.2021 в 22:08
Коноплю зря не взяли! Правых защитников не так уж и много!
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0
0
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ПетроФ (Луцьк)
01.06.2021 в 21:43
Те що Безус. який в останній момент. довизвався в збірну і їде на ЧЄ а інші які були в списку більше місяця і пролетіли, характерезує Шевченка як безхребетного тренера.
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+2
-1
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Одиссей(Афула) (Афула)
01.06.2021 в 21:57
У Безуса есть уровень и сейчас он в Бельгии на пике формы,он универсал и напа может сыграть и под нападающим,причем здесь кто больше был в списке?
Ответить
+1
0
avatar
c99baf (Харьков)
01.06.2021 в 21:39
Слава Богу,беседин в списке...
Ответить
+1
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.06.2021 в 21:58
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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0
0
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goga19812 (Ukraine)
01.06.2021 в 21:33
Відчуття, що дописувачам крім Судакова немає кого прокоментувати...
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0
-5
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ПетроФ (Луцьк)
01.06.2021 в 21:39
тому що реально він не заслужив на відміну від інших 25
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+2
0
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YANKEE (Boston)
01.06.2021 в 21:45
был бы здоров Витюша, то поехал бы он. Тебе лучше было бы?
0
-1
Comment06 (Украина)
01.06.2021 в 21:31
Состав предсказуемый, собраны объективно лучшие, нападающих как не было, так и нет. Надежды на костяк сборной (Бущан, Пятов-Миколенко,Матвиенко-Малиновский, Зинченко, Цыганков,Степаненко, Марлос,Шапаренко), помощников Шевченко и удачу.
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+1
-2
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Одиссей(Афула) (Афула)
01.06.2021 в 21:43
А что Яремчук не нападающий?
Ответить
+1
0
avatar
YANKEE (Boston)
01.06.2021 в 21:46
не обращай внимания, у него в костяке два вратаря. Один держит левую штангу, другой правую.
+1
-1
Mexxxxx (Просяная)
01.06.2021 в 21:20
А кто такой Судаков, что все за него пишут. Чем надо обладать, что показать, чего достичь, чтоб поехать со сборной на Евро?
Ответить
+4
0
Pianist (Киев)
01.06.2021 в 21:19
Пятов и Судаков - Шева гнилой совсем. Нет в Украине ни форвардов, ни вратарей больше….
Ответить
+3
-2
tartar (Львів)
01.06.2021 в 21:16
18 - УПЛ 4 - Бельгія 2 - АПЛ 1 - мадярія 1- Серія А
Ответить
+2
0
oda1979 (Запорожье)
01.06.2021 в 21:13
Исторический состав. Ни одного игрока Барселоны, Ювентуса и Челси не пригласили..
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+2
-2
avatar
YANKEE (Boston)
01.06.2021 в 21:06
хочу напомнить о Зинченко на Евро 2016 который был таким себе Cудаковым, даже квартал 95 смеялся. И теперь Зина наш основной. А впрочем дырявые войте и минусуйте. Буква Ю - п0 х yЮ
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+4
-6
Камонплей
01.06.2021 в 21:13
Зінченко тоді був основним в клубі і вже був однією ногою в Манчестері (трансфер оформили під час євро).
Ответить
+2
-2
тутти-10 (Сумська область)
01.06.2021 в 21:19
Зінченко на той момент відіграв 31 гру за Уфу. Але як доказати янкі, що 1 це набагато менше ніж 31?
+3
-1
avatar
YANKEE (Boston)
01.06.2021 в 21:24
Тутти, увидим что будет на Евро
+2
-3
ВасяКулебяка (Козливка)
01.06.2021 в 20:54
Сиграют 16 чел максимум, так шо остальные это группа поддержки
Ответить
+4
-2
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
01.06.2021 в 20:53
Судаков-людина Еріксена
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.06.2021 в 21:05
А Еріксен чия людина?
Ответить
+1
0
tartar (Львів)
01.06.2021 в 21:08
Людина своєї дружини. Дружина чия людина?
+1
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
01.06.2021 в 21:53
Журнал "Футбол " читав колись?там була така фішка.Як Еріксен взяв в збірну Англії когось типу Судакова.То в цьому журналі всіх хто незаслужено взятий на Євро чи ЧМ називали "людина Еріксена"
0
-1
Камонплей
01.06.2021 в 20:52
Дуже дивно і несправедливо відчепили Михайличенка. Зрозуміло що він умовно 3й лівий захисник, але ж Шева сам вперто тренував 5-3-2/3-5-2, в ній легко знаходиться місце двом з трьох. А тепер захист виглядає дуже ненадійно. Будь-яка травма/дискваліфікація виглядає проблемою. Та й взагалі хлопець немало і достойно грав в Андерлехті, на відміну від деяких що навіть в упл не грали.
Ответить
+5
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
01.06.2021 в 21:06
Корумповані схеми Шевченка.
Ответить
+3
-2
andinho (Lviv)
01.06.2021 в 20:41
Ганьба Шевченку!
Ответить
+7
-3
avatar
YANKEE (Boston)
01.06.2021 в 21:12
Действительно вот засранец, вывел сборную на евро.
Ответить
+4
-6
avatar
ПетроФ (Луцьк)
01.06.2021 в 20:38
Те що Лєднєв. Сирота, Лунін і Бондаренко будуть лишні це читалось. А от те що остався Судаков це напевно премія для Шевченка.
Ответить
+7
-1
Header (Черкассы)
01.06.2021 в 20:36
Судаков - турист, оплатили агенты ВИПку. Остальные - более-менее. Может разве что Сироту вместо Попова стоило бы попробовать.
Ответить
+10
0
aleks68
01.06.2021 в 20:33
завыли дырявые.этот выбор сделал шевченко.все вопросы только к нему.и все шишки после ЕВРО будут тоже у шевченко
Ответить
+5
-15
Header (Черкассы)
01.06.2021 в 20:34
о, опять помойка открылась
Ответить
+15
0
aleks68
01.06.2021 в 20:35
в зеркало посмотри чучело.ты сам хуже помойки.
+2
-15
ulych (Запоріжжя)
01.06.2021 в 21:41
Лєонєнкафф теж грав за Динамо, а нині кращий сраколиз ахмєтхана ні, навіть дєніска. Згадай, за який останній закордоний клуб грав Шєва - Абрамочєлсі, з ким перся до ВР - з луган донкою Королевською. Отже, не дивно, що нині співає під дудку і тамбурин Суркісів та ахмєтки...
Ответить
+1
0
тутти-10 (Сумська область)
01.06.2021 в 20:33
Судаков. Людина зіграла 1 гру у посередньому європейському чемпіонаті (упл) і їде на євро!!!!! Маразм!!!! Немає слів... А чим Лунін, Коваленко гірші? Вони теж по грі в сезон зіграли. Але в турнірах кращих. Що цей Жора зробив?! Той же Михайличенко і Лунін хоч на протязі відбору викликалися, були в команді, мають ігри за збірну. За них найбільш прикро. А це чудо де взялося??!!
Ответить
+15
-3
aleks68
01.06.2021 в 20:34
не ной убогий
Ответить
+3
-17
тутти-10 (Сумська область)
01.06.2021 в 20:40
Алекс68 тебе попісяти відпустили?
+11
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
01.06.2021 в 20:41
Без довбойоба на форумі ніяк.
+8
-1
avatar
YANKEE (Boston)
01.06.2021 в 20:36
А если Судаков выйдет на замену и забьет решающий гол что ты будешь потом говорить. С начало нужно посмотреть, а потом пи деть)
Ответить
0
-12
тутти-10 (Сумська область)
01.06.2021 в 20:37
Те що і до того говорив
+7
-2
avatar
YANKEE (Boston)
01.06.2021 в 20:40
ну так и скажи что тебе главное что бы были все кто тебе нравиться. А не кого выбрал тренер и тренерский штаб, которые лучше разбираются. Я все же думаю паренек там на тренировках себя очень хорошо показал, может и Шахтер словечко замолвил что мол перспективный.
+2
-5
andinho (Lviv)
01.06.2021 в 20:44
Та й в тому суть, що футболістів в збірну беруть НЕ ЗА кваліфікацію, гру чи досягнення за останній рік-два, а ЗА ДОНЕЦЬКУ ПРОПИСКУ.... Це ганьба, друзі
+7
-2
тутти-10 (Сумська область)
01.06.2021 в 20:52
Це ж які мають бути дерева Малиновський, Зінченко, Шапаренко, Циганков, Марлос, Безус... І при тому, що ж Жорік таке показав, що на фоні них, на тренуваннях виграв конкуренцію, щоб вийти хоча б на заміну? Ясно, що для того, щоб для ШД його засвітити може і випустять. Але якщо Судаков у них виграЄ конкуренцію, то нам немає чого заявлятися на турнір)
+4
0
avatar
YANKEE (Boston)
01.06.2021 в 20:58
ахах хорошо пердачки рвуться, действительно хотел бы посмотреть на хорошие действия Судакова, а возможно и голы. Что бы дымело еще больше)) Как это так мы же сказали что он не о чем, мы лучше знаем чем тренерский штаб, а он взял и показал результат
+1
-6
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
01.06.2021 в 21:27
Так посмотрели с Бахрейном,когда нам забивали после его обрезки,можешь сам посмотреть еще раз.
+3
0
andinho (Lviv)
01.06.2021 в 20:46
Донецька прописка рулить Надіюсь, після Євро Шевченко на вихід
Ответить
+6
-2
жека-киев (биг виладж)
01.06.2021 в 21:22
Коваленко ушкодження — надрив задньої поверхні стегна
Ответить
0
-1
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
01.06.2021 в 21:26
Судаков обрезался с Бахрейном,после чего нам забили .Пока все достижения.
Ответить
+2
-1
avatar
YANKEE (Boston)
01.06.2021 в 20:32
Почему не тот ноунейм, почему не тот ноунейм? А почему не Васька из соседнего двора?
Ответить
+1
-4
Artemanat (Кривой Рог)
01.06.2021 в 20:28
Почему не Кочергин,а судоков?
Ответить
+6
-3
тутти-10 (Сумська область)
01.06.2021 в 20:35
Розширена заявка була відома давно. І що на євро не буде Кочергіна було зрозуміло. Але з тих, що були лишити Судакова!!!!! Що це хе...р взалі у нашій збірній???
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+6
0
Artemanat (Кривой Рог)
01.06.2021 в 20:24
Кто ему заплатил за этого судакова,чувак сыграл 21минуту в упл
Ответить
+8
-1
Леонід Скачков (Рівне)
01.06.2021 в 20:22
Жираф большой-ему видней!
Ответить
+2
0
Mexxxxx (Просяная)
01.06.2021 в 20:22
На один боевой состав точно есть. Та и на пяток замен тоже найдется. Ну а еще десять человек будут на подстраховке, мало ли. Поэтому хоть и есть случайные люди, но из 26 человек это ничего не решает.
Ответить
+2
0
10 (Феодосия)
01.06.2021 в 20:21
Согласен, что Судаков и Тымчик лишние здесь. Все остальные заслужили хотя бы тем, что ковали выход на Евро. Может кто-то вроде Пятова сейчас уже не тянет уровень сборной, но благодаря его вкладу сборная едет на Евро. Он имеет право получить туда билетик, даже в качестве пассажира.
Ответить
+3
-1
тутти-10 (Сумська область)
01.06.2021 в 20:39
Тимчик, як другий правий захисник. В нього, навіть, у розширеному складі конкуренції не було
Ответить
+3
-1
Spivak63
01.06.2021 в 20:18
А Македония в товарняке дрючит Словению .
Ответить
0
-2
Зритель (Харьков)
01.06.2021 в 20:21
Вообще то они рядом в рейтинге ФИФА
Ответить
+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
01.06.2021 в 20:18
Судакова запхали.
Ответить
+6
-2
kapkan (Луганск)
01.06.2021 в 20:18
Судаков и Тымчик явно лишние здесь. Кочергин, Кулач, Кабаев больше заслужили, хотя бы тем, что играли в основе своих клубов, а не сидели на замене весь сезон.
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+4
-3
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Одиссей(Афула) (Афула)
01.06.2021 в 21:32
С Тымчиком понятно,больше нет правых защитников,а если Караваева ставить в полузащиту то, вообще, больше некому.
Ответить
+1
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
01.06.2021 в 20:17
Дрыщан, Бревноленко... зачем этот мусор в сборной нужен?
Ответить
+3
-17
Леонід Скачков (Рівне)
01.06.2021 в 20:20
А щоб тебе позлить!
Ответить
+9
-1
Wille_kiev (Украина)
01.06.2021 в 20:29
Для тебя, додик, отвечу: Бущан сейчас лучший из вратарей сборной. Ярмоленко даже без игровой практики может выйти на замену минут на 15 и решить сам исход матча.
Ответить
+12
-3
aleks68
01.06.2021 в 20:30
да куда там дырявый баран
+3
-13
Fontango (Kharkov)
01.06.2021 в 20:46
Бущан, нужен, не спорю! Ярмоленко-шлак. напоминаю это Евро , а не кубок Украины. О каких 15 минутах ты рассуждаещь?!!!
+3
-7
Olegyurchak (Хмельницький )
01.06.2021 в 21:10
Например как одной передачи Ярмолы достаточно оказалось в матче с испанцами.
0
-2
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
01.06.2021 в 21:41
Если бы Ярмола играл с казахами и финнами-выиграли бы,а так смотрели на Зубкова,который просрал 2 победы.Что кто то хочет еще Зубкова вместо Ярмолы-пять запоротых хороших моментов мало?
0
-2
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
01.06.2021 в 21:49
Да, Бревнола много нарешал на прошлых чемпионатах, за все время попав в кадр оператора два раза, причем второй раз - без мяча даже :)
+1
-1
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Одиссей(Афула) (Афула)
01.06.2021 в 21:51
Да ладно фигню писать,Ярмола португалам забил и испанцам пас отдал,и удар поставленный и передачу может отдать,а Зубков ничего не может,только бороться и стараться,а Бущан увереннее Трубина.
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+1
-1
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Одиссей(Афула) (Афула)
01.06.2021 в 22:07
У тебя,что с памятью плохо,Ярмола два раза нас вывел на евро,со словенами на 2016 и сейчас с португезами на 2020.Это мало?Если не Ярмола,то Зубков будет вместо него,а Каравай правого защитника будет играть,Тымчик пока не в форме.Тебя так устраивает?Ты не насмотрелся на Зубкова с финнами и казахами.
Ответить
0
0
Архат (Киев)
01.06.2021 в 20:16
Три состава в центр поля... И за какие заслуги в сборной Судаков? Или в заявке должно быть n-ое количество игроков Шахтера. Логичнее было оставить Михайличенко или Леднева, нежели Судакова.
Ответить
+9
-1
kapkan (Луганск)
01.06.2021 в 20:19
За такие же заслуги, как и Тымчик.
Ответить
+2
-9
Архат (Киев)
01.06.2021 в 20:24
Защитников в заявке 8, убери Тымчика, останется 7. Не дай Бог травмы, дисквалификации. А полузащитников на три состава - 12. И очень нужен Судаков? а не например Михайличенко на подмену. Или Судаков может хоть с кем-то конкурировать из нынешнего состава?
+8
-1
kapkan (Луганск)
01.06.2021 в 20:34
Ни того, ни другого не должно быть в заявке. Они ещё не заслужили оба ни в оборону, ни на подстраховку, никуда. Есть другие ребята. Если так то Михайличенко должен быть как раз вместо Тымчика.
+1
-2
kalan-86 (Анкара)
01.06.2021 в 20:13
Карло Анчелотти-тренер Реала!
Ответить
0
0
royalstas (Вінниця)
01.06.2021 в 20:11
Судаков краще Леднева?......дуже сумніваюсь....
Ответить
+9
-2
Stops2012 (ua)
01.06.2021 в 20:16
Игрок центра, игрок фланга.
Ответить
+1
-3
Header (Черкассы)
01.06.2021 в 20:33
.Хреновый игрок центра, хреновый игрок фланга. Как для Евро, конечно. На чемп области - норм, даже звезда
+5
-1
martinchik (Bogorodchanu)
01.06.2021 в 20:11
Без сюрпризів
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+1
-1


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