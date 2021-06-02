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Национальная сборная Украины

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Герой футбольного дня. Георгий Судаков

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Ответственность - на Андрее Шевченко

Герой футбольного дня. Георгий Судаков

Фото - УАФ / Автор - Павло Кубанов

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная страны – это сильнейшие представители футбольной нации. Такое классическое определение этого понятия, но Андрей Шевченко отошел от классических шаблонов. Он лично заявил, что не вызывал в сборную Украины Виталия Буяльского из-за его несоответствия тактическим схемам команды. Поэтому да, уже не классика – один из сильнейших игроков страны не попадал в сборную.

Шевченко как тренера вообще сложно охарактеризовать каким-то привычным для нас понятием. Менеджер вроде тех, что работают в АПЛ? Для плоскости сборных не характерно такое определение, ведь здесь нет тех процессов, которые ежедневно происходят в клубе. Новатор? У Шевы давно сформирован костяк команды, который проводит ответственные игры. Консерватор? При Шевченко (а это пять лет каденции) в сборной Украины дебютировало 35 игроков.

Герой футбольного дня. Георгий Судаков - изображение 1

Шевченко – тренер, который пытается придерживаться определенного вектора в развитии игры. Это, наверное, самая точная характеристика работы Андрея Николаевича в сборной Украины. И уже под этот вектор "подгоняются" игроки. Сильный Буяльский не попадает в заявку (речь не о Евро, там Виталию помешает сыграть травма, речь о предыдущих поединках и циклах), необстрелянный и загадочный для большинства болельщиков Георгий Судаков попадает.

Действительно, присутствие молодого игрока "Шахтера" в конечной заявке на чемпионат Европы - главная кадровая сенсация относительно сборной Украины. В прошедшем сезоне Судаков провел за клуб в УПЛ, Кубке и еврокубках четырнадцать матчей, только трижды выходил в основе, набегал всего 407 минут. Вообще это его первый сезон на взрослом уровне – и сразу чемпионат Европы. То, что некоторым солидным по украинским меркам игрокам не покорилось за всю карьеру.

Но Судакова гнобить точно не стоит. Конспирологические теории о замолвленном относительно молодого полузащитника словца – это для подвальных форумов, не больше. В реальности же случай Судакова – другая сторона медали ситуации с Буяльским.

Виталий сильный, но не подходит под схемы - не попадают в сборную; Георгий слабый (или неопытный, необстрелянный, ненадежный – как хотите) – и в сборной. Очевидно, Шевченко видит в нем игрока, способного вписаться в построение сборной Украины. Возможно, свою роль сыграло отсутствие из-за травмы Виктора Коваленко – бойца невидимого фронта. В лице Судакова Шевченко видит потенциальный усиления – с него (Шевченко) и будут спрашивать за результат.

Герой футбольного дня. Георгий Судаков - изображение 2

В конце концов, и Александр Зинченко когда-то искусственно дебютировал в сборной Украины в статусе зеленого и малополезного в то время игрока. А за пять лет дорос до капитана. Возможно, и за Судаковым будущее, а этот чемпионат Европы станет толчком для игрока. Георгию, по крайней мере, нечего терять и давление на него будет невысоким. В отличие от Андрея Шевченко, которому провал молодого игрока, если таковой случится, запишут в личные неудачи.

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Комментарии (10)
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andinho (Lviv)
02.06.2021 в 12:46
І скільки вельмишановній редакції занесли за таку статтєйку про футболіста, який не то що ще нічого не показав, але майже не грає за свій клуб? (З Зінченком, до слова була зовсім інша пісня - він регулярно грав за УФА, показував там достойну гру і навіть голи забивав. Тому порівняння зовсім недоречне.) Ганьба....
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0
0
andinho (Lviv)
02.06.2021 в 12:41
АНТИгерой
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
02.06.2021 в 12:10
лично против Судакова ничего не имею, но это - раскрутка кротовского ноунейма за счет игнора более сильных игроков, и это не налазит на голову
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+4
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.06.2021 в 11:56
Гришке удачи! Новая звезда засеяет украинского футбола!!!!)))))
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0
-4
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Карикатурист (Білозерське)
02.06.2021 в 11:55
У тренера є відповідні вимоги до навичок гравця на окремій позиції, саме по позиціях набирається склад, схоже, що Шевченко серед кількох кандидатів з відповідним набором якостей розгледів у хлопчини характеристики, що найбільш приближені до потрібних. Судаков, можливо, є третім кандидатом на місце у складі на відповідній позиції при певній розстановці. От і вся логіка.
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0
-1
2.dc (Николаев)
02.06.2021 в 11:45
Хороший ход от Шевы. Пока СбУ только готовится, Судаков уже в деле - именно он собирает на себя всю грязь, все мыслимые и немыслимые домыслы с различных Форумов и Обсуждений. А в это время и Тренер, и Сборная могут себе спокойно тренироваться ... А потом и играть, также спокойно. А ежели что не так пойдет - все равно во всем будет виноват кто - СУ-ДА-КОВ! А больше и некому - Коваленко ж не взяли ... )))
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+1
-2
Архат (Киев)
02.06.2021 в 11:34
Почем нынче геройство? И в целом автор так рассуждает, как будто мы увидим это чудо на поле. Максимум с Северной Македонией выпустят, если счет будет благоприятным к концу второго тайма. А так этот "самородок" остался в заявке только для баланса игроков Динамо и Шахтера.
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+3
-2
kukarekin (Одесса)
02.06.2021 в 12:51
Суркисня зашевелилась, грязь льет на молодого хлопца, шубы забыли...если Шевченко ему доверит в основном составе, он будет одним из открытий чемпа!
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0
0
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ШашлычОк (Черкассы)
02.06.2021 в 11:16
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+3
-1
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ШашлычОк (Черкассы)
02.06.2021 в 11:11
герой* за лям
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