Герой футбольного дня. Георгий Судаков

Сборная страны – это сильнейшие представители футбольной нации. Такое классическое определение этого понятия, но Андрей Шевченко отошел от классических шаблонов. Он лично заявил, что не вызывал в сборную Украины Виталия Буяльского из-за его несоответствия тактическим схемам команды. Поэтому да, уже не классика – один из сильнейших игроков страны не попадал в сборную.

Шевченко как тренера вообще сложно охарактеризовать каким-то привычным для нас понятием. Менеджер вроде тех, что работают в АПЛ? Для плоскости сборных не характерно такое определение, ведь здесь нет тех процессов, которые ежедневно происходят в клубе. Новатор? У Шевы давно сформирован костяк команды, который проводит ответственные игры. Консерватор? При Шевченко (а это пять лет каденции) в сборной Украины дебютировало 35 игроков.

Шевченко – тренер, который пытается придерживаться определенного вектора в развитии игры. Это, наверное, самая точная характеристика работы Андрея Николаевича в сборной Украины. И уже под этот вектор "подгоняются" игроки. Сильный Буяльский не попадает в заявку (речь не о Евро, там Виталию помешает сыграть травма, речь о предыдущих поединках и циклах), необстрелянный и загадочный для большинства болельщиков Георгий Судаков попадает.

Действительно, присутствие молодого игрока "Шахтера" в конечной заявке на чемпионат Европы - главная кадровая сенсация относительно сборной Украины. В прошедшем сезоне Судаков провел за клуб в УПЛ, Кубке и еврокубках четырнадцать матчей, только трижды выходил в основе, набегал всего 407 минут. Вообще это его первый сезон на взрослом уровне – и сразу чемпионат Европы. То, что некоторым солидным по украинским меркам игрокам не покорилось за всю карьеру.

Но Судакова гнобить точно не стоит. Конспирологические теории о замолвленном относительно молодого полузащитника словца – это для подвальных форумов, не больше. В реальности же случай Судакова – другая сторона медали ситуации с Буяльским.

Виталий сильный, но не подходит под схемы - не попадают в сборную; Георгий слабый (или неопытный, необстрелянный, ненадежный – как хотите) – и в сборной. Очевидно, Шевченко видит в нем игрока, способного вписаться в построение сборной Украины. Возможно, свою роль сыграло отсутствие из-за травмы Виктора Коваленко – бойца невидимого фронта. В лице Судакова Шевченко видит потенциальный усиления – с него (Шевченко) и будут спрашивать за результат.

В конце концов, и Александр Зинченко когда-то искусственно дебютировал в сборной Украины в статусе зеленого и малополезного в то время игрока. А за пять лет дорос до капитана. Возможно, и за Судаковым будущее, а этот чемпионат Европы станет толчком для игрока. Георгию, по крайней мере, нечего терять и давление на него будет невысоким. В отличие от Андрея Шевченко, которому провал молодого игрока, если таковой случится, запишут в личные неудачи.