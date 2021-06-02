Баранка прочитал сборной Украины лекцию по противодействию договорным матчам

Председатель Комитета по этике и честной игры УАФ Франческо Баранка перед началом Евро-2020 прочитал сборной Украине лекцию по противодействию договорным матчам. Эта одна из запланированных встреч, которые УЕФА проводит в лагерях команд-участниц турнира до начала соревнования.

По информации Баранки, ​​во время Евро-2020 ставки будут приниматься на 4 тыс. различных видов футбольных событий, в том числе и на такие нестандартные вещи, как километраж, который пробежит игрок во время матча. Иными словами, все, что делает футболист на поле, уже сейчас является предметом для размещения ставок. Ожидаемый оборот букмекеров во время нынешнего Евро составит минимум 86,25 млрд евро.

Поэтому Баранка обратил внимание футболистов, что организаторы нечестного "беттинга" обычно выходят с предложениями через доверенных лиц. Это может стать своеобразным крючком, ведь игрокам вообще запрещено делать любые ставки, пока они участвуют в соревновании.

Основные правила, на которых акцентировал внимание Баранка: не играть в договорных матчах в принципе, избегать контактов с подозрительными людьми, сразу же прекращать разговор с теми, кто предлагает сыграть на ставках, немедленно сообщив о факте такого предложения тренеру или менеджеру команды. Отмечается, что адекватно отреагировать на такое предложение очень важно, поскольку если игрок не скажет, что ему предлагали сделать ставку, он будет дисквалифицирован.

Также синьор Франческо призвал сборников не разглашать инсайдерскую информацию из лагеря команды, поскольку это также может будет использовано нечистыми на руку дельцами.

"Учитывая то, что все матчи Евро будут под внимательным мониторингом УЕФА, а все ставки будут проверяться, сыграть в запрещенную игру и остаться при этом незамеченным просто невозможно", - подытожил Баранка.