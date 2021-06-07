Взгляд английских болельщиков на сборную Украины. По материалам партнерства The Guardian и UA-Футбол

Авторитетное британское издание с двухсотлетней историей The Guardian традиционно к большому футбольному турниру сборных (Евро-2020) в спортивном отделе предложило своим читателям расширенный гид по каждому из участников Евро. Методика исследования заключается в сотрудничестве с лучшими спортивными СМИ стран-участниц Евро.

Украину на страницах The Guardian представляли журналисты сайта UA-Футбол. Вышли три материала, с которым можно ознакомиться по следующим ссылкам:

Александр Зинченко: смелый бунтарь, который ведет Украину к новым высотам (автор – Игорь Семйон) >>>

Гиды сборных Евро-2020. Часть 12: Украина (автор – Игорь Семйон) >>>

Евро-2020: ваш путеводитель по всем 622-м игроков турнира (раздел - "Украина", авторы – Сергей Швец и Александр Рыженко) >>>

Скриншот - The Guardian

Специфика материалов в том, что они готовились не сугубо для спортивной аудитории. То есть, задачей авторов было раскрыть тему для широкой аудитории. Например, относительно Андрея Шевченко журналисты The Guardian просили нас раскрыть не только футбольную сторону его жизни. Икону сборной Украины нужно было представить не только как футболиста, а и как человека с общественной и социальной позицией и тому подобное. В итоге, получилось очень информативно и дискуссионно.

Материалы, судя по отзывам коллег из The Guardian, были интересны для разных слоев населения. И это заметно по комментариям под статьями. В большей степени свое внимание остановим на материале о сборной Украины, поскольку в нем охвачены не только футбольные аспекты команды, но и социально значимые темы.

Например, в разделе о характеристике Андрея Шевченко мы вспомнили обещание главного тренера вскоре провести пресс-конференцию на украинском языке. Соответственно, для читателей The Guardian стало открытием, что Шевченко не знает языка страны, которую представляет. Некоторые не видят в этом проблему, сравнивая украинский язык с уэльским, и моделируя наши проблемы на их территорию. Но оппоненты комментатора справедливо заметили: Англия на Уэльс не нападала, поэтому не знать уэльский и общаться на английском в Уэльсе – не то же самое, что не знать украинского и общаться на русском в Украине.

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"Нет. Подавляющее большинство украинцев разговаривает на украинском, но в стране есть несколько городов, где русский язык является доминантным (как это бывает во многих странах бывшего СССР). И кто-то другой здесь уже сказал, отношения между Россией и Украиной немного более враждебные, чем отношения между Англией и Уэльсом".

Winter2001

И к контексту:

"Не знал об "украинизации". Надеюсь, это не слишком большая помеха для Шевченко. Ежедневно узнавайте что-то новое. Удачи Украине!"

SherCom

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"Более того, наименее украинизированная часть страны уже не подконтрольна украинскому правительству. А остальные больше не испытывают потребности смириться с тем, что кто-то хочет быть ближе к России – будь то культурно или дипломатично. Честно говоря, для Шевченко научиться разговаривать на украинском языке, с учетом его опыта, должно быть почти мелочной проблемой".

Pistenbully

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"Одним из моментов, когда я был полностью поражен и даже тронут до слез, был национальный гимн перед первым матчем Украины на Евро-2012 в Киеве. Чувство гордости было ощутимым и всеобщим. Не мешало и то, что они играли со шведами, поэтому целый стадион был желто-голубым. Удивительный гимн в любом случае, с нетерпением жду, чтобы услышать его еще раз. Не мог понять, почему в то время они проводили свои другие матчи в неукраинизированной части Украины в Донецке (что даже в доевромайдановые / дореволюционные времена казалось странным), где поддержка действительно была приглушенной по сравнению с другими городами (и они их проиграли), но, безусловно, есть украинец, который мог бы объяснить мне все. Магия Рината Ахметова?"

Geeronimo

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Скриншот - The Guardian

На форуме много таких, кто просто хорошо отзывается об Украине как о футбольной стране. Вспоминают и Евро-2012, и Евро-2016, а также чемпионат мира 2006 .В Англии популярны не только Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко, которые знакомы зрителям по матчами в АПЛ, а и Евгений Коноплянка, который никогда не представлял клуб с Туманного Альбиона.

"У меня хорошее предчувствие относительно участия украинской команды в этом турнире. Они поразили, завершив квалификацию без поражений от Португалии и Сербии, и можно аргументировать, что это их самая талантливая группа игроков, хотя, я думаю, им немного не хватает качества состава, который вышел в четвертьфинал Кубка мира в 2006-м году... ...Украину может вдохновить ничья в стартовом матче против Нидерландов, может показать, что они способны возглавить группу. Думаю, здесь все же будет ничья, но затем украинцам будет необходимо победить Австрию и Северную Македонию, чтобы обеспечить себе первое или второе место. Думаю, они выйдут на второе место, поскольку будут иметь аргументы против Австрии и Северной Македонии, но уступят первое место по разнице мячей. Это, скорее всего, в первом матче плей-офф выведет Украину на матч с существенно улучшенной Италией, это будет матч-реванш за четвертьфинал ЧМ-2006. Я думаю, что борьба будет более плотной, чем итальянские 3:0, в тот день в Гамбурге, но Италия все равно должна пройти дальше".

Bovver

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"Главное разочарование в контексте Украины в прошлом состояло в том, что команда с атакующими талантами, такими как Коноплянка и Ярмоленко, играет в неприглядный нерезультативный футбол. Это всегда казалось утраченной возможностью, и было ощущение, что они могли бы пойти дальше, играя на своих максимальных возможностях. Пока нет никаких признаков того, что они станут легкими в нападении, но украинцы могут выиграть группу и пройти в плей-офф".

pistenbully

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"Честно сказать, не знаю многих их игроков, но победа в квалификационной группе может означать то, что Украина способна выстрелить. Поскольку Нидерланды сейчас выглядят немного хрупкими, группа в целом "открыта ". Они могут занять первое или второе место".

MrHMSH

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"Что случилось с Коноплянкой?! Ему, как и Ярмоленко, предвещали большое будущее, но я никогда не чувствовал, что кто-то из них раскрыл свой потенциал. Разве что выдали по одному хорошему сезону здесь или там"...

MertesackerDiaries

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"Он [Коноплянка] вернулся в Украину в "Шахтер", отказавшись от футбольного сумасшедшего, которое происходило в "Шальке". Я долго буду помнить его выступление на Евро-2016, когда он получал мяч, бомбардировал слева, с легкостью убирал двух-трех игроков – и тогда понимал, что под него никто не открылся, и он должен вернуться назад и отдать мяч Шевчуку или Степаненко. Снова, и еще, и еще. Если бы он был бразильцем, его бы раскрутили гораздо раньше в карьере. То, что он так долго пробыл в "Днепре", свидетельствует о том, насколько мало известна эта лига".

Pistenbully

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"Среди многих вещей, которых я с нетерпением ожидаю от Евро-20, это увидеть, как Зинченко играет в полузащите. Он такой замечательный игрок, технически замечательный, умный, спокойный и уверенный при контроле мяча и с передачами высокого качества. Неправильно утверждать, что его бесполезно используют как левого защитника, поскольку это очень важная роль в наши дни, но я думаю, что этим летом он удивит многих людей тем, на что способен".

trinder19

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Первый матч на Евро-2020 Украина сыграет в воскресенье, 13-го июня, против Нидерландов.