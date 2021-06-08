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Белик: Мы сами в состоянии разобраться, что наносить на футболку

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Белик ответил россиянам

Белик: Мы сами в состоянии разобраться, что наносить на футболку

Footboom.com

Новина українською

Экс-форвард сборной Украины Алексей Белик поделился мнением о новом дизайне формы национальной команды, в которой украинцы будут выступать на Евро.

"Мне очень понравилась новая форма сборной Украины. Много людей уже звонят и спрашивают, где ее можно купить.

Ажиотаж в России? Знаете, есть такая программа — "Пусть говорят". За 30 лет мы уже сами в состоянии разобраться с тем, что наносить на футболку", — сказал Белик в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, что 6 июня сборная Украина представила новую форму на чемпионат Европы. На футболках изображена карта Украины вместе с оккупированным Крымом и Донбассом, а также нанесены национальные слоганы "Слава Украине! Героям слава!", что вызвало шквал негодования в России.

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В статье: Украина Алексей Белик
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Источник:
gazeta.ru

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Комментарии (1)
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sergei2020 (Черновцы)
08.06.2021 в 18:27
Респект,Олексій!!! Простий,нормальний, донецький пацан. Молодець!!!
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