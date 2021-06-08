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Белик: Мы сами в состоянии разобраться, что наносить на футболку
Белик ответил россиянам
Footboom.com
Экс-форвард
"Мне очень понравилась новая форма сборной Украины. Много людей уже звонят и спрашивают, где ее можно купить.
Ажиотаж в России? Знаете, есть такая программа — "Пусть говорят". За 30 лет мы уже сами в состоянии разобраться с тем, что наносить на футболку", — сказал Белик в эфире телеканала "Футбол 1".
Напомним, что 6 июня сборная Украина представила новую форму на чемпионат Европы. На футболках изображена карта Украины вместе с оккупированным Крымом и Донбассом, а также нанесены национальные слоганы "Слава Украине! Героям слава!", что вызвало шквал негодования в России.
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