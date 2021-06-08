Белик: Мы сами в состоянии разобраться, что наносить на футболку

Экс-форвард сборной Украины Алексей Белик поделился мнением о новом дизайне формы национальной команды, в которой украинцы будут выступать на Евро.

"Мне очень понравилась новая форма сборной Украины. Много людей уже звонят и спрашивают, где ее можно купить.

Ажиотаж в России? Знаете, есть такая программа — "Пусть говорят". За 30 лет мы уже сами в состоянии разобраться с тем, что наносить на футболку", — сказал Белик в эфире телеканала "Футбол 1".