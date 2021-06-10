Путин прокомментировал форму сборной Украины

Президент России Владимир Путин прокомментировал новую форму сборной Украины, представленной перед Евро-2020. Он заявил, что его не удивил дизайн экипировки украинской команды.

"Здесь нет никакой новизны. Позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием того, что такое демократия", — заявил Путин.

Напомним, что 6 июня сборная Украина представила новую форму на чемпионат Европы. На футболках изображена карта Украины, однако в России возмутились присутствием Крыма, который РФ временно оккупировала в 2014-м году. После чего в госдуме РФ призвали УЕФА запретить Украине играть в новой форме.

Отметим, что УЕФА одобрил форму сборной Украины в соответствии с правилами в отношении экипировки.



