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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Путин прокомментировал форму сборной Украины

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Его не удивил дизайн украинской команды

Путин прокомментировал форму сборной Украины

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Президент России Владимир Путин прокомментировал новую форму сборной Украины, представленной перед Евро-2020. Он заявил, что его не удивил дизайн экипировки украинской команды.

"Здесь нет никакой новизны. Позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием того, что такое демократия", — заявил Путин.

Напомним, что 6 июня сборная Украина представила новую форму на чемпионат Европы. На футболках изображена карта Украины, однако в России возмутились присутствием Крыма, который РФ временно оккупировала в 2014-м году. После чего в госдуме РФ призвали УЕФА запретить Украине играть в новой форме.

Отметим, что УЕФА одобрил форму сборной Украины в соответствии с правилами в отношении экипировки.

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В статье: Украина Владимир Путин Евро-2020 Евро-2021
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Комментарии (33)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
10.06.2021 в 09:26
«Они пренебрегают мнением российского народа»,- заявило ввх
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0
0
Acsakal (Kharkov)
10.06.2021 в 09:24
Вчора натрапив на влучний вислів. Цитата: ""Россиянин, смотри не перепутай: в Южной Осетии, Абхазии и Секторе Газа ты ЗА повстанцев, в Чечне и в Сирии – ПРОТИВ, в Карабахе и ЗА, и ПРОТИВ, а в Молдове, на Донбассе и в Крыму - ВМЕСТО..." (Из учебника путинской истории по Киселеву)".
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+3
-1
Евгений Соловьев (Kharkov)
10.06.2021 в 09:19
"...Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием того, что такое демократия"Могу напомнить: Нюрнбергский трибунал также продемонстрировал "непонимание демократии" и проигнорировал "волеизъявление" австрийцев, назвав аншлюс Австрии фашистской Германией незаконной окупацией, и отправил на виселицу одного из главных участников этого "демократического акта" - лидера австрийских нацистов Зейсс-Инкварта.
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+7
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
10.06.2021 в 09:15
путин х u й л о!!! ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааааа!
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+8
-2
Медведь с балалайкой (Харьков)
10.06.2021 в 09:01
Пусть даст волеизъявиться Сибири, Сахалину, Курилам, Калининграду, Республикам типа Чечни ... Клоун .....ять
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+6
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
10.06.2021 в 08:51
"Демократичная вы наша, демократичная..." (с.)
Ответить
+6
-1
tamerlan58 (Львов)
10.06.2021 в 08:46
Ничого нового, старий вислів і надалі актуален : путин- ху@ло !!!!!
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+7
-2
batkomaxno555 (Никополь)
10.06.2021 в 08:44
У нас Крима нема. Зато майки є... буде де загорять. На хрещатику ростелем майки сядем на Крим и будем галасувать срава україні! Хе чи це не дурдом?
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+2
-15
oda1979 (Запорожье)
10.06.2021 в 08:59
Мужик, готов купить тебе автомат. Вернёшь Крым?
Ответить
+9
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
10.06.2021 в 09:00
Катсап безграмотний ! Пробуеш пiд украiнцiв косити ?!!
Ответить
+7
-2
Медведь с балалайкой (Харьков)
10.06.2021 в 09:04
А тут ты уже бред пишешь, вот зачем ты такое написал ? т.е. по-твоему только на щиром украинском говорят украинцы? Вот к чему ты русскоязычных пол страны оскорбил? Чтоб твоей мелкой душенке было поприятней? Такие дятлы как ты - и помогли им зашугать донбас и крым и к себе их перетянуть без шума ... Вы , те кому язык вечно всему поперек - застрелитесь ... кон.....ные! Мир без вас - будет лучше, и Украина без вас - будет успешнее ...
+3
-6
Медведь с балалайкой (Харьков)
10.06.2021 в 09:02
т.е. по-твоему мы должны были воевать с РФ полноценно, именно миллионы людей чтоб погибли за этот кусок земельки скалистый ??? Ну так первый бы пошел, взорвал бы себя - маджахед недоделанный
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0
-6
viajador (то є Кошмари City)
10.06.2021 в 08:28
Бачте, все-таки путін за демократію.
Ответить
+5
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
10.06.2021 в 08:24
Спочатку окупації, потім депортація та завезення своїх... А там трошки гебельської пропаганди та под дулами хтось і проголосував... Наразі знов видавлюють незгодних та завозять окупантів. Як це по імперські "Це мій "чесно" отриманий нащадок! А що він був предками злочинно відібраний у сусіда..."
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+11
-2
Медведь с балалайкой (Харьков)
10.06.2021 в 09:11
Тебя то оно как е....т? Крым отобрали в 18м веке не у Украины, а у татар которые нас грабили и уводили в рабство столетиями ... ты туп0рылое хоть историю почитай ... И вообще все что по левый берег Днепра вас конченных упоротых п0цриотов как вообще волнует??? Почему вас вообще волнует на каком языке говорят люди ??? Вы мелкий п___астический прыщ на ж0пе Украины, ваш б__ядский бандерштат з""бал уже всем тут рассказывать как украинцем быть ... смотрите б__ть - а то в Польшу депортируем (если польская клубника раньше не справится)
Ответить
+2
-7
Медведь с балалайкой (Харьков)
10.06.2021 в 09:12
Тебя то оно как е.._т? Крым отобрали в 18м веке не у Украины, а у татар которые нас грабили и уводили в рабство столетиями ... ты туп0рыл0е хоть историю почитай ... И вообще все что по левый берег Днепра вас к0нче_ных упоротых п0цриотов как вообще волнует??? Почему вас вообще волнует на каком языке говорят люди ??? Вы мелкий п___астический прыщ на ж0пе Украины, ваш б__ядский бандерштат з""бал уже всем тут рассказывать как украинцем быть ... смотрите б__ть - а то в Польшу депортируем (если польская клубника раньше не справится)
Ответить
+1
-6
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
10.06.2021 в 08:17
ну если уже и пуйло пукнуло то форма точно класс!!!
Ответить
+17
-3
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
10.06.2021 в 08:42
какое то пуйло минуснуло)) неужто сам светлоликий читает коменты ))))если да . совет -иди в параше утопись ,весь мир перекрестится .PS. сколько минусов столько и пуйл . хоть узнаем сколько вас )))
Ответить
+12
-2
ua_fan (south ukraine)
10.06.2021 в 08:48
да тут бегает какая-то крыска, которая в обязательном порядке минуснет каждый проукраинский комментарий.
+11
-1
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
10.06.2021 в 08:55
ua_fan (south ukraine) я нарошно их провоцирую . ведутся на ура . batkomaxno555 (Никополь) первый попался )))
+8
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
10.06.2021 в 09:06
Цього урода олексiна всi знають ! Вiн же ZNAK_VOPROCA, Cчетчик Шансов, Водитель Трамвая та ще з десятка нiкiв. Деякi говорять, що це один з модераторiв (Семйон) !
+6
-1
batkomaxno555 (Никополь)
10.06.2021 в 08:46
Дурень думкою богатіє. Так і ти!
Ответить
+2
-13
Olegyurchak (Хмельницький )
10.06.2021 в 08:57
Не ганьби Махно, придурок.
+8
-2
gvi777 (Вишгород)
10.06.2021 в 08:15
Забули спитати що нам робити. Пішов ти в д.у.п.у хутін пуй
Ответить
+14
-3
avatar
ascent (Луксор)
10.06.2021 в 08:08
Объективно не правы обе стороны, но дело в том, что у этой задачи нет решения. В Декларации о принципах международного права (от 24 октября 1970 г.) значится: «В силу принципа равноправия и самоопределения народов, закреплённого в Уставе ООН, все народы имеют право свободно определять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это право в соответствии с положениями Устава». Во-первых: Без вмешательства извне тут не обошлось...Во-вторых: В соответствии со ст.157 Конституции Украины Конституция Украины не может быть изменена, если изменения предусматривают упразднение либо ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости либо на нарушение территориальной целостности Украины
Ответить
+4
-7
krakow (Херсон)
10.06.2021 в 08:18
Тут,как тут. Здесь нет задачи,"просветитель".
Ответить
+6
-2
avatar
simargl (Чернигов)
10.06.2021 в 08:19
Удивлен адекватности твоего комментария!!! Хотя по твоим же аргументам вижу не правоту только одной стороны. Что и есть очевидным для всего мира))) а форма зачетная... Слава Украине!!
Ответить
+3
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
10.06.2021 в 08:45
1) Хіба росіяни не мають свою країну? 2) Два с половиною віку тому вони там взагалі не проживали! 3) Приєднання 1954 це намагання ЗАБЕЗПЕЧИТЬ водою, газом та світлом Крим! PS Я не буду волати, за Крим "ісконно український", але так сталося що він УКРАЇНСЬКИЙ!
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+8
0
Медведь с балалайкой (Харьков)
10.06.2021 в 08:59
В чем не права Украина??? В том что у нее отобрали кусок страны?? Если каких-то крымчан тянула к себе РФ - пусть собирали бы манатки и валили бы на Кубань ...
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+3
-2
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Динамiт (Василькiв)
10.06.2021 в 09:10
До нас на Кубань !
+1
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
10.06.2021 в 09:10
Нема поняття ---"народ Криму" ! Це така ж дурня, як наприклад "народ Василькова" , або "народ вулицi Набережна" !!!!
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+2
0
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scorpius (Ck)
10.06.2021 в 07:58
Спасибо редакции за напоминание того, что путин ×уйло, а то вдруг кто забыл.
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+14
-5
Иванисеня (Ивано Франковск)
10.06.2021 в 07:57
До какого маразма дошли в России...Обсуждают спортивную форму другой страны на международном уровне!Даже "самый президент" высказался.Пусть ещё нижнее бельё пообсуждают.Нечего на зеркало пенять,коли рожа в грязи.Совсем оборзели...
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+17
-4


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