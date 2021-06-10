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Миколенко – о матче с Нидерландами: Есть волнение. Для меня это первый чемпионат Европы

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Защитник сборной Украины - о подготовке национальной команды

Миколенко – о матче с Нидерландами: Есть волнение. Для меня это первый чемпионат Европы

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о подготовке национальной команды к первому матчу Евро-2020 против Нидерландов, который пройдет 13 июня.

В сборной сейчас 10 игроков из киевского "Динамо". Насколько это помогает вам?

- Не думаю, что сейчас надо обсуждать тему клуба, мы пока находимся в составе национальной сборной, все защищают цвета страны. Мы приехали на положительных эмоциях после клубного сезона, но о клубе сейчас не вспоминаем и не говорим.

- Общались ли вы в Бухаресте со своим клубным тренером Мирчей Луческу?

- Я еще не видел Мирча Луческу в Бухаресте, но я надеюсь, что будет возможность пообщаться с ним перед матчами, обменяться мнениями.

- Такие длительные сборы, как сейчас, бывают очень редко. Вы физически находитесь на пике?

- Думаю, это правильно, что нас собрали ранее, сезон закончился у разных команд в разные сроки. Но сейчас мы на одном уровне физической подготовки. Думаю, мы будем на пике в первой игре.

- Как помог вам Мирча Луческу прогрессировать в результатах и ​​как это поможет в игре с Нидерландами?

- После того, как Луческу пришел в "Динамо", мы вышли в Лигу чемпионов, поиграли на самом высоком уровне, многие - впервые. Думаю, это поможет нам на Евро-2020.

- Какого мнения вы о сборной Нидерландов, вашего первого соперника на турнире?

- Это очень сильная команда, мы играли против юношеских сборных этой страны. Это были команды с прекрасными игроками, всегда сложно противостоять им.

- Как вы себя чувствуете накануне первого матча?

- Мои физические кондиции отличные, относительно морального состояния - присутствует некоторое волнение, ведь для меня это первый Евро. Первая игра всегда вызывает волнение", - рассказал Миколенко.

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В статье: Украина Виталий Миколенко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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2.dc (Николаев)
10.06.2021 в 15:00
Молоток пацан ... как вспомню, как он сражался за это Евро с Португальцами. Тогда еще не было "Лев матча" ... но ему бы и не дали, это был Годзилла матча ...
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.06.2021 в 14:14
Положи свое волнение в шкафчик на полочку. Пускай там подлежит до финала.
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Trztrqtr (Украина)
10.06.2021 в 14:24
Молодец. Только трепаться-это не делать. Ты так увернно заявил как будто всю жизнь участвовал в таких турнирах, а не зашел на форум что-то ляпнуть, понятия при этом не имея каким образом молодые спортсмены переживают такие события психологически:)
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.06.2021 в 15:03
А что ты про меня знаешь, что сам ляпаешь? То-то же... А с переживаниями сразу домой. Тебе тоже.
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