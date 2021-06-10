Миколенко – о матче с Нидерландами: Есть волнение. Для меня это первый чемпионат Европы

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о подготовке национальной команды к первому матчу Евро-2020 против Нидерландов, который пройдет 13 июня.

В сборной сейчас 10 игроков из киевского "Динамо". Насколько это помогает вам?

- Не думаю, что сейчас надо обсуждать тему клуба, мы пока находимся в составе национальной сборной, все защищают цвета страны. Мы приехали на положительных эмоциях после клубного сезона, но о клубе сейчас не вспоминаем и не говорим.

- Общались ли вы в Бухаресте со своим клубным тренером Мирчей Луческу?

- Я еще не видел Мирча Луческу в Бухаресте, но я надеюсь, что будет возможность пообщаться с ним перед матчами, обменяться мнениями.

- Такие длительные сборы, как сейчас, бывают очень редко. Вы физически находитесь на пике?

- Думаю, это правильно, что нас собрали ранее, сезон закончился у разных команд в разные сроки. Но сейчас мы на одном уровне физической подготовки. Думаю, мы будем на пике в первой игре.

- Как помог вам Мирча Луческу прогрессировать в результатах и ​​как это поможет в игре с Нидерландами?

- После того, как Луческу пришел в "Динамо", мы вышли в Лигу чемпионов, поиграли на самом высоком уровне, многие - впервые. Думаю, это поможет нам на Евро-2020.

- Какого мнения вы о сборной Нидерландов, вашего первого соперника на турнире?

- Это очень сильная команда, мы играли против юношеских сборных этой страны. Это были команды с прекрасными игроками, всегда сложно противостоять им.

- Как вы себя чувствуете накануне первого матча?

- Мои физические кондиции отличные, относительно морального состояния - присутствует некоторое волнение, ведь для меня это первый Евро. Первая игра всегда вызывает волнение", - рассказал Миколенко.