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Миколенко – о матче с Нидерландами: Есть волнение. Для меня это первый чемпионат Европы
Защитник сборной Украины - о подготовке национальной команды
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о подготовке национальной команды к первому матчу Евро-2020 против Нидерландов, который пройдет 13 июня.
В сборной сейчас 10 игроков из киевского "Динамо". Насколько это помогает вам?
- Не думаю, что сейчас надо обсуждать тему клуба, мы пока находимся в составе национальной сборной, все защищают цвета страны. Мы приехали на положительных эмоциях после клубного сезона, но о клубе сейчас не вспоминаем и не говорим.
- Общались ли вы в Бухаресте со своим клубным тренером Мирчей Луческу?
- Я еще не видел Мирча Луческу в Бухаресте, но я надеюсь, что будет возможность пообщаться с ним перед матчами, обменяться мнениями.
- Такие длительные сборы, как сейчас, бывают очень редко. Вы физически находитесь на пике?
- Думаю, это правильно, что нас собрали ранее, сезон закончился у разных команд в разные сроки. Но сейчас мы на одном уровне физической подготовки. Думаю, мы будем на пике в первой игре.
- Как помог вам Мирча Луческу прогрессировать в результатах и как это поможет в игре с Нидерландами?
- После того, как Луческу пришел в "Динамо", мы вышли в Лигу чемпионов, поиграли на самом высоком уровне, многие - впервые. Думаю, это поможет нам на Евро-2020.
- Какого мнения вы о сборной Нидерландов, вашего первого соперника на турнире?
- Это очень сильная команда, мы играли против юношеских сборных этой страны. Это были команды с прекрасными игроками, всегда сложно противостоять им.
- Как вы себя чувствуете накануне первого матча?
- Мои физические кондиции отличные, относительно морального состояния - присутствует некоторое волнение, ведь для меня это первый Евро. Первая игра всегда вызывает волнение", - рассказал Миколенко.
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