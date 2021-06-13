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Коноплянка: Максимальная цель сборной на Евро - выход в финал и борьба за титул
Считает, что нужно ставить только максимальные цели
УАФ/Павло Кубанов
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился эмоциями на счет Евро-2020:
"Конечно же, я рассчитывал вернуться к Евро, но не сложилось. Теперь буду поддерживать ребят у телевизора, переживать всем сердцем и ожидать от них такой же игры, которая была в отборочном турнире.
Это был очень яркий период в истории сборной Украины. Мне запомнились матчи с Португалией и Сербией. Приходилось встречать мысли, что все эти победы стали для кого-то неожиданными, но, поверьте, нас это не касалось. Мы у себя всегда верили - тренеры, футболисты, весь персонал. С первого и до последнего поединка у нас были максимальная концентрация и полная отдача. Команда видела цель, тренерский штаб ставил тактические задачи - и все это безупречно выполнялось.
Этот отборочный турнир останется в памяти надолго. Теперь нужно ставить новую задачу и пытаться ее выполнить. Я уверен, что у всех ребят будет такое же настроение. Минимальная цель - выход из группы. Максимальная - выход в финал и борьба за титул. Да, это будет нелегко, но я верю в чудо, знаю, как команда работает, там сейчас хорошие футболисты, поэтому верю в нашу сборную. Если ты не ставишь такие максимальные цели, тебе сложно чего-то добиться. Настроение должно быть только таким, и я уверен, что оно у ребят есть", - сказал Коноплянка.
Напомним, что Евгений пропустит ЧЕ-2020 из-за травмы мышцы. Последний раз Коноплянка выходил на поле в "сине-желтой" футболке еще в первом матче прошлой Лиги Наций против Швейцарии (2:1), который состоялся в сентябре прошлого года.
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