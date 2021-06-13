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Коноплянка: Максимальная цель сборной на Евро - выход в финал и борьба за титул

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Считает, что нужно ставить только максимальные цели

Коноплянка: Максимальная цель сборной на Евро - выход в финал и борьба за титул

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился эмоциями на счет Евро-2020:

"Конечно же, я рассчитывал вернуться к Евро, но не сложилось. Теперь буду поддерживать ребят у телевизора, переживать всем сердцем и ожидать от них такой же игры, которая была в отборочном турнире.

Это был очень яркий период в истории сборной Украины. Мне запомнились матчи с Португалией и Сербией. Приходилось встречать мысли, что все эти победы стали для кого-то неожиданными, но, поверьте, нас это не касалось. Мы у себя всегда верили - тренеры, футболисты, весь персонал. С первого и до последнего поединка у нас были максимальная концентрация и полная отдача. Команда видела цель, тренерский штаб ставил тактические задачи - и все это безупречно выполнялось.

Этот отборочный турнир останется в памяти надолго. Теперь нужно ставить новую задачу и пытаться ее выполнить. Я уверен, что у всех ребят будет такое же настроение. Минимальная цель - выход из группы. Максимальная - выход в финал и борьба за титул. Да, это будет нелегко, но я верю в чудо, знаю, как команда работает, там сейчас хорошие футболисты, поэтому верю в нашу сборную. Если ты не ставишь такие максимальные цели, тебе сложно чего-то добиться. Настроение должно быть только таким, и я уверен, что оно у ребят есть", - сказал Коноплянка.

Напомним, что Евгений пропустит ЧЕ-2020 из-за травмы мышцы. Последний раз Коноплянка выходил на поле в "сине-желтой" футболке еще в первом матче прошлой Лиги Наций против Швейцарии (2:1), который состоялся в сентябре прошлого года.

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В статье: Евгений Коноплянка Украина Евро-2020
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Комментарии (3)
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Просто Толик (Одесса)
13.06.2021 в 11:45
Перед матчем с голландцами. (13.06.2021) Е. Коноплянка: - Будем стремиться в финал! Минимум полуфинал. .... После матча с голландцами. (14.06.2021) Е.Коноплянка: - Ничего страшного, есть еще две игры, готовимся побеждать Македонцев. Наша цель минимум - четвертьфинал. После матча с Македонцами. (18.06.2021) Е.Коноплянка: - Шансы есть даже когда их совсем нет, математически нам надо забить 12 голов сборной Австрии, и я верю, что парни сделают это! Наша цель выход из группы! После матча с Австрийцами. (22.06.2021) Е.Коноплянка: - Самое главное, что ребята встретились, провели эти игры, атмосфера в команде прекраснейшая, все расстроены, но продолжают смеяться, шутить...в конце концов, скоро ЧМ 2022 в Катаре, и это наша главная цель! Минимум Финал ЧМ мира 2022! Мы с ребятами так и договорились, в Катаре разорвем всех!
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
13.06.2021 в 12:06
это напоминает слова звезды молодёжки физрука Ротаня
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0
0
viajador (то є Кошмари City)
13.06.2021 в 11:23
Побільше в'юшок від Жені - він малорос-оптиміст-максималіст. Збірній Малоросії без Коноплянки дуже важко.
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0
-4


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