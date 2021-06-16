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Шевченко: Понял, что политика - это не моя сфера

Национальная сборная Украины
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Андрей Николаевич рассказал о себе в политике

Шевченко: Понял, что политика - это не моя сфера

Фото: twitter.com/UEFAcom

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своем политическом опыте.

- Как я понимаю, политика вас разочаровала. Почему вы вообще решили строить политическую карьеру – это воздействие Берлускони? Какая у вас была амбиция?

– Я бы не сказал, что политика меня разочаровала – просто понял, что это не моя сфера. Я себя чувствовал некомфортно, не получал удовольствия и не видел, как могу там реализоваться.

Почему туда пошел? Украина – молодая страна, в которой востребованы молодые политики, заодно и спортсмены. Это мировая тенденция. В Грузии серьезную политическую карьеру построил мой партнер по "Динамо" Каха Каладзе, Веа стал президентом Либерии.

Мир меняется и открывает возможности для всех желающих. Есть много возможностей получить хорошее дополнительное образование после завершения карьеры. Например, в Гарварде действует образовательная программа для бывших атлетов.

- Для вас эта страница перевернута окончательно?

– Сейчас я точно не вижу себя в политике.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Источник:
Forbes

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Комментарии (1)
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vgolovan (полтава)
16.06.2021 в 20:08
в политике был свадебным генералом и в сборной та же история но тут он пока еще не понял что это не его
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