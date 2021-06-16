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Шевченко: Понял, что политика - это не моя сфера
Андрей Николаевич рассказал о себе в политике
Фото: twitter.com/UEFAcom
Главный тренер
- Как я понимаю, политика вас разочаровала. Почему вы вообще решили строить политическую карьеру – это воздействие Берлускони? Какая у вас была амбиция?
– Я бы не сказал, что политика меня разочаровала – просто понял, что это не моя сфера. Я себя чувствовал некомфортно, не получал удовольствия и не видел, как могу там реализоваться.
Почему туда пошел? Украина – молодая страна, в которой востребованы молодые политики, заодно и спортсмены. Это мировая тенденция. В Грузии серьезную политическую карьеру построил мой партнер по "Динамо" Каха Каладзе, Веа стал президентом Либерии.
Мир меняется и открывает возможности для всех желающих. Есть много возможностей получить хорошее дополнительное образование после завершения карьеры. Например, в Гарварде действует образовательная программа для бывших атлетов.
- Для вас эта страница перевернута окончательно?
– Сейчас я точно не вижу себя в политике.
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