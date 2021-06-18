После победы над Северной Македонией сборная Украины получила выходной

Сборная Украины после сложного матча с Северной Македонией (2:1) в рамках второго тура группового турнира Евро-2020 получила выходной.

В пятницу не будет тренировок, игроки смогут отдохнуть.

Напомним, что благодаря победе над Северной Македонией сборная Украины вышла на второе место в своей группе. В случае ничьей в последнем туре наша сборная сохранит вторую строчку в таблице.

В последнем туре группового раунда Украина 21 июня сыграет с Австрией.