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После победы над Северной Македонией сборная Украины получила выходной
Пятница посвящена отдыху и восстановлению
Фото Павла Кубанова - УАФ
В пятницу не будет тренировок, игроки смогут отдохнуть.
Напомним, что благодаря победе над Северной Македонией сборная Украины вышла на второе место в своей группе. В случае ничьей в последнем туре наша сборная сохранит вторую строчку в таблице.
В последнем туре группового раунда Украина 21 июня сыграет с Австрией.
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