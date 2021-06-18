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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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После победы над Северной Македонией сборная Украины получила выходной

Национальная сборная Украины
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Пятница посвящена отдыху и восстановлению

После победы над Северной Македонией сборная Украины получила выходной

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины после сложного матча с Северной Македонией (2:1) в рамках второго тура группового турнира Евро-2020 получила выходной.

В пятницу не будет тренировок, игроки смогут отдохнуть.

Напомним, что благодаря победе над Северной Македонией сборная Украины вышла на второе место в своей группе. В случае ничьей в последнем туре наша сборная сохранит вторую строчку в таблице.

В последнем туре группового раунда Украина 21 июня сыграет с Австрией.

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В статье: Украина
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