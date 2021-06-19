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Денис Попов занимался по индивидуальной программе

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Защитник сборной не принимал участие в тренировке в общей группе

Денис Попов занимался по индивидуальной программе

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Как стало известно "Футбол 1/2/3", центральный защитник национальной сборной Украины Денис Попов сегодня не принимал участие в групповом тренировочном процессе и тренировался индивидуально.

Состояние и детали такого решения пока неизвестны.

На игру против Северной Македонии Андрей Шевченко не включил Дениса в заявку.

Напомним, 22-летний защитник дебютировал за национальную команду Украины 23-го мая - в игре против Бахрейна, выйдя на замену вместо Сергея Кривцова во втором тайме.

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В статье: сборная Украины Денис Попов
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (1)
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Американец 2000
19.06.2021 в 19:53
Это Мыколенко 2 - даже ещё хуже (((((
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