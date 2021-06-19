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Денис Попов занимался по индивидуальной программе
Защитник сборной не принимал участие в тренировке в общей группе
УАФ/Павло Кубанов
Как стало известно "Футбол 1/2/3", центральный защитник национальной сборной Украины Денис Попов сегодня не принимал участие в групповом тренировочном процессе и тренировался индивидуально.
Состояние и детали такого решения пока неизвестны.
На игру против Северной Македонии Андрей Шевченко не включил Дениса в заявку.
Напомним, 22-летний защитник дебютировал за национальную команду Украины 23-го мая - в игре против Бахрейна, выйдя на замену вместо Сергея Кривцова во втором тайме.
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