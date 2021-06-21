Маркевич: Выходим на Италию в 1/8? Давайте сначала сыграем с Австрией

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич рассказал о своем настроении перед предстоящим матчем национальной команды с Австрией на Евро-2020.

– Нормальное, хорошее настроение. Болельщиков много, сейчас идем на стадион.

– Кто должен сыграть на левом фланге?

– Я не знаю, ничего пока сказать не могу.

– Если займем второе место в группе, то дальше будет Италия. Есть у нас шансы с итальянцами?

– Давайте сначала сыграем с Австрией.