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Маркевич: Выходим на Италию в 1/8? Давайте сначала сыграем с Австрией

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Мирон Богданович не бежит впереди паровоза

Маркевич: Выходим на Италию в 1/8? Давайте сначала сыграем с Австрией

Фото: УНИАН / Автор - Евгений Кравс

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич рассказал о своем настроении перед предстоящим матчем национальной команды с Австрией на Евро-2020.

– Нормальное, хорошее настроение. Болельщиков много, сейчас идем на стадион.

– Кто должен сыграть на левом фланге?

– Я не знаю, ничего пока сказать не могу.

– Если займем второе место в группе, то дальше будет Италия. Есть у нас шансы с итальянцами?

– Давайте сначала сыграем с Австрией.

Напомним, поединок 3-го тура Австрия - Украина состоится сегодня, в Бухаресте и начнется в 19:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Мирон Маркевич Украина Австрия
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (12)
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Vlad21
21.06.2021 в 19:44
Слов нет - ну просто дрова. Как так можно играть. Не могут догнать соперника.
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Vlad21
21.06.2021 в 19:40
Караваев тоже слаб, Австряк чуть шатнул и уже голевая ситуация. Благо Жора в очередной раз выручил. Почему дают бить?
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0
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Vlad21
21.06.2021 в 19:34
Сидор - нужно бежать в два раза быстрее соперника, - не бежит. Физика наших тоже оставляет желать лучшего. Резкий контраст в этом показателе был виден с Голландцами, и это первая игра, никакой усталости не было.
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Vlad21
21.06.2021 в 19:30
Ярмола не успел замкнуть пас, а это был верный гол. Возраст дает о себе знать.
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0
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Vlad21
21.06.2021 в 19:27
По факту Австряки повыше классом. В большинстве все Австряки играют в Европейских командах. А у нас раз два и обчелся. Потому и со стандарта пропустилию Шева ничему так и не научил. Наши ну никак не попадают первыми на мячик и это не случайность, а постоянный факт.
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0
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aleks68
21.06.2021 в 19:23
21 минута.привет забарному.лопух из хмельницкого дай бог чтобы сравняли
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+1
0
Vlad21
21.06.2021 в 19:22
С таким опытом - Ермола обязан был давать пас не левой и прямо в руки, а правой, - слабо, а это был реальный момент для взятия рамки Яремчуком. Не тот уже Ермола, сброс его в Турцию, это понижение. Лучше тогда уж в Динамо.
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 18:42
Не сци, старий пердун, зробимо і тих і других. Всё буде Україна!
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0
-3
aleks68
21.06.2021 в 19:07
особенно италию.полечи голову
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 19:07
Йди на куй.
+1
-2
aleks68
21.06.2021 в 19:10
твоё фуфло оно как раз для этого и подходит.тупой дебил
+1
-2
aleks68
21.06.2021 в 19:46
каркай дальше лопух
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