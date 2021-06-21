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Маркевич: Выходим на Италию в 1/8? Давайте сначала сыграем с Австрией
Мирон Богданович не бежит впереди паровоза
Фото: УНИАН / Автор - Евгений Кравс
Бывший главный тренер
– Нормальное, хорошее настроение. Болельщиков много, сейчас идем на стадион.
– Кто должен сыграть на левом фланге?
– Я не знаю, ничего пока сказать не могу.
– Если займем второе место в группе, то дальше будет Италия. Есть у нас шансы с итальянцами?
– Давайте сначала сыграем с Австрией.
Напомним, поединок 3-го тура Австрия - Украина состоится сегодня, в Бухаресте и начнется в 19:00. UA-Футбол проведет
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