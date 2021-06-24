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Маркевич о сборной Украины: Такое удачное стечение обстоятельств может быть только раз в жизни

Национальная сборная Украины
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Мы все-таки вышли в 1/8 финала

Маркевич о сборной Украины: Такое удачное стечение обстоятельств может быть только раз в жизни

xsport.ua

Новина українською

Глава комитета сборных УАФ Mирон Mаркевич прокомментировал выход сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020.

"Как говорят, надежда умирает последней, и, конечно, я тоже верил, что Фортуна нам улыбнется. И, когда словно по заказу все получилось, то подумал: такое удачное стечение обстоятельств может быть только раз в жизни.

Очень рад, что наши футболисты продолжают выступать на Евро, однако им не надо забывать о возвращении долгов. Ведь после неудачного второго тайма с северомакедонцами и провального матча с австрийцами подопечные Андрея Шевченко в долгу перед многомиллионной армией болельщиков. И уже вскоре представится шанс реабилитироваться, тем более, что очередной соперник – сборная Швеции, приблизительно одного с нами уровня.

Обнадеживает и то, что должен успеть восстановиться Александр Зубков, и тогда у тренерского штаба исчезнет головная боль из-за того, кому доверить левый фланг полузащиты. Наконец, должны сказать свое веское слово и лидеры сборной – Руслан Mалиновский и Александр Зинченко. Как видите, появились оптимистические нотки, к тому же, еще есть время, чтобы во всеоружии подойти к сражению со скандинавами", - сказал Маркевич.

Напомним, что сборная Украины пробилась в 1/8 финала турнира с третьего места в группе, и теперь с во вторник 29 июня в Глазго сыграет с Швецией.

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В статье: Мирон Маркевич Украина
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