Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маркевич о сборной Украины: Такое удачное стечение обстоятельств может быть только раз в жизни
Мы все-таки вышли в 1/8 финала
xsport.ua
Глава комитета сборных УАФ Mирон Mаркевич прокомментировал выход
"Как говорят, надежда умирает последней, и, конечно, я тоже верил, что Фортуна нам улыбнется. И, когда словно по заказу все получилось, то подумал: такое удачное стечение обстоятельств может быть только раз в жизни.
Очень рад, что наши футболисты продолжают выступать на Евро, однако им не надо забывать о возвращении долгов. Ведь после неудачного второго тайма с северомакедонцами и провального матча с австрийцами подопечные Андрея Шевченко в долгу перед многомиллионной армией болельщиков. И уже вскоре представится шанс реабилитироваться, тем более, что очередной соперник – сборная Швеции, приблизительно одного с нами уровня.
Обнадеживает и то, что должен успеть восстановиться Александр Зубков, и тогда у тренерского штаба исчезнет головная боль из-за того, кому доверить левый фланг полузащиты. Наконец, должны сказать свое веское слово и лидеры сборной – Руслан Mалиновский и Александр Зинченко. Как видите, появились оптимистические нотки, к тому же, еще есть время, чтобы во всеоружии подойти к сражению со скандинавами", - сказал Маркевич.
Напомним, что сборная Украины пробилась в 1/8 финала турнира с третьего места в группе, и теперь с во вторник 29 июня в Глазго сыграет с Швецией.
Популярное сейчас
- Как игроки сборной Украины и тренерский штаб реагировали на победу Швеции - ВИДЕО
- Еще минус один. Капитан Десны покидает команду
- Смотря с восхищением: фотограф поймал восторженный взгляд Мбаппе на Роналду
- После такого только в Милан или Челси. Антигерой футбольного дня. Андрей Шевченко
- Полуголая красотка выбежала на поле во время матча сборных Финляндии и Бельгии. ФОТО
- От добра добра не ищут. Лунин со своей обворожительной женой проводят отпуск в Испании