Маркевич о сборной Украины: Такое удачное стечение обстоятельств может быть только раз в жизни

Глава комитета сборных УАФ Mирон Mаркевич прокомментировал выход сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020.

"Как говорят, надежда умирает последней, и, конечно, я тоже верил, что Фортуна нам улыбнется. И, когда словно по заказу все получилось, то подумал: такое удачное стечение обстоятельств может быть только раз в жизни.

Очень рад, что наши футболисты продолжают выступать на Евро, однако им не надо забывать о возвращении долгов. Ведь после неудачного второго тайма с северомакедонцами и провального матча с австрийцами подопечные Андрея Шевченко в долгу перед многомиллионной армией болельщиков. И уже вскоре представится шанс реабилитироваться, тем более, что очередной соперник – сборная Швеции, приблизительно одного с нами уровня.

Обнадеживает и то, что должен успеть восстановиться Александр Зубков, и тогда у тренерского штаба исчезнет головная боль из-за того, кому доверить левый фланг полузащиты. Наконец, должны сказать свое веское слово и лидеры сборной – Руслан Mалиновский и Александр Зинченко. Как видите, появились оптимистические нотки, к тому же, еще есть время, чтобы во всеоружии подойти к сражению со скандинавами", - сказал Маркевич.