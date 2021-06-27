  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Трубин: На матч против Швеции выйдут максимально заряженные футболисты
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трубин: На матч против Швеции выйдут максимально заряженные футболисты

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Вратарь ожидает успеха сборной

Трубин: На матч против Швеции выйдут максимально заряженные футболисты

Скриншот: УАФ

Новина українською

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин дал ответы на вопросы журналистов перед матчем 1/8 финала Евро-2020 со Швецией:

— Швеция выиграла свою группу на Евро и вообще ни разу не проиграла в 2021 году. Можно ли их считать фаворитами? Тренируете пенальти перед матчем?

— Это уже плей-офф, поэтому я не могу сказать, что Швеция однозначный фаворит. Шансы 50 на 50. Победит тот, у кого будет больше желания.

— Расскажите о настроении в коллективе. Послезавтра у многих игроков самый важный матч в карьере, на данный момент. Нет мандража?

— После неудачного матча с Австрией каждый пересмотрел свое виденье. На матч против Швеции выйдут максимально заряженные футболисты.

Каждый хочет доказать и показать, что мы – единое целое, несмотря на неудачные матчи.

— Какое у вас самое любимое упражнение из тех, что вам дает тренер вратарей сборной Украины Педро Харо?

— Я не могу выделить какое-то одно упражнение, потому что я не так давно в сборной, и для меня все новое и очень интересное. Я открываю себя с новой стороны.

Есть определенные дни, когда упор делается на разные аспекты вратарской игры, поэтому выделить что-то конкретное тяжело.

— Кто на вас из вратарей Евро-2020 произвел впечатление?

— Могу выделить Бущана. Все матчи групповой стадии он провел отлично. Для меня это не удивительно, но самое сильное впечатление произвел именно он, – сказал Трубин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Швеция Национальная сборная Украины Евро-2020 Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ютуб-канал УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
27.06.2021 в 14:37
Главное чтобы не максимально перепуганные.
Ответить
0
0
Laborer (Dnipro)
27.06.2021 в 14:04
"На матч против Швеции выйдут максимально заряженные футболисты." 11 таких хоть наберётся?
Ответить
+1
0
Acsakal (Kharkov)
27.06.2021 в 14:48
Треба було збірній взяти в спонсори Теслу з її суперчарджерами.
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.06.2021 в 14:02
Мы все надеемся, что сделка Шевченко по поводу выпуска в состав молодых динамовцев закончилась на групповом этапе!
Ответить
+1
-1
avatar
Американец 2000
27.06.2021 в 13:30
Я не знаю команд , которые на таких турнирах играли так раслабенно и безвольно как Украина играла с Австрией (((((((((А теперь вы решили настроится ? Надеюсь не пивом будете заряжаться ? Луческу там ещё не всех динамовцев домой заманил ? Пора ж наверное на сбор ? Какой там на х.... чемпионат Европы , если Луческу зовёт домой (((Ошибка Шевы - это набор кучи недофутболистов из Динамо ( прошлых и настоящих ) (((Они испортили всю командную атмосферу в команде ((( У нас нет целой команды Украины ((( Есть отдельная кучка динамовцев ( большинство ) и все остальные (((Обычно в нормальной команде среди игроков всегда в почёте те игроки ,которые которые творят на поле и порядочные в жизни ! А в Динамо никогда этого не было ((( И на сборную перешло ((((Можно поставить памятник Ярмоленко ,за то что игрок такого слабого уровня ,с ужасной техникой , сумел выжать максимум из себя ,чтобы сделать то что он сделал тут ! Но мне кажется это была его предсмертная агония (((Зато своим говнистым поведением , он дал заряд молодым динамовцам как себя можно вести в коллективе , кучку которого поддерживает главный тренер ((( И эту кучку поддерживает в первую очередь главный тренер (((А остальные игроки - это мусор ((( Мол вы тренируйтесь , тренируйтесь , а на поле выйдут всё равно любимчики главного тренера (((А если бы на поле был не инвалид Ярмоленко , а кто то поярче типа Безуса , Довбика - думаю мы бы не мучались с забитыми голами , а забивали бы сколько нам надо !Но у тренера есть одна любовь - Ярмоленко (((
Ответить
+3
-2
octavi4 (Warszawa)
27.06.2021 в 13:25
А потом, "нам стыдно"
Ответить
+3
0
avatar
Artem-south (Херсон)
27.06.2021 в 12:24
Надеемся
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...