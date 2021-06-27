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Трубин: На матч против Швеции выйдут максимально заряженные футболисты
Вратарь ожидает успеха сборной
Скриншот: УАФ
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин дал ответы на вопросы журналистов перед матчем 1/8 финала Евро-2020 со Швецией:
— Швеция выиграла свою группу на Евро и вообще ни разу не проиграла в 2021 году. Можно ли их считать фаворитами? Тренируете пенальти перед матчем?
— Это уже плей-офф, поэтому я не могу сказать, что Швеция однозначный фаворит. Шансы 50 на 50. Победит тот, у кого будет больше желания.
— Расскажите о настроении в коллективе. Послезавтра у многих игроков самый важный матч в карьере, на данный момент. Нет мандража?
— После неудачного матча с Австрией каждый пересмотрел свое виденье. На матч против Швеции выйдут максимально заряженные футболисты.
Каждый хочет доказать и показать, что мы – единое целое, несмотря на неудачные матчи.
— Какое у вас самое любимое упражнение из тех, что вам дает тренер вратарей сборной Украины Педро Харо?
— Я не могу выделить какое-то одно упражнение, потому что я не так давно в сборной, и для меня все новое и очень интересное. Я открываю себя с новой стороны.
Есть определенные дни, когда упор делается на разные аспекты вратарской игры, поэтому выделить что-то конкретное тяжело.
— Кто на вас из вратарей Евро-2020 произвел впечатление?
— Могу выделить Бущана. Все матчи групповой стадии он провел отлично. Для меня это не удивительно, но самое сильное впечатление произвел именно он, – сказал Трубин.
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