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Зеленский: Верим, что завтра Швеция в третий раз покажет, как сильно любит Украину

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Такие шутки у президента страны

Зеленский: Верим, что завтра Швеция в третий раз покажет, как сильно любит Украину

Лента

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, поблагодарил Швецию за дружбу и предоставление оригинала Конституции Пилипа Орлика.

Кроме того, Зеленский вспомнил, что сборная Швеции помогла Украине выйти в 1/8 финала Евро, где команды сыграют между собой.

"С этой высокой трибуны хочу еще раз поблагодарить наших шведских партнеров. За последний месяц, учитывая Евро-2020, Швеция уже второй раз показывает, что является нашим большим другом. И мы верим, что и завтра она в третий раз покажет, как сильно любит Украину", — сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что пошутил, и пожелал победы сильнейшей команде. "А кто сильнее, мы с вами знаем", — добавил президент.

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В статье: Украина Швеция Владимир Зеленский
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Источник:
Новое Время

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Комментарии (30)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.06.2021 в 20:27
Головне, щоб шведи нас не полюбили в не природній позі.
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0
0
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Krass36 (Кривой Рог)
28.06.2021 в 20:16
Иногда известные (а теперь и высокопоставленные) комики, офигевшие от собственного "величия", так зашучиваются и не замечают, что несут полную ахинею. Мда, обидно за "землячка"... Походу, уже е@анулся(((
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+4
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
28.06.2021 в 20:13
Зачем интервью клоуна на политическом сайте??? :)
Ответить
+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
28.06.2021 в 20:00
государственный изменник шютит, как мило
Ответить
+4
-1
fanat_football (Херсон)
28.06.2021 в 19:59
Господи, спаси нашу сборную от этого бедоносца. През, хоть сюда свои ручонки не сунь, пожалуйста!
Ответить
+4
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.06.2021 в 20:28
І не лише збірну...
Ответить
0
0
Андрей (Odessa)
28.06.2021 в 19:54
Сглазил, гад
Ответить
+4
0
kukarekin (Одесса)
28.06.2021 в 19:50
Пётр первый пукнул первый
Ответить
+1
-2
Mikes (Харьков-Мюнхен)
28.06.2021 в 19:37
Иногда лучше промолчать...
Ответить
+6
0
Dimka26 (Чернигов)
28.06.2021 в 19:35
а любит в каком смысле? Хотелось бы чтобы не отлюбили по самое не могу
Ответить
+4
0
Acsakal (Kharkov)
28.06.2021 в 19:18
Зебільний жарт. Утім він не виходить з канви тієї політики, яка здійснюється вже 3-й рік. Її головна мета - пересварити Україну з усіма партнерами, які допомогають нам протистояти агресії кремля.
Ответить
+8
-5
avatar
Artem-south (Херсон)
28.06.2021 в 19:37
С одной стороны ты прав, но с другой минусну тебя, так как здесь полно свинорылых и вышесказанное изречение тут неуместно
Ответить
0
-10
avatar
Барселиниус (землянин)
28.06.2021 в 20:13
Ты украинцев называешь свинорылыми??? Ах ты ж рило кремлівське! Хлопці, а ну бийте цього матросіка!
0
-3
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
28.06.2021 в 20:18
Свинособак - называй раиссян правильно !
+2
0
sergiy_ya (Умань)
28.06.2021 в 19:07
Цій людині-катастрофі краще про збірну мовчати)
Ответить
+10
-3
тутти-10 (Сумська область)
28.06.2021 в 19:07
У той час, коли над твоєю країною висить загроза, в той час, коли стоїть питання бути чи не бути твоїй державі, взяти і вибрати президентом дебіла!!! ЯК?!!!!
Ответить
+11
-5
football_soccer (Украина)
28.06.2021 в 19:56
Цепная реакция. Изначально это вопрос к прошлому президенту. Как так можно было науправлять страной, что люди массово пошли голосовать за полутарометрового клоуна.В 2024 точно также пойдут голосовать с лозунгом " лишь бы не зелёный " . И так по кругу, каждый новый хуже предыдущего
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+2
0
тутти-10 (Сумська область)
28.06.2021 в 20:05
Це так фанати ЗЕ виправдовують себе? Нє пайдьот
+1
0
Fishing 555 (Rivne)
28.06.2021 в 19:04
Завтра піду на рибу так краще.
Ответить
+2
0
тутти-10 (Сумська область)
28.06.2021 в 19:04
Фанати ЗЕ, вам не соромно? Хоча, що я запитую?... І в кого...
Ответить
+9
-5
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
28.06.2021 в 20:19
А у него есть фанаты???
Ответить
0
0
Mexxxxx (Просяная)
28.06.2021 в 19:04
Неудачно пошутил, теряет квалификацию. Два варианта - или покажет в нехорошем смысле, попользовавшись нами в разных позах, или сдадут игру, т.е. мы не на что неспособны и унизительно просим нам поддаться. Юмора мало получилось
Ответить
+4
-1
тутти-10 (Сумська область)
28.06.2021 в 19:03
Боже, як соромно!
Ответить
+8
-3
Fishing 555 (Rivne)
28.06.2021 в 19:02
І сміх і гріх. Звичайно покажуть особливо Зеленському де зимують раки.
Ответить
+4
-2
oda1979 (Запорожье)
28.06.2021 в 19:02
Какой то Зеля двусмысленный стал.. аж тревожно стало за Шевченко и его любимчика Седана
Ответить
+1
-3
rivnenskyi (Рівне)
28.06.2021 в 19:02
Просто ідіот.
Ответить
+9
-4
Дыр0к0л (Енакиево)
28.06.2021 в 19:00
Он намекнул на то как шведы покажут как е..ать украинскую сборную?
Ответить
+4
-3
avatar
c99baf (Харьков)
28.06.2021 в 20:01
Тонкий намёк на 1709-й год...
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0
0
Diazirine (Бровары)
28.06.2021 в 18:58
Ляпнув, як в муку перднув!
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+8
-1
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Барселиниус (землянин)
28.06.2021 в 18:52
Довольно пикантное заявление.
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+1
-3


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