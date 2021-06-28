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Зеленский: Верим, что завтра Швеция в третий раз покажет, как сильно любит Украину
Такие шутки у президента страны
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Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, поблагодарил Швецию за дружбу и предоставление оригинала Конституции Пилипа Орлика.
Кроме того, Зеленский вспомнил, что сборная Швеции помогла Украине выйти в 1/8 финала Евро, где команды сыграют между собой.
"С этой высокой трибуны хочу еще раз поблагодарить наших шведских партнеров. За последний месяц, учитывая
Зеленский отметил, что пошутил, и пожелал победы сильнейшей команде. "А кто сильнее, мы с вами знаем", — добавил президент.
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