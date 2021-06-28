Зеленский: Верим, что завтра Швеция в третий раз покажет, как сильно любит Украину

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, поблагодарил Швецию за дружбу и предоставление оригинала Конституции Пилипа Орлика.

Кроме того, Зеленский вспомнил, что сборная Швеции помогла Украине выйти в 1/8 финала Евро, где команды сыграют между собой.

"С этой высокой трибуны хочу еще раз поблагодарить наших шведских партнеров. За последний месяц, учитывая Евро-2020 , Швеция уже второй раз показывает, что является нашим большим другом. И мы верим, что и завтра она в третий раз покажет, как сильно любит Украину", — сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что пошутил, и пожелал победы сильнейшей команде. "А кто сильнее, мы с вами знаем", — добавил президент.