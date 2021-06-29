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На матче с Швецией Украину будут поддерживать порядка 500 украинских болельщиков из диаспоры

Национальная сборная Украины
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В основном - из диаспоры

На матче с Швецией Украину будут поддерживать порядка 500 украинских болельщиков из диаспоры

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сегодня сборная Украина в Глазго на "Хэмпден Парке" сыграет с Швецией в 1/8 финала Евро-2020.

Ожидается, что украинскую команду на стадионе будут поддерживать порядка 500 украинских болельщиков. Большинство из них – представители диаспоры, которые проживают в Великобритании.

Всего на встрече ожидается порядка 6 тысяч зрителей – это примерно половина квоты, выделенной на матч.

Отметим, что для болельщиков из Украины попасть на матч было очень проблематично, так как нужно было проходить минимум 5-дневный обязательный карантин в Шотландии.

Напомним, что матч Швеция – Украина начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Швеция
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Источник:
ТК Футбол

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