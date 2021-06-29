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На матче с Швецией Украину будут поддерживать порядка 500 украинских болельщиков из диаспоры
В основном - из диаспоры
Фото Павла Кубанова - УАФ
Сегодня
Ожидается, что украинскую команду на стадионе будут поддерживать порядка 500 украинских болельщиков. Большинство из них – представители диаспоры, которые проживают в Великобритании.
Всего на встрече ожидается порядка 6 тысяч зрителей – это примерно половина квоты, выделенной на матч.
Отметим, что для болельщиков из Украины попасть на матч было очень проблематично, так как нужно было проходить минимум 5-дневный обязательный карантин в Шотландии.
Напомним, что матч Швеция – Украина начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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