На матче с Швецией Украину будут поддерживать порядка 500 украинских болельщиков из диаспоры

Сегодня сборная Украина в Глазго на "Хэмпден Парке" сыграет с Швецией в 1/8 финала Евро-2020.

Ожидается, что украинскую команду на стадионе будут поддерживать порядка 500 украинских болельщиков. Большинство из них – представители диаспоры, которые проживают в Великобритании.

Всего на встрече ожидается порядка 6 тысяч зрителей – это примерно половина квоты, выделенной на матч.

Отметим, что для болельщиков из Украины попасть на матч было очень проблематично, так как нужно было проходить минимум 5-дневный обязательный карантин в Шотландии.