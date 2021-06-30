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Украина в четвертьфинале Евро! Фанаты устроили громкий праздник в центре Киева
Сборная Украины получила солидную поддержку в плей-офф чемпионата Европы. Более 7 тысяч болельщиков пришли на столичную Спортивную площади, чтобы посмотреть матч национальной команды против Швеции в 1/8 финала.
Трансляция была организована официальным партнером сборной Parimatch, а также при поддержке киевской городакой власти и Дворца Спорта. Все желающие смогли бесплатно посмотреть матч на экране ТРЦ Gulliver размером 4000 квадратных метров.
Помешать украинским болельщикам посмотреть футбол пыталась непогода. За несколько часов до начала матча в Киеве начался ливень, но, как известно, наши фанаты не из пугливых и ничто их не остановит в желании зарядить свою команду на победу.
На протяжении всей игры болельщики поддерживали сборную Украины и создали атмосферу настоящего футбольного матча. Все пели гимн, взрывались эмоциями, когда на поле возникали голевые моменты и живо обсуждали игру во время перерыва.
Такой матчдей состоялся в рамках Евро 2020 уже в третий раз. Ранее Parimatch также организовал для болельщиков просмотр матчей против Нидерландов на главном стадионе страны НСК "Олимпийский" и против Австрии на Спортивной площади.
И, самое главное, наша команда почувствовала эту поддержку и смогла преодолеть барьер 1/8 финала! Игра украинских футболистов оставила приятные впечатления и подарила невероятные эмоции болельщиков. Гол Зинченко заставил буквально взорваться Спортивную площадь. Фанаты ни на минуту не прекращали болеть команду, переживали за травмированного Беседина, радовались голу Довбика и радовались победе до утра. Мы сделали это, мы остаемся на Евро! Англия - берегись!
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