  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Украина в четвертьфинале Евро! Фанаты устроили громкий праздник в центре Киева
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина в четвертьфинале Евро! Фанаты устроили громкий праздник в центре Киева

Национальная сборная Украины
(4 голосов)
Украина в четвертьфинале Евро! Фанаты устроили громкий праздник в центре Киева

Новина українською

Сборная Украины получила солидную поддержку в плей-офф чемпионата Европы. Более 7 тысяч болельщиков пришли на столичную Спортивную площади, чтобы посмотреть матч национальной команды против Швеции в 1/8 финала.

Трансляция была организована официальным партнером сборной Parimatch, а также при поддержке киевской городакой власти и Дворца Спорта. Все желающие смогли бесплатно посмотреть матч на экране ТРЦ Gulliver размером 4000 квадратных метров.

Помешать украинским болельщикам посмотреть футбол пыталась непогода. За несколько часов до начала матча в Киеве начался ливень, но, как известно, наши фанаты не из пугливых и ничто их не остановит в желании зарядить свою команду на победу.

На протяжении всей игры болельщики поддерживали сборную Украины и создали атмосферу настоящего футбольного матча. Все пели гимн, взрывались эмоциями, когда на поле возникали голевые моменты и живо обсуждали игру во время перерыва.

Такой матчдей состоялся в рамках Евро 2020 уже в третий раз. Ранее Parimatch также организовал для болельщиков просмотр матчей против Нидерландов на главном стадионе страны НСК "Олимпийский" и против Австрии на Спортивной площади.

И, самое главное, наша команда почувствовала эту поддержку и смогла преодолеть барьер 1/8 финала! Игра украинских футболистов оставила приятные впечатления и подарила невероятные эмоции болельщиков. Гол Зинченко заставил буквально взорваться Спортивную площадь. Фанаты ни на минуту не прекращали болеть команду, переживали за травмированного Беседина, радовались голу Довбика и радовались победе до утра. Мы сделали это, мы остаемся на Евро! Англия - берегись!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Фанаты Евро-2020
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...