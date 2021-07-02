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Павелко: Очень много камней летело в сборную Украины, тренерский штаб и меня лично

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Президент УАФ - о критике

Павелко: Очень много камней летело в сборную Украины, тренерский штаб и меня лично

Фото: Facebok/ Автор - Yuri Sapronov

Новина українською

Глава УАФ Андрей Павелко прокомментировал выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020.

"Сорвал свой голос. На стадионе в Глазго все очень радовались. Украинская диаспора нас поддержала, которая живет в Великобритании. Большая им благодарность за поддержку, которую мы чувствовали на стадионе в Глазго. Это очень помогло счету в этом матче.

Наверное, все голос сорвали. Это были эмоции, после которых долго восстанавливаются голосовые функции. Это хорошо. Для этих эмоций стоило жить, бороться, 5 лет верить в нашу команду, 5 лет штабу Шевченко. Наверное, это именно та оценка 5-летней веры в команду.

Кто бы что ни говорил за это время, было очень много скептиков, очень много камней, которые летели в нашу команду, тренерский штаб и меня лично. Но нужно было все это перетерпеть, верить в нашу команду. Сейчас все мы радуемся этому успеху нашей команды", – сказал Павелко.

Напомним, матч Украина - Англия состоится завтра, 3 июля. Начало - в 22:00.

Читайте такжеПавелко: Врачи запретили Беседину посетить матч Украина – Англия
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В статье: Украина Андрей Павелко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Hedgehog.Serge (Маріуполь)
02.07.2021 в 14:13
В тебя лично, Павелка, кидать и кидать ещё камни надо...
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GlavVred (Odessa)
02.07.2021 в 13:23
Отправь баб домой срочно!!! И будет у тебя всё хорошо!!!
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Hedgehog.Serge (Маріуполь)
02.07.2021 в 14:15
А если они и прилетят в Рим, то встреча как у Штирлица с женой - за разными столиками кафе поглядели друг на друга и всё)))
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