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Павелко: Очень много камней летело в сборную Украины, тренерский штаб и меня лично
Президент УАФ - о критике
Фото: Facebok/ Автор - Yuri Sapronov
Глава УАФ Андрей Павелко прокомментировал выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020.
"Сорвал свой голос. На стадионе в Глазго все очень радовались. Украинская диаспора нас поддержала, которая живет в Великобритании. Большая им благодарность за поддержку, которую мы чувствовали на стадионе в Глазго. Это очень помогло счету в этом матче.
Наверное, все голос сорвали. Это были эмоции, после которых долго восстанавливаются голосовые функции. Это хорошо. Для этих эмоций стоило жить, бороться, 5 лет верить в нашу команду, 5 лет штабу Шевченко. Наверное, это именно та оценка 5-летней веры в команду.
Кто бы что ни говорил за это время, было очень много скептиков, очень много камней, которые летели в нашу команду, тренерский штаб и меня лично. Но нужно было все это перетерпеть, верить в нашу команду. Сейчас все мы радуемся этому успеху нашей команды", – сказал Павелко.
Напомним, матч Украина - Англия состоится завтра, 3 июля. Начало - в 22:00.
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