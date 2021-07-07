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Маркевич: Руководство ФФУ предпринимало попытки натурализовать Папа Гуйе

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Но не сложилось

Маркевич: Руководство ФФУ предпринимало попытки натурализовать Папа Гуйе

Новина українською

Бывший наставник "Металлиста" Мирон Маркевич рассказал о том, мог ли Папа Гуйе стать игроком сборной Украины.

- Соответствует ли действительности информация о том, что Папа Гуйе мог выступать за сборную Украины?

- Да, такие попытки руководство тогдашней ФФУ предпринимало, но поскольку отец Папа Гуйе был политическим деятелем и решение о смене гражданство было бы негативно в Сенегале воспринято, то дальше разговоров дело не продвинулось. А спустя какой-то год Папа Гуйе дебютировал за сборную Сенегала, и эта тема потеряла всякий смысл.

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В статье: Папа Гуйе Мирон Маркевич Украина Металлист (Харьков)
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Комментарии (5)
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kapkan (Луганск)
07.07.2021 в 22:06
А почему это сказано, когда Папа Гуйе в 37 завершил карьеру???
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0
0
Джин Тоник (R)
07.07.2021 в 21:52
Не нужно.Должны играть только Украинцы.Девичи Марлош И прочии были ошибкой
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+1
-5
kalan-86 (Анкара)
07.07.2021 в 21:55
Если мы хотим сборную европейского уровня, то нужно отходить от стереотипов и вонючего расизма. Если хороший игрок-нужно натурализовывать.
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+3
-2
Джин Тоник (R)
07.07.2021 в 22:01
Нет.Нужно своих воспитывать.Не будет натуралист выкладываться на 120%.Вспомни как Девич замуж выходил когда у нас важные игры были,или как Марлош гулял по полю с Голландией.За Украину играть должны белые ребята.
+1
-5
FC Energy (Новая Каховка)
07.07.2021 в 22:13
Как это - без нового клоуна на форуме? Каждый день новые.
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+1
-1


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