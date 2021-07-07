Маркевич: Руководство ФФУ предпринимало попытки натурализовать Папа Гуйе

Бывший наставник "Металлиста" Мирон Маркевич рассказал о том, мог ли Папа Гуйе стать игроком сборной Украины .

- Соответствует ли действительности информация о том, что Папа Гуйе мог выступать за сборную Украины?

- Да, такие попытки руководство тогдашней ФФУ предпринимало, но поскольку отец Папа Гуйе был политическим деятелем и решение о смене гражданство было бы негативно в Сенегале воспринято, то дальше разговоров дело не продвинулось. А спустя какой-то год Папа Гуйе дебютировал за сборную Сенегала, и эта тема потеряла всякий смысл.