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Маркевич: Руководство ФФУ предпринимало попытки натурализовать Папа Гуйе
Но не сложилось
Бывший наставник "Металлиста" Мирон Маркевич рассказал о том, мог ли Папа Гуйе стать игроком
- Соответствует ли действительности информация о том, что Папа Гуйе мог выступать за сборную Украины?
- Да, такие попытки руководство тогдашней ФФУ предпринимало, но поскольку отец Папа Гуйе был политическим деятелем и решение о смене гражданство было бы негативно в Сенегале воспринято, то дальше разговоров дело не продвинулось. А спустя какой-то год Папа Гуйе дебютировал за сборную Сенегала, и эта тема потеряла всякий смысл.
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